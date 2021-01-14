«КАМАЗ-мастер» уже в шаге от полного триумфа. До финиша «Дакара» — один этап

Организаторы «Дакара» обещали, что предпоследний день гонки станет чуть ли не самым сложным, но вышло несколько по-другому: внутрь спецучастка от Аль-Улы до Янбу-эль-Бахра добавили зону нейтрализации, а концовку порезали после прошедших недавно дождей. То есть все равно пришлось непросто, но на фоне предыдущих этапов этот всё-таки не выделялся. Что вовсе не значит, что день не принёс никаких сюрпризов.
MOTO&QUAD: Барреда Борт не смог
Мотоциклетный зачёт продолжает генерировать львиную долю драматичных событий нынешнего ралли-марафона. Сегодня в центре внимания оказался Хоан Барреда Борт. Испанец внезапно не остановился на дозаправку, что, по правилам, могло привести к серьёзному штрафу. Но ошибка Хоана привела к более оперативным последствиям: у него просто закончилось топливо. Остановившись с пустым баком, Барреда Борт выбросил белый флаг и обратился за помощью к медикам. Мотогонщик полагает, что на его ошибку повлияло неважное самочувствие из-за последствий аварии пару дней назад.
В борьбе за общую победу мы предвкушали острую схватку между двумя пилотами «Хонды» Кевином Бенавидесом и Рикки Брабеком. Однако ближе к середине этапа американец плутанул, и в итоге его отставание выросло с минуты до семи. Зато у Бенавидеса появился новый конкурент, причём не партнёр по команде: отличный этап провёл райдер «КТМ» Сэм Сандерленд, сокративший отставание с десяти с половиной минут до четырёх. Могло быть ещё интереснее: на последней контрольной точке британец и вовсе уступал аргентинцу в «абсолюте» лишь 46 секунд, но слабо провёл концовку. Жаль, и всё же интрига здесь жива.
1. Кевин Бенавидес (Honda) — +45:01.44
2. Сэм Сандерленд (KTM) — +4.12
3. Рикки Брабек (Honda) — +7.13
4. Дэниел Сандерс (KTM) — +33.05
5. Скайлер Хауэс (KTM) — +49.07.
У квадроциклистов лидер генеральной классификации Мануэль Андухар проиграл спецучасток Джованни Энрико, но продолжает опережать его на 26 минут. Именно Энрико теперь второй: в предпоследний день гонки не выдержал мотор у Александра Жиру — обиднейший сход!
CAR: Аль-Аттия отыгрывается, но…
Продолжили свою дуэль Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель. Не исключено, что 11-й этап был для катарца последним шансом переломить ход борьбы, нанеся серьёзный удар по позициям опытного француза. Не вышло: располагая запасом в 18 минут, Петерансель уверенно провёл день, вдобавок ко всему воспользовавшись проколом колеса у конкурента. Несмотря на вынужденную остановку, Нассер всё же отыграл три минуты, но у Стефана ещё остаётся четверть часа.
«Всё, как в прошлом году, у нас большие проблемы с шинами, — жаловался Аль-Аттия на финише. — Надеюсь, в следующем году правила станут лучше для всех. Очень много проколов: у меня уже проколото 16 колёс. Уверен, если посчитать по полторы минуты на каждое из этих колёс, то это многое бы поменяло. Но я доволен, что мы продолжаем борьбу. Посмотрим, что будет завтра».
Карлос Сайнс спокойно занимает третье место и готовится расстаться со званием действующего чемпиона, а самая плотная борьба в группе лидеров сейчас за шестую позицию: Халид Аль-Кассими опережает Владимира Васильева всего на минуту после потери времени ближе к финишу спецучастка!
