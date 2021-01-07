На старт «Дакара» должен был выйти внедорожник «Лады» с мотором «Порше»! Что пошло не так?

Об участии российских автомобилей в «Дакаре» знают многие. Причём не только о грозных грузовиках «КАМАЗ-мастер», ставших легендами ралли-марафона, но и моделях «Лада», состязавшихся в зачёте внедорожников. Правда, на старт «Дакара» так никогда и не вышла заводская команда «АвтоВАЗа» с автомобилем собственной разработки, хотя такие планы были в самом недалёком прошлом.



Для поклонников автоспорта участие «Лады» в «Дакаре» неизменно связано с именем Жан-Жака Пока — француз, который продавал советские автомобили в Европе, быстро сообразил, что участие в гонках на выносливой «Ниве» поможет продажам машины. История, которая начиналась с выхода на старт в прямом смысле стандартных внедорожников, через несколько вариаций модели с куда более серьёзными доработками закончилась созданием знаковой Lada Samara T3.

Тот автомобиль, визуально напоминая ВАЗ-2108, на самом деле был самым настоящим прототипом, над которым работали зарубежные инжиниринговые компании, включая небезызвестную Oreca, а двигатель и полный привод у модели были вовсе от спорткара Porsche — спасибо пилоту и одному из авторов проекта бельгийцу Жаки Иксу, имевшему связи с немецким автопроизводителем. Так что силами французского коллектива была рождена одна из самых ярких машин для ралли-рейдов.

Как «Нива» чуть «Дакар» не выиграла. Успехи и провалы «Лады» на легендарном марафоне «Нивы» приезжали на подиумы, их пилотировали пилоты Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана», а конструировали — инженеры из аэрокосмической отрасли.

Отъездив своё в команде Пока, Samara T3 были проданы (точнее, отданы за долги) «АвтоВАЗу», который выставлял эти автомобили уже в цветах собственной команды. Заводу достались три полноценных прототипа и останки от тестового экземпляра, но до наших дней дошли и вовсе два экземпляра Lada Samara T3. В последний раз этот прототип на старт гонок выходил в 2000 году, и вроде бы на этом история ралли-рейдовых прототипов «АвтоВАЗа» закончилась, но она получила неожиданное продолжение в 2006 году.



Тогда ещё автомобильный рынок в России чувствовал себя весьма неплохо — состоялось множество российских премьер и даже европейских дебютов новых моделей, а на стенде «АвтоВАЗа» красовался яркий во всех смыслах слова Lada Raid. Гоночный внедорожник, который компания собиралась выставить на «Дакар» в составе заводской команды!

Фото: wikimedia.org

Над обликом автомобиля работал Владимир Ярцев — дизайнер, имя которого знакомо, возможно, и немногим, но проект которого каждый видел и не один раз. Человек, создавший облик ВАЗ-2110, разработал и экстерьер перспективного гоночного прототипа. В облике модели явно читалась отсылка к дизайну классической «Нивы» с её круглыми фарами, характерными «бровями» над ними, узнаваемой тройкой воздуховодов в задней стойке кузова. Необычным было лишь цветовое решение — до этого все гоночные «Лады» были преимущественно белыми с синими и красными акцентами, а тут машину решили сделать ярко-синей с кричащими оранжевыми деталями.

Впрочем, дизайн на пути к готовым прототипам мог и поменяться. «АвтоВАЗ» был настроен серьёзно. Декларировалось, что машина, разработанная с применением систем математического моделирования, будет построена вокруг несущего пространственного трубчатого каркаса с пластиковыми кузовными панелями, а продольное расположение двигателя за осью передних колёс обеспечит оптимальную развесовку автомобиля.



В качестве силового агрегата «АвтоВАЗ» намеревался использовать ни много ни мало, а двигатель Porsche. 6-цилиндровый оппозитный 3,8-литровый двигатель стоял на поздних версиях Lada Samara T3, и то ли для новой Lada Raid собирались использовать эти агрегаты (вероятность чего стремиться к нулю), то ли на самом деле планировали заручиться поддержкой Porsche и получить новые моторы (не фантастический, но весьма малореальный вариант развития событий), то ли всё это было лишь словами, призванными проиллюстрировать преемственность с творениями Пока-старшего — сейчас уже и не разберёшь. Сочетаться оппозитный мотор Porsche должен был с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом (тут уже не говорили, собственной разработки или опять же от немецкого автопроизводителя).



Под пластиковыми кузовными панелями должны были скрываться кресла пилота и штурмана, места для запасных частей и инструментов, 500-литровый топливный бак и сразу три запасных колеса (опять же, как у Samara T3, где одну из запасок крепили и вовсе на крышу). Все технические подробности о новинке «АвтоВАЗ» обещал раскрыть ближе к гоночному дебюту. А он, как сулил завод, состояться должен был всенепременно.

«Для первого Lada Raid уже изготовлены силовой каркас и ряд пластмассовых компонентов. В 2007 году два автомобиля будут проходить испытания на различных российских соревнованиях по ралли-рейдам, а в 2008 году планируется, что Lada Raid выйдет на трассу «Париж-Дакар». Предполагается, что честь «АвтоВАЗа» на «Дакаре» будут отстаивать опытные вазовские пилоты. Первый экипаж — Александр Никоненко и Валерий Кольчугин, второй — Борис Маслов и Виктор Винокуров.



Руководители проекта отмечают, что предстоит немалая подготовительная работа, ведь для успешного выступления на таких соревнованиях важны не только талант гонщиков и надёжная техника, но и отлаженный сервис, обеспечение спортсменов и автомобиля всем необходимым в течение долгого марафона», — так живописал свой концепт-кар и ожидающую его славную жизнь завод во время премьеры на ММАС-2006.



Сообщалось, что за полгода — работа над Lada Raid началась в январе 2006 года — удалось разработать не только дизайн-проект и компоновочную схему, но и «в тесном сотрудничестве с зарубежными производителями» проработать основные узлы прототипа, а также отработать технологию изготовления внешних кузовных панелей. Судя по тому, что выставочный экземпляр грядущей грозы «Дакара» был сделан практически из спичек и желудей, а если уж совсем точно, то из пластмассы и фанеры, работа над полноразмерным макетом у авторов была не в приоритете.

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Каким бы вышел реальный Lada Raid для ралли-рейдов, мы так никогда и не узнаем. В традициях «АвтоВАЗа» было делать множество концепт-каров, однако даже из тех моделей, которым на словах гарантировали конвейерную жизнь, до производства добрались далеко не все и не в указанные сроки. Что уж говорить об изначально бесперспективном с рыночной точки зрения проекте заводской гоночной команды с абсолютно новым спортивным прототипом.



На реализацию идеи Lada Raid предсказуемо не нашлось средств, а потом началась реорганизация «АвтоВАЗа» и о собственном коллективе не то что в международных, а в российских ралли-рейдах забыли. Как и об идее создания гоночной машины для этой дисциплины. Но Lada Raid остался — в заводском музее всё в виде того же макета, каким он был представлен на автосалоне в Москве. Макета, ставшего памятником несбывшимся надеждам увидеть на трассе легендарного «Дакара» российский автомобиль в цветах разработавшей его российской заводской команды.