Как пилот Формулы-1 учил меня гоняться, а я чуть его не сбил

Для автоспортивного журналиста подобное признание сродни каминг-ауту, но до декабря 2020 года мне действительно не доводилось кататься на картах. Единственный подобный опыт трудно назвать удачным, потому что карт попался какой-то маленький и ехать в позе с прижатыми к ушам коленями было скорее наказанием, чем развлечением, поэтому в Академию картинга Сергея Сироткина я отправился с практически нулевым бэкграундом.

Тем интереснее было посмотреть, насколько эффективным окажется наставничество экс-пилота Формулы-1 в сравнении с моими более искушёнными в картинге коллегами — им-то придётся если что менять свои привычки, а я как чистый лист — что скажут, то и буду делать. Недаром же говорят, что проще научить с нуля, чем переучивать уже закрепившиеся ошибки. Вот и проверим на личном опыте, так ли это.

Когда я оказался внутри Forza Karting на Дубровке, где базируется Академия Сергея Сироткина, то первым желанием было сделать вид, что ошибся дверью, и ретироваться, пока не поздно. Просто из-за ощущения, что ты-то вот точно не сможешь ехать так быстро и аккуратно и обязательно закончишь свой заезд в отбойнике, а если и умудришься проехать круг, то время на табло будет не 36 секунд, как у лидеров заезда, а все 38. Причём 1:38. Но слова Сергея Сироткина, который уверяет, что мы здесь собрались вовсе не за рекордными временами, а за тем, чтобы научиться ехать правильно, немного успокаивают: всегда можно утешить самого себя тем, что ты не медленный, а просто в поиске правильных траекторий.

Этот самый поиск оказывается сопряжён с болью и страданиями. И физическими (не льстите себе и лучше выбирайте перед заездом комбинезон с запасом, чтобы не было мучительно больно за стеснённые телеса), и моральными (потому что когда хочешь почувствовать себя пилотом Формулы-1, то вряд ли представляешь себя в роли гонщика «Уильямса», который весь заезд только и делает, что следит за синими флагами и уступает траекторию опережающим его на круг соперникам). Но если абстрагироваться от этого, то процесс обучения идёт на протяжении всей сессии. И тут ты понимаешь, каково приходится реальным гонщикам, что садятся за руль нового для них болида на незнакомой трассе.

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В Forza Karting я впервые, поэтому мне незнакома ни конфигурация 550-метровой трассы, ни карт Sodi RT-8 с 9-сильным мотором «Хонда». Сергей с улыбкой говорит о том, что техника слабовата, но судит он исключительно с позиции профессионального гонщика — я его снисходительного отношения к карту не разделяю, ведь мне в первом заезде кажется, что я сижу буквально на пушечном ядре. Ядре, которое надо обуздать, параллельно с этим разобравшись, как лучше тормозить, чтобы не блокировать колёса и не терять особо много времени, как проходить повороты, конфигурация коих вообще неизвестна, и как вообще делать это всё так, чтобы особо не путаться под ногами у десятка коллег вокруг.

Фото: SMP Racing

С непривычки ты едешь крайне медленно, по неправильным траекториям и только и успеваешь, что пропускать обгоняющих тебя «соперников». Но внутренне ты отдаёшь себе отчёт: это нормально, ты в первый раз здесь и ты не можешь быть так же быстр, как и имеющие картинговый опыт люди. Поэтому просто внимательно следишь за синими флагами, периодически оглядываешься и пропускаешь более быстрых пилотов, а сам в это время привыкаешь к карту и учишь трассу.

В этом помогает Сироткин, причём как словом, так и делом. Перед заездом гонщик программы SMP Racing объясняет, как лучше проходить те или иные типы поворотов, как правильно выбирать траекторию. Но, будучи пилотом, Сергей прекрасно осознаёт, что в теории всё может быть прекрасно понятно (или непонятно совсем), но реализовать полученные знания на практике — отдельное мастерство. Поэтому во время нашего заезда руководитель Академии имени себя постоянно перемещается по трассе. Фигура в тёмно-синем жилете возникает то в связке поворотов, то в зоне торможения после длинной прямой, то в последнем вираже трассы.

