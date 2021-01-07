Ещё один удар по конкурентам «КАМАЗа» на «Дакаре»: отрыв вырос до 50 минут!

В четверг в Саудовской Аравии прошёл пятый этап ралли «Дакар» — самого престижного автомарафона планеты. Борьба кипит буквально во всех классах, разве что среди грузовиков конкуренты «КАМАЗ-мастер» один за другим выбывают из борьбы, а отрыв Дмитрия Сотникова от ближайшего соперника перевалил уже за 50 минут. Но обо всём по порядку.

BIKE/QUAD: в лидерах Кевин Бенавидес

Ситуация в зачёте мотоциклов меняется буквально каждый день — результат зачастую зависит от стартовой позиции, и чем она выше, тем сложнее приходится пилоту. То есть после сильного этапа идёт практически неизбежный спад, так что лидеры меняются буквально каждый день.



Пятый этап марафона быстрее всех проехал Кевин Бенавидес на «Хонде», хотя на середине этапа его опережал партнёр по команде Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, но ближе к финишу аргентинец вернулся себе первую строчку, на минуту опередив чилийца. С третьим временем СУ5 преодолел Тоби Прайс, а замкнули топ-5 Лоренсо Сантолино и Сэм Сандерленд. Вчерашний лидер Ксавье де Сультре показал шестое время, уступив восемь минут.

Кевин Бенавидес Фото: aso.fr

«Для меня день был очень трудным — на одной из дюн я подпрыгнул и упал, — рассказал победитель этапа, — Ударился головой, разбил GPS и другие приборы. Порезался — потерял много крови на этапе. Лодыжка болит. Нос сломан. Шлем, кстати, тоже — да, удар получился неслабым. Но думаю, завтра мне будет лучше».



Общий зачёт теперь возглавляет Кевин Бенавидес. Де Сультре откатился на второе место и проигрывает теперь две с половиной минуты, а на третью строчку поднялся Корнехо Флоримо — он лишь на секунду опережает Прайса, вернувшегося в топ-5 после неудачного этапа накануне.

Мотоциклы. Положение после СУ5

1. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — 20:15.39

2. Ксавье де Сультре (HT Rally Raid Husqvarna Racing) +2.31

3. Хосе Игнасио Корнехо (Monster Energy Honda Team) +3.42

4. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +3.43

5. Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Racing) +6.06

6. Лоренцо Сантолино (Sherco Factory) +9.31

7. Скайлер Хауэс (BAS Dakar KTM Racing Team) +10.45

8. Росс Бранч (Monster Energy Yamaha Rally Team) +11.05

9. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) +14.02

10. Лючано Бенавидес (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +14.30.

В категории квадроциклов победу на этапе одержал лидер общего зачёта Николас Кавильяссо. Со вторым временем приехал аргентинец Мануэль Андухар, а вот остальные проиграли более 40 минут. В общем зачёте Кавильяссо теперь почти на 24 минуты опережает Андухара и «везёт» Жиру и Энрико 47 и 51 минуту соответственно.

Квадроциклы. Положение после СУ5

1. Николас Кавильяссо (Dragon Rally Team / Yamaha) — 24:23.30

2. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) +23.48

3. Александр Жиру (Team Giroud / Yamaha) +47.23

4. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +51.46

5. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta / Yamaha) +1:41.29

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AUTO: Аль-Аттия остался без напарника

В зачёте внедорожников предыдущие три дня не было равных Нассеру Аль-Аттие, и наконец кто-то сумел опередить катарца — правда, это был Джиниэл де Вильерс, его партнёр по Toyota Gazoo Racing. Сам Аль-Аттия показал на этапе четвёртое время, уступив также Брайану Барагванату из Century Racing и лидеру генеральной классификации Стефану Петеранселю — разрыв между ними вырос на две с небольшим минуты и теперь составляет шесть минут.



«Открывать трассу было непросто — вокруг нас было много мотоциклов, они немного сбивали. Так что в начале мы потеряли, наверное, восемь или девять минут, — рассказал после финиша Аль-Аттия. — Я счастлив, что мы закончили этап, и должен признать, что Стефан проехал отличный этап, но он почти весь день ехал позади меня. Завтра ему открывать трассу, так что уже нам будет проще».



Относительно неплохой (на фоне необходимости открывать трассу) результат Аль-Аттии и победа де Вильерса — это хорошо, но Toyota Gazoo Racing на пятом этапе потеряла один из своих экипажей. Хенк Латеган попал в аварию и сломал ключицу. Гонщик на вертолёте был доставлен в больницу Эр-Рияда, однако о продолжении борьбы речи уже не идёт, хотя последние два дня дебютант ехал блестяще и показывал времена на уровне топ-3.

Авария Хенка Латегана Фото: aso.fr

Не избежал проблем и Себастьен Лёб, потерявший из-за навигационных ошибок более 50 минут. В генеральной классификации экипаж француза отстаёт от лидеров на полтора с лишним часа. Позиция в топ-5, завоёванная на вчерашнем этапе и потерянная после штрафа, становится для Себа всё дальше. О борьбе за победу речи уже не идёт.



