«У нас получился какой-то шлёпанец». Как гонщики Ф-1 хаяли систему, спасшую жизнь Грожана

Среди главных критиков системы был не кто иной, как сам гонщик, чудом не погибший в Бахрейне.

Система «гало» за три сезона своего существования в Формуле-1 спасла уже по меньшей мере одну жизнь и несколько раз защитила от серьёзных травм. Но как пилоты относились к этому нововведению перед стартом сезона-2018 года?

Мало кто верил в эту систему — подумать только, на первом заседании команд идею введения «гало» поддержала только «Феррари»! Да и реакция Нико Хюлькенберга после его переворота на Гран-при Абу-Даби 2018 года ещё свежа в памяти, когда пилот жаловался, что не может выбраться из кокпита. Тогда «гало» подвергли серьёзной критике, но хвала ФИА, что они решили не отказываться от, казалось тогда, достаточно спорной системы.

Ещё по первым исследованиям ФИА было выяснено, что «гало» могла бы спасти несколько жизней, будь она внедрена в автоспорт на несколько лет раньше — например, Марко Кампоса в Формуле-3000 в 1995 году или Марию де Вильоту на тестах «Маруси» (после аварии она выжила, но внезапно умерла через некоторое время после инцидента). А вот с ситуацией с аварией Жюля Бьянки даже по исследованиям ФИА всё было не столь однозначно, пусть условно и считается, что «гало» могла его спасти — по признанию федерации, удар о трактор был «сверх возможностей» системы, поскольку на болиде была оторвана основная дуга безопасности, которая должна выдерживать шесть тонн.

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«Грустный день для Формулы-1»

Но как именно пилоты относились к этой системе перед её внедрением? Не сказать, что положительно, в том числе и главный герой минувшей недели — Ромен Грожан.

«День, когда это было анонсировано, — грустный для Формулы-1. Я всё ещё против „гало“, не думаю, что ему есть место в Формуле-1. Как гонщик и директор ассоциации пилотов Формулы-1, я должен поблагодарить ФИА за все проведённые исследования, так как они были очень трудоёмкими, и „гало“ — сильная система для многих случаев. Ассоциация пилотов Формулы-1 не поддерживает «гало», но поддерживает попытки ФИА сделать машины более безопасными», — сказал Грожан после анонса.

Но если бы «гало» не появилась, то грустным днём для Формулы-1 стало бы 29 ноября 2020 года — система попросту спасла жизнь Грожана от повторения ситуации с Хельмутом Кёниигом в 1974 году, когда пилот получил травмы несовместимые с жизнью на Гран-при США, столкнувшись с точно таким же барьером, как тот, который встретил Ромена в Бахрейне.

«Это последний раз, когда машина будет выглядеть красиво»

Напарник Грожана, Кевин Магнуссен, кстати, тоже был противником этой системы и, по заветам Гюнтера Штайнера, не особо стеснялся в выражениях: «Машины Формулы-1 не должны быть уродливыми. Именно поэтому „Феррари“ круче „Мазды“. Всё дело в страсти. Раз это выглядит как дерьмо, это и есть дерьмо», — говорил Магнуссен.

«На мой взгляд, нет никакой нужды в дополнительной защите головы. Эти машины уже и без того безопасны», — Хюлькенберг, несмотря на разгоравшийся в то время конфликт с Магнуссеном, придерживался позиции датчанина.

А вот нынешний семикратный чемпион мира (скорейшего выздоровления Льюису) был не столь однозначен и говорил не о пользе «гало», а об утерянной красоте болидов: «Это последний раз, когда машина будет выглядеть красиво. Думаю, со следующего сезона, с точки зрения эстетики, мы будем терять. Но, по крайней мере, у нас будет прогресс в вопросе безопасности».

Что касается ещё одной звезды Формулы-1 современности, Макса Ферстаппена, то он не стесняясь критиковал систему – в основном за эстетику: «Я не против защиты кокпита, но вдохновение для этого надо было черпать из примеров LMP1. У нас же, в конечном итоге, получился какой-то шлёпанец. Если бы мы убрали „гало“, то болид 2018 года получился бы очень красивый. «Гало» — результат чрезмерной реакции. Несчастные случаи происходят, и люди иногда гибнут. Но такое случается и после того, как человек выходит из душа, или если его собьёт машина. Что мы можем сделать? Лежать в кровати, как мумии? Понимаю желание повысить безопасность, но несчастные случаи — часть нашей жизни», — говорил Ферстаппен.

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«Предложи вы эту систему Уилсону, он бы согласился»

Однако, у системы были и сторонники, и, как показала практика, эти гонщики оказались более чем правы. Так, например, систему, пусть и по традиции немногословно поддержал Кими Райкконен: «Гало» — система безопасности, так что я даже доволен её внедрением".

Ну а Себастьян Феттель и вовсе привёл в пример Джастина Уилсона, погибшего на гонке IndyCar в 2015 году — кстати, ФИА при разработке «гало» просчитывала эту аварию и исследования показали, что пилот остался бы жив и невредим.

«Понимаю, многие считают, что «гало» не соответствует внешнему виду болида Ф-1. С другой стороны, времена меняются, надо двигаться вперёд. Эта система даёт дополнительную защиту… Предложи вы её Джастину Уилсону какое-то время назад, он бы согласился. И мы бы согласились, чтобы спасти его жизнь», — говорил Феттель.

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Поддерживал Феттеля и другой нынешний ветеран, будущий пилот «Альпин» Фернандо Алонсо: «Я склоняюсь к тому, чтобы согласиться с Феттелем. В первую очередь это безопасность. Если система способна защитить нас от многих фатальных инцидентов, которые приключались за последние 10-15 лет, то мы с радостью должны воплотить её использование в жизнь. Все мы были бы рады использовать его раньше, чтобы избежать смертельных инцидентов случившихся раньше. Это единственное, о чём мы должны говорить».

Мнения пилотов на момент внедрения системы «гало» разделились. Кто-то говорил о том, что система уродлива и напоминает шлёпанец, кто-то — что безопасность и так на высоком уровне. Но ФИА стояла на своём, и, как показала практика, была более чем права.