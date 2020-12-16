Что это было? Карьера Квята в Формуле-1 — это успех или провал?

Это не было секретом, и даже сам Квят на последних этапах открыто рассуждал о том, что теперь является свободным агентом, рассказывал, что, скорее всего, не появится на стартовой решётке в следующем году, но сделает всё, чтобы вернуться в 2022-м. Но в «Ред Булл» до последнего затягивали объявление состава «Альфа Таури» (второй пилот основной команды, к слову, до сих пор не подтверждён), и только теперь об уходе Квята из Фаэнцы можно говорить как о свершившемся факте.



Впрочем, карьера россиянина не завершена — всё-таки у него действительно есть шанс вернуться в 2022-м, и в то же время не исключено, что минувший Гран-при Абу-Даби был для Квята последним.



Так что же это было? Достойно ли гонщик из Уфы провёл эти восемь лет (с перерывом) или провалился, не реализовав своего потенциала?

Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.

Российский вундеркинд

Даниил Квят попал в Формулу-1 в 2014-м и считался тогда чем-то вроде вундеркинда — 19-летний россиянин, который только что стал чемпионом GP3, попал в «Большие призы», перепрыгнув GP2/Ф-2. И это не помешало Даниилу победить Жана-Эрика Верня в квалификациях со счётом 12-7. В чемпионате Квят тогда набрал меньше очков — 8 против 22, но поскольку для Верня это был уже третий сезон в Ф-1, именно он потерял место в команде.

Даниил Квят на Гран-при Бразилии 2013 года — россиянин проехал пятничную тренировку Фото: Peter Fox/Getty Images

К слову, в тот период Квят перешёл дорогу не только Верню — в GP3 россиянин победил Карлоса Сайнса, и испанцу пришлось ещё на год остаться в молодёжных сериях, а португалец Антониу Феликс да Кошта, который недавно стал чемпионом Формулы-Е, из-за Даниила вообще не попал в Формулу-1.



А в конце года произошла сенсация: Феттель внезапно покинул «Ред Булл» ради «Феррари», и на место немца взяли Квята. На момент объявления о контракте с топ-командой Даниилу было 20 лет. Впервые в истории российский гонщик попал в топ-команду Формулы-1 и получил шанс выигрывать гонки.

Даниил Квят, Хельмут Марко и Даниэль Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Будущее показало, что Квят пришёл в «Ред Булл» в худший момент, когда австрийские машины оснащались маломощными двигателями «Рено», а после перемен в аэродинамике шасси стало намного более нервным, чем то, на котором Феттель выигрывал титулы. К тому же Квят оказался один на один с Даниэлем Риккардо — для него это был уже четвёртый полный сезон в Формуле-1.



И Квят на фоне Риккардо смотрелся вполне достойно — в квалификациях россиянин уступил более опытному напарнику со счёт 7-12, а в чемпионате и вовсе его опередил — 95 очков против 92. Победой Даниила это всё же считать нельзя, под конец сезона у Даниэля было очень много технических неполадок, однако это был очень сильный сезон в исполнении россиянина.

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Сочи-2016

Гран-при России 2016 года стал поворотным моментом в карьере Квята. Даниил допустил ошибку на старте и во втором повороте врезался в «Феррари» Феттеля — такое бывает на жёстких торможениях на первом круге, однако затем Квят ещё раз поддел немца — в третьем повороте. И уже следующую гонку россиянин проводил в составе «Торо Россо», а его место в «Ред Булл» забрал Ферстаппен.

Старт Гран-при России 2016 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Возможно, если бы Квят не врезался в Феттеля во второй раз, инцидент не выглядел бы так нелепо и Даниил сохранил бы место в команде. Возможно, если бы россиянин сильно не уступил во всех квалификациях сезона Риккардо, он бы остался в «Ред Булл». В конце концов, если бы у «Ред Булл» не было Макса Ферстаппена, Квят бы тоже почти наверняка остался в топ-команде. Но в итоге Квят сел в «Торо Россо», а Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и теперь считается непререкаемым лидером «Ред Булл».



Началась самая тяжёлая пора в карьере Квята. Отброшенный на шаг назад Даниил оказался в одной команде с Сайнсом, которого опережал в 2013-м. Теперь же тон задавал Карлос. В квалификациях пилоты «Торо Россо» выступали примерно на одном уровне, но если Сайнс после этого набирал очки, то Квят часто ошибался на первом круге (что порой приводило к столкновениям с напарником). За сезон-2017 Квят набрал пять очков, Сайнс — 54, в 10 с лишним раз больше.