Фото: SMP Racing

Анализируя наш пилотаж, Сергей быстро находит участки, на которых допускает ошибки большая часть картингистов, и на следующем круге там чудесным образом вырастают указатели из конусов, показывающих оптимальную траекторию. Становится действительно легче, однако сразу хочется большего — конусов и в других поворотах, указаний на то, где лучше тормозить и где уже можно разгоняться. Но все эти размышления прерывает клетчатый флаг — заезжаем на пит-лейн и, стянув шлемы с перчатками, отправляемся в учебный класс для разбора ошибок.

По пути подхватываю на ресепшене распечатку с результатами нашего заезда и, пока поднимаемся на второй этаж, изучаю времена. Из девяти участников у меня почётное последнее место, причём я успел проехать всего 13 кругов, тогда как у лидеров на два пройденных круга больше. Лучшее время — 39.180, среднее время круга — 42.089. Вроде бы провал, если смотреть на результаты остальных (лучшие круги по 35-38 секунд), но с другой стороны нельзя забывать и о том, что первые круги я ехал вообще 44-45 секунд, пока учил трассу, а к окончанию заезда смог ускориться до 40-41 секунды. Не бог весть что, но всё-таки прогресс. Добавляет волнения перед следующей сессией лишь мысль, а поможет ли мне разбор полётов с Сироткиным? Смогут ли советы Сергея придать мне скорости, или картинговую карьеру придётся закончить, не успев начать?

Фото: SMP Racing

Как и подобает педагогу, наш наставник крайне деликатен — неплохо для первого раза, но ошибки допускают все. Разной степени «тяжести», но все. Как минимум мне это позволяет не пасть духом окончательно — мол, раз в меня пальцем не тычут и не хохочут в голос над круговым, то поводов печалиться нет — тем более, что времени на расстройство и самокопание нет. Глава Академии не тратит время попусту и сразу начинает пояснять, где и как можно отыграть доли секунды просто за счёт того, чтобы правильно преодолевать трассу.

Фото: SMP Racing

Не вдаваясь в детали, которые в пылу адреналинового выброса особо и не запоминаешь, могу сказать одно — опытный тренер, коим вне всяких сомнений является пилот, выступавший в Формуле-1, FIA WEC и GT, способен сделать даже такого далёкого от гонок (на практике, а не в теории) ученика, как я, быстрее за одно лишь занятие. Этот поворот можно смело проходить полным газом, тут лучше выбирать иную траекторию, в этой связке не надо тормозить перед каждым виражом, а достаточно замедлиться на входе и дальше уже постепенно прибавлять, в этих точках трассы ехать надо по той траектории, что была обозначена конусами, да и вообще почём зря сучить рулём не надо, равно как и дрифтовать в поворотах — это оборачивается потерей времени на круге.

Процесс обучения серьёзно упрощает и тот факт, что, во-первых, Сергей поясняет свои слова в привязке к конкретным участкам картодрома, а во-вторых, делает это в максимальной доступной форме: если ты в состоянии запомнить, где у карта газ, а где — тормоз, то и объяснения до тебя дойдут.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

По горячим следам возвращаемся на трассу. Времени, чтобы уложить новую информацию в голове, ровно столько, сколько требуется на дорогу из «класса» до ожидающих на пит-лейне картов. Для чистоты эксперимента выбираю тот же, что был у меня и в первом заезде, №10. Зелёный флаг на выезде – и вторая тренировка под началом экс-пилота Формулы-1 стартовала.

