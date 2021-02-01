Красавица-блондинка – на видео в «инстаграме» Квята. Ну очень прозрачный намёк!

В отсутствие нормальных новостей пилоты Формулы-1 как могут пытаются не дать болельщикам заскучать. Например, Пьер Гасли заставил беспокоиться за собственное здоровье, рассказав о заражении коронавирусом (тьфу-тьфу, без серьёзных симптомов). Ну а Даниил Квят вечером в воскресенье максимально прозрачно намекнул на то, что он снова в отношениях. Конечно же, через собственные соцсети.
Как говорится, ничто не предвещало новостей, но в «инстаграме» бывшего гонщика «Альфа Таури» появилась «сториз», снятая едущей с ним в машине девушкой. На случайную попутчицу она похоже не была — раз россиянин доверил ей телефон и доступ к аккаунту (съёмку вела подруга, а не сам пилот).
Ничего особого на видео не было — двое молодых людей куда-то едут — но намёк аудитории был дан недвусмысленный: похоже, второй в истории российский пилот Формулы-1 снова в отношениях. Конечно, формально это ещё домыслы, но просто так подобные «сториз» не появляются.
К тому же невозможно игнорировать контекст: с конца декабря в центре внимания оказалась бывшая подруга Даниила Келли Пике, переставая скрывать собственные отношения с Максом Ферстаппеном. Естественно, все начали гадать: как к подобному развитию событий относится российский гонщик, не стало ли это объявление для него неким психологическим ударом? Возможно, свежая «сториз» как раз способ успокоить болельщиков: мол, не волнуйтесь, ребята, у меня тоже всё в полном порядке.
Что за девушка на видео с Квятом? Пытливые болельщики-следопыты моментально установили, что речь идёт об уроженке Румынии Адриане Кодре. Не ждите потока фото и других существенных подробностей: страница Адрианы в «Инстаграме» закрыта, «Фейсбук» помогает разве что фотографиями.
Фото: facebook.com/codrea.adriana
На одном из фото Адриана в боксёрских перчатках, подпись гласит, что она занималась кикбоксингом в одном из спортивных клубов в Монако – что ж, легко предположить, где девушка могла познакомиться с Даниилом!
Фото: facebook.com/codrea.adriana
Профиль Кодри в соцсети LinkedIn сообщает, что после учёбы на юриста в родной Тимишоаре Адриана в 2016 году перебралась в Монте-Карло. С 2018 года девушка работает персональным помощником в центральной рентгенологической клинике Монако (очевидно, что не медсестрой, а скорее в соответствии со специальностью).
Фото: facebook.com/codrea.adriana
Адриана помимо румынского владеет английским, итальянским, французским и испанским языками – так что никаких проблем в общении у них с Даниилом точно не будет.
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