Виктор Хорошавцев и Денис Кротов по итогам этапа продолжают занимать 24-е и 30-е места соответственно, а литовец Бенедиктас Ванагас опустился с 11-й строчки на 12-ю. Саудовско-российский экипаж Сеайдан-Кузьмич наконец-то обошёлся без проблем (если не считать потери девяти минут под финиш) и показал девятое время. Надеемся, к следующему «Дакару» их техника станет гораздо надёжнее — скорость-то есть для борьбы даже за топ-5…
1. Стефан Петерансель (MINI) — 42:09.26
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +15.05
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:04.14
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:32.24
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +3:15.54
6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:25.48
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:26.58
8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:55.02.
SSV: у Карякина снова проблемы
Россиянин Сергей Карякин не смог развить успех после победы на десятом спецучастке. Сегодня экипаж Snag Racing столкнулся с довольно серьёзными проблемами, долго стоял на трассе и в итоге проиграл целый час. Впрочем, после потерь россиян в восьмой день борьбы это уже особо ни на что не влияло. Надеемся, Карякину удастся успешно завершить этот противоречивый ралли-марафон.
В споре за первое место в классе Франсиско Лопес Кондардо сумел увеличить отрыв от Остина Джонса с десяти до 18 с половиной минут, так что интрига сохраняется слабенькая. Лучшим на спецучастке стал молодой американец Сет Кинтеро, но после прежних проблем он идёт в «абсолюте» в конце второй двадцатки, и, как и Карякин, может бороться лишь за победы в конкретный день.
Самым интересным моментом этапа в классе мотовездеходов стал не успех Кинтеро или неудача Карякина, а скандал в испанском экипаже Рикардо Рамило и Хавьера Бланко. В какой-то момент они, видимо, заплутали и начали серьёзно друг с другом спорить. Дело кончилось тем, что штурман просто взял и вылез из багги, а пилот поехал дальше один. Судя по онлайн-карте спецучастка, без коллеги Рамило много плутал, но сдаваться на собирался: когда мы пишем этот отчёт, он всё-таки добрался до седьмой контрольной точки из 11 и мчит дальше.
TRUCK: Сотников меняет колесо, Шибалов побеждает
Гонщики команды «КАМАЗ-мастер», несмотря на понятную тактику не рисковать и просто довести гонку до логического завершения, не стали отдавать Мартину Мацику третий этап кряду. В четверг быстрейшим оказался Антон Шибалов, что позволило ему немного сократить отставание в общем зачёте от Дмитрия Сотникова. Последний потерял порядка шести минут на замене колеса незадолго до окончания спецучастка, но запас у Дмитрия всё ещё серьёзный: он опережает коллегу на 40 минут.
Айрат Мардеев стал ещё увереннее чувствовать себя на третьей позиции в «абсолюте»: если на старте этапа у россиянина в запасе была 21 минута, то на финише — уже 36, так что шансы на тройной камазовский подиум ещё возросли.
В чём же дело? Сам Айрат показал сегодня второй результат, а вот его ближайший преследователь Алеш Лопрайс относительно провалился, проиграв 26 минут. И это повлияло на положение вещей в дуэли двух чехов за четвёртую позицию: Лопрайса обошёл Мартин Мацик. Теперь между ними шесть минут, так что в борьбе за звание лучшего позади «КАМАЗов» всё может решить буквально один прокол колеса.
Мазовцу Алексею Вишневскому вмешаться в это сражение будет сложно. Несмотря на успешное выступление — белорус показал третье время, уступив Шибалову менее пяти минут — Вишневский уступает Лопрайсу 20. И ещё на 26 Алексей опережает четвёртого представителя «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова.
Что дальше?
Не успели оглянуться, а завтра уже финиш «Дакара». Мы будем вести онлайн-трансляцию, чтобы максимально оперативно сообщить, кто станет победителем гонки. В каждом из классов есть фаворит, наименее очевидно всё в мотоциклетной категории, но мы будем подробно следить за всеми. Длина спецучастка до Джедды составит 200 километров, то есть по меркам «Дакара» его можно назвать спринтерским. Даже в последний день гонки обещают дюны, не обойдётся и без коварных аравийских камней, которые так и норовят подарить проколы. В общем, будем следить за финишем вместе!
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