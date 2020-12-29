Неожиданный плюс коронавируса: как пандемия создала бешеную интригу в российском картинге

До Нового года остаётся всего пара дней — лучшее время для подведения итогов. И сегодня мы решили ненадолго оставить в стороне Формулу-1 и посмотреть на российский автоспорт, а конкретно — на то, что происходило в российском картинге. В конце концов, именно отсюда к нам должны прийти пилоты, за которыми мы будем следить так же пристально, как в 2020-м — за Квятом и Мазепиным, Шварцманом и Смоляром, ну и так далее. Так что давайте посмотрим, что происходило в первенстве России.

Как пилот Формулы-1 учил меня гоняться, а я чуть его не сбил Корреспондент «Чемпионата» стал почти идеальным учеником Сергея Сироткина, всего за урок перестав быть «мобильной шиканой».

И сразу важный нюанс. Многие в курсе, что ведущие российские картингисты в довольно раннем возрасте предпочитают при наличии возможности выступать не дома, а в Европе — там выше конкуренция за счёт представленности спортсменов из почти всех стран, плюс больше шансов привлечь к себе внимание крупных автоспортивных программ.

Решение родителей отправить перспективных пилотов в Европу логично, но оно невольно бьёт по уровню национального чемпионата, оставляя его без ряда сильных гонщиков. Однако 2020-й вынужденно изменил положение вещей: пандемия коронавируса ударила по календарям всех гоночных чемпионатов и перекрыла границы. В итоге многие россияне, изначально планировавшие выступать, скажем, в Италии, провели сезон в российском первенстве, что привело к существенному росту числа участников и к повышению уровня соревнований. Что ж, даже в таких неприятностях, как эпидемия, нужно стараться искать позитивные моменты.

Правда, усиление национального чемпионата за счёт «европейских» пилотов могло пойти прахом, если бы организаторам не удалось провести сезон в столь непростой обстановке. И тут нужно отдать должное председателю Комитета картинга Российской автомобильной федерации, вице-президенту РАФ по спорту Василию Скрылю и его команде. Пусть календарь чемпионата и первенства России и нёс вынужденные изменения, но по факту было проведено ровно столько этапов, сколько планировалось в начале года, так что пилоты получили ожидаемые накат и опыт и не отстанут от конкурентов, выступавших за рубежом. Так что команде Скрыля большое спасибо.

Василий Скрыль с командой Фото: Ольга Косарева

Ну а теперь перейдём собственно к итогам года, рассмотрев все категории. В самой старшей категории KZ основная борьба за победу велась между Иваном Чубаровым из Lada Sport Rosneft и Иваном Екельчиком из LemansMotorsport. Чубаров провёл сезон стабильнее, лишь раз опустившись ниже второй позиции, в то время как Екельчик чередовал победы с финишами вдалеке от подиума, так что выиграл представитель «Лады».

В классе OK вновь на высоте оказался Андрей Живнов (Team Komarov), хотя Максим Солдатов (Aimol Red racing) навязал ему серьёзную конкуренцию — всё решилось лишь на финальном этапе в Ростове-на-Дону, где Живнов набрал больше очков, несмотря на штрафы в обоих финалах.

Андрей Живнов Фото: Ольга Косарева

Пожалуй, самый интересный класс — OK Junior, где на старт гонок выходило 43 гонщика — это новый рекорд! В том числе это как раз следствие полузакрытых границ, «вернувших» домой ряд сильных гонщиков. К таким в первую очередь можно отнести Кирилла Куцкова из Prima Racing, который стал вице-чемпионом. На счету Куцкова больше всего поул-позишен, он выиграл три из четырёх финальных гонок, но до титула москвичу не хватило всего четырёх очков. Обидно, но можно себя утешать тем фактом, что чемпионом стал уже имевший опыт выступлений в этом классе Артём Северюхин (Lada Sport Rosneft). Замкнул тройку лучших напарник Куцкова по Prima Racing Герман Фотеев.

«Было непросто, — написал Куцков в своём «инстаграме» по окончании сезона. – Оторванная ось с колесом, отпавший боковой спойлер, несколько вылетов не по собственной вине, но я справился со всем и достиг высокого результата. Я поздравляю Артема и Германа с подиумом и желаю им дальнейших успехов! Я благодарю свою команду за плотную и результативную работу! А родителей за поддержку и внимание!»

Кирилл Куцков Фото: Ольга Косарева

Что касается победителя в классе Super Mini, то Кирилл Дзитиев (Akopov racing team) опередил Степана Антонова всего на три очка! Всё решил финиш последней гонки сезона, которую Дзитиев выиграл, опередив как раз Антонова. Формуле-1 о подобном в 2020-м оставалось только мечтать. Представители команды Prima Racing заняли в категории Super Mini третье и пятое места, что вкупе с успехами Куцкова и Фотеева принесло уверенную победу в общекомандном зачёте.

Prima Racing Фото: Ольга Косарева

Наконец, в категории Mini судьбу титула тоже решили лишь три очка: именно на столько Леонид Полиев (Lemarmotorsport) опередил Матвея Дергунова (Prima Racing). На последний этап Дергунов приехал с отрывом от соперника, но занял в финалах лишь 19-е и 14-е места и упустил титул. Опять же, это вам не Ф-1!

Теперь впереди 2021 год с его очередными загадками: как будет в Европе с гонками и границами, у кого как сложится с бюджетами и планами в целом? Но уже можно сказать точно: у фаворитов российского чемпионата всегда есть возможность остаться на родине и получить здесь и накат, и достаточную конкуренцию со стороны коллег. Скучно в российском картинге точно не будет.