Среди россиян лучшим на пятом этапе стал Владимир Васильев — он преодолел спецучасток с 12-м временем и поднялся на 11-е место генеральной классификации. Денис Кротов показал 22-й результат и по-прежнему сражается в четвёртом десятке общего зачёта, Виктор Хорошавцев поднялся на 25-ю строчку, а Ясир Сеайдан, который выступает с российским штурманом Алексеем Кузьмичом, на момент подготовки материала ещё не доехал до финиша.

Внедорожники. Положение после СУ5

1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 18:28.02

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +6.11

3. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +48.13

4. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +1:04.49

5. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team / Ford) +1:10.32

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +1:21.21

7. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +1:24.56

8. Орландо Терранова (X-raid Team / Mini) +1:30.05

9. Брайан Барагванат (Century Racing) +1:38.50

10.

11. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +1:47.10…

25. Виктор Хорошавцев (X-rad Team / Mini) +3:45.18…

37. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +7:47.06. 1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 18:28.022. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +6.113. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +48.134. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +1:04.495. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team / Ford) +1:10.326. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +1:21.217. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +1:24.568. Орландо Терранова (X-raid Team / Mini) +1:30.059. Брайан Барагванат (Century Racing) +1:38.5010. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme / BRX) +1:40.0711. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +1:47.10…25. Виктор Хорошавцев (X-rad Team / Mini) +3:45.18…37. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +7:47.06.

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SSV: Лопес Контардо побеждает и лидирует

В категории мотовездеходов победу на этапе одержал Франсиско Лопес Контардо — лидер классификации. Он на три минуты опередил Халифу Аль-Аттию и Сета Кинтеро, а своему главному преследователю — Арону Домжале — чилиец «привёз» семь с половиной минут. В общем зачёте отрыв Лопеса Контардо вырос почти до 11 минут. Третье место занимает Остин Джон, на четвёртое поднялся Сет Кинтеро и пятым стал Салех Аль-Саиф.



Россиянин Сергей Карякин завершил этап с восьмым временем — лидеру он проиграл 15 с половиной минут. В общем зачёте экипаж № 400 опустился с четвёртой строчки на шестую — отставание от лидера превышает 37 минут.

SSV/UTV. Положение после СУ5

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 22:25.29

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) +10.51

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) +13.28

4. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Team USA / OT3) +27.03

5. Салех Аль-Саиф (FN Speed — Black Horse Team / Can-Am) +36.39

6. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +37.06

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TRUCK: «КАМАЗ-мастер» снова вне конкуренции

В зачёте грузовиков продолжается доминирование «КАМАЗ-мастер» — на этот раз победу одержал действующий чемпион «Дакара» Андрей Каргинов. Поначалу Каргинов не был быстрейшим, но под финиш прибавил и почти три минуты «привёз» Алексею Вишневскому — единственному оставшемуся в гонке «МАЗу». Сергей Вязович после проблем накануне всё-таки финишировал на четвёртом этапе и вышел на старт пятого, однако вновь столкнулся с сложностями — на момент написания материала лидер «МАЗ-СПОРТавто» не закончил СУ5.

Правда, уже после финиша таблица результатов этапа изменилась — Андрею Каргинову добавили 20 минут, и он опустился на седьмую строчку, а Алексей Вишневский получил две минуты — и оказался позади Сотникова. Дмитрий таким образом празднует уже четвёртую победу на пяти последних спецучастках!

Айрат Мардеев Фото: aso.fr

Главным соперником «Синей Армады» в отсутствие Вязовича накануне стал чех Мартин Мацик на «Ивеко», и в начале этапа он даже отыграл у Сотникова более восьми минут, однако затем отдал их обратно, а под самый финиш потерял ещё полчаса. В итоге Мацик уступил вторую позицию общего зачёта Антону Шибалову, и теперь два экипажа «КАМАЗ-мастер» возглавляют итоговую классификацию. Сотников опережает Шибалова на 34 минуты, а Мацик проигрывает уже более 50 минут.



В борьбе за четвёртую строчку Алеш Лопрайс опередил Айрата Мардеева, однако разрыв между ними составляет считанные секунды. Шестым по-прежнему держится Игнасио Касале — известный квадроциклист, который проводит свой первый «Дакар» за рулём грузовика, в то время как на седьмую строчку поднялся Алексей Вишневский. Андрей Каргинов замыкает топ-10.

Грузовики. Положение после СУ5

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +33.53

3. Мартин Мацик (Big Shock Racing / Iveco) +51.11

4. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +1:02.25

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +1:02.51

6. Игнасио Касале (Tatra Buggyra Racing) +1:21.25

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +1:31.19

8. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Racing) +1:31.20

9. Мартин ван ден Бринк (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +1:51.13

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +2:18.36.

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6-й этап: Аль-Кайсум — Хаил

На шестом этапе экипажам предстоит пройти 618 километров (СУ — 448), и это, кажется, не слишком большим испытанием. Но гонка подходит к своему экватору, силы спортсменов на исходе, однако каждый постарается перед днём отдыха показать сильный результат, чтобы настроиться на решающую половину гонки. Организаторы обещают на этом этапе все виды дюн и предрекают особенно непростой день для мотоциклистов…