С первого же круга становится понятно, что чувствую я себя на трассе гораздо комфортнее. Конфигурация уже знакома, и в повороты заезжаю уже чуть ли не автоматически, информация от Сироткина всплывает в голове именно на тех участках, о которых он и говорил, так что проблем с тем, чтобы закреплять полученные знания, не возникает. Единственное, что на какой-то момент забываю о важном правиле «куда смотришь — туда и приедешь», так что, засмотревшись на нашего именитого тренера, едва не влетаю в отбойник, где он стоит. Чудом успевают затормозить и отрулить в сторону, не снеся наставника. Больше, похоже, инцидентов на моём счету нет. Где-то круга с третьего начинаю понимать, что еду уже в каком-то состоянии потока.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Свой первый заезд я ехал в буквальном смысле по наитию, не зная ни конфигурации поворотов, ни точек торможения и начала разгона, держась чуть ли не в метре от отбойников, и каждое движение ногами на педалях и рулём в руках давалось мне чередой огромных мысленных усилий. «А точно тут тормозить?», «А уже можно разгоняться?», «А здесь я в отбойник не врежусь?» и прочие вопросы постоянно возникали в голове. Во втором заезде от них не остаётся и следа. Ноги сами жмут на тормоз и газ в тех точках, где, на мой взгляд, это и нужно делать, руки не совершают лишних движений, и я, уже изрядно осмелев, «облизываю» отбойники буквально в сантиметрах.

С удивлением для себя отмечаю, что и на круг меня обгоняют меньше, а за теми, кто опередил меня, я уже вполне могу держаться следом. Если в первой сессии я за поворот-другой терял обогнавших меня из виду, то теперь полкруга-круг даже могут ехать за ними. По ощущениям прогресс очевиден, но что скажут цифры?

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

К счастью, протокол подтверждает мои чувства. За то же время я проехал уже 14 кругов и никто меня не обогнал на два круга (в первом заезде сразу для семи «соперников» я стал круговым и пяти из них уступил два круга, во втором — на круг обогнали всего пятеро). По темпу прибавка в скорости ещё более ощутимая: лучшее время — 36.934, среднее время круга — 37.576, восьмое место из девяти участников, а для меня это уже отлично. Ещё сильнее радует то, что даже от такого обучающего экспресс-курса есть немедленный эффект.

Уверен, что если как следует вкатиться в трассу и провести больше времени за теоретическими занятиями, то можно стать ещё быстрее. Не мешало бы заодно и похудеть, улучшить свою физическую форму (руки забиваются мгновенно, а это тоже не способствует скорости) да обзавестись вкладышем в сиденье (стандартное слишком широкое и в некоторых виражах — как заявлено на сайте картодрома, максимальная перегрузка в поворотах составляет 4G — тебя буквально мотает из стороны в сторону внутри кресла) — вот тогда уже можно рассчитывать на дальнейший прогресс. И да, опыт показал, что иногда лучше начинать с нуля, чем переучиваться: некоторые коллеги признали, что после теоретической части из-за своей привычки ездить иначе, чем объяснил наш тренер, поехали хуже по времени круга.

Сироткин — о Квяте: по своему примеру могу сказать, что вернуться в Ф-1 очень трудно

Можно бесконечно долго рассуждать о важности физической подготовки, необходимости тренера и прочих аспектах гонок, но достаточно хотя бы один раз прекратить теоретизировать и перейти к практике, чтобы на личном опыте убедиться — никто, кроме опытного наставника, не поможет вам стать лучше. Свои ошибки со стороны вы, что логично, никогда не увидите и тем более не отыщете способы их устранить. Просто потому, что у вас нет для этого знаний и опыта.

«Все из вас хотя бы по разу, но прошли идеально каждый поворот трассы. Проблема только в том, что получалось это случайно и вы не знаете, как это делать постоянно, круг за кругом», — резюмировал Сироткин. Для того чтобы оказаться быстрым на гоночной трассе, высшее образование получать совсем не обязательно, а вот Академию, похоже, пройти придётся. Проверено на себе.