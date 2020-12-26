Неужели бывшая подруга Квята встречается с Ферстаппеном? Чем сейчас занимается Келли Пике

Прошёл примерно год с тех, как стало известно, что жизненные пути российского гонщика Даниила Квята и дочери трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли разошлись. Однако российским болельщикам все равно интересно, чем сейчас занимается Келли — простое человеческое любопытство никто не отменял, плюс бразильянка и россиянин все равно навсегда связаны дочерью Пенелопой. Да и непохоже, чтобы Формула-1 полностью отпустила Келли…
На какое-то время Келли сосредоточилась на воспитании малышки: в её «инстаграме» постоянно появлялись фото с Пенелопой в окружении подарков и заботливых родственников. Например, совсем недавно внучку катал дедушка Нельсон. При этом, как заявила сама Келли, они с Даниилом остались друзьями, что важно для дочери.
В соцсетях Квята иногда видно, как он проводит время с Пенелопой, гуляя с ней в Монако. Келли тоже живёт большую часть года в Монте-Карло, так что когда Квят не на гонках, то может внести свой вклад в воспитание ребёнка. В свете ухода из «Альфа Таури» и пропуска сезона-2021 Даниил, вероятно, сможет проводить с дочерью ещё больше времени.
Ну а Келли — по мере того, как Пенелопа перестала быть совсем уж крохой — постепенно начала возвращаться к более светской жизни с магазинами, ресторанами, ночными клубами и довольно смелыми фотосессиями.
Прошло не так много времени, а Интернет взорвался свежими слухами: у бразильянки уже есть новый ухажёр! Причём тоже из Формулы-1 и из программы «Ред Булл» — не кто иной, как Макс Ферстаппен.
Информация просочилась довольно странно: в «Твиттере» появился аккаунт Serendipity1818, в котором с момента регистрации в ноябре 2020 года размещён всего один твит, но какой — с фото Макса и Келли на одной из вечеринок. Голландец и бразильянка позируют на камеру, и пилот Формулы-1 обнимает девушку, скажем так, не совсем по-дружески.
Официально отношения Ферстаппена и Пике не подтверждены, но вряд ли совпадение, что незадолго до появления этих фото Макс признался, что расстался со своей предыдущей пассией.
Кроме того, голландец — постоянный гость в комментариях под свежими постами в «инстаграме» Келли. Например, буквально день назад Пике выложила фото с подписью «Я должна стать девушкой с сердцем львицы».
Пилот «Ред Булл» моментально запостил эмодзи льва и огня, а другие пользователи вспомнили, что на шлеме у Ферстаппена нарисован как раз лев. Совпадение? Не думаем.
Впрочем, нельзя исключать и варианта, что Ферстаппен и Пике просто решили повеселиться и потроллить болельщиков и журналистов подобным фото и регулярными обменами комментариями…
Рано или поздно правда всплывёт наружу.
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