На Гран-при Сингапура — всего через полтора года после злополучной гонки в Сочи — Квят на влажной трассе допустил ошибку и врезался в отбойник. Для Хельмута Марко это было последней каплей, и он решил заменить россиянина на Пьера Гасли, а с уходом Сайнса в «Рено» второе место занял Брендон Хартли — 28-летний новозеландец, семь лет не выступавший в «формулах». Квят же вообще потерял место на стартовой решётке.

Даниил Квят перед Гран-при США 2017 года Фото: Peter Fox/Getty Images

Возвращение

Хартли в «Торо Россо» провалился, и в конце 2018 года команда объявила о возвращении Даниила Квята. Хартли совершенно не впечатлил и после одного-единственного сезона покинул команду. Предполагалось, что после перерыва Квят, восстановив нервы, перезапустит карьеру с чистого листа и покажет всё, на что способен, но на самом деле возвращение россиянина стало возможным лишь тогда, когда в «Ред Булл» поняли, что сажать в «Торо Россо» больше некого.



И первую половину сезона россиянин провёл неплохо. В квалификациях счёт с новым напарником Алексом Албоном был равный — 6-6, а по очкам Даниил опережал тайца 27:16. Более того, на дождевом Гран-при Германии Квят за счёт рискованного перехода на слики завоевал третье место и в третий раз в карьере поднялся на подиум.

Даниил Квят на подиуме Гран-при Германии 2019 года Фото: Peter Fox/Getty Images

А потом всё вновь изменилось: в «Ред Булл» решили заменить несправившегося Гасли Албоном. Можно было подумать, что Квят легко раскатает деморализованного француза, но всё получилось совсем наоборот: Гасли победил в квалификациях 7-2, набрал 32 очка (против 10 у Квята) и занял второе место на Гран-при Бразилии. Даниил снова оказался в тени напарника.



В сезоне-2020 тенденция продолжилась — пока Гасли раз за разом пробивался в Q3, Квят оставался позади и стартовал из второго десятка. По итогам сезона в квалификациях Даниил проиграл Пьеру со счётом 4-13 — то есть даже с Риккардо в 2015-м россиянин смотрелся сильнее. В чемпионате картина была той же — 75 очков у Гасли, выигравшего в Монце, и 32 у Квята — по итогам сезона россиянин опередил лишь пилотов команд-аутсайдеров.

Даниил Квят и Пьер Гасли Фото: Peter Fox/Getty Images

И только после финальной гонки сезона Квят признался, что в начале сезона машина ему не подходила, и несколько месяцев гонщик вместе с инженером пытался придать автомобилю тот баланс, который бы его устраивал. Как только это удалось, результаты выросли — четыре раза в пяти последних квалификациях Квят пробивался в Q3 и набрал в этих гонках 18 очков — против 12 у Гасли.

Так что же это было?

К сожалению, потом никто не вспомнит о проблемах с балансом в начале сезона и 2020 год в исполнении Квята запомнится мощнейшим поражением от Гасли. И это справедливо, ведь одна из задач пилота — адаптироваться к неподходящей технике. Но справедливо будет сказать и то, что свой истинный потенциал Квяту удалось реализовать лишь в последних гонках — и в этих случаях по скорости россиянин напарнику не уступал.



Как признался Квят по окончании сезона, в последних гонках ему удалось, несмотря на психологический прессинг, выступать на пределе. «Раньше в этом компоненте возникали сложности», — отметил россиянин, и это во многом объясняет всё, что произошло с ним после Сочи-2016. Тот год в принципе начался не слишком удачно для Квята — четыре подряд поражения в квалификации, а понижение в «Торо Россо» для любого пилота стало бы ударом по самооценке.

Чем больше Квят пытался проявить себя, тем больше волновался, а из-за волнения допускал ошибки. В следующей гонке проявить себя становилось ещё важнее, волнение тоже росло, и прессинг лишь нарастал. Опять-таки гонщик Формулы-1 должен уметь справляться с такими вещами — Гасли продемонстрировал, как это делается.

Даниил Квят на Гран-при Абу-Даби 2020 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Кроме того, в конце сезона Квят заявил, что его карьера пролетела «слишком быстро». «Мне постоянно не хватало опыта», — сказал он. И это тоже правда — в Формулу-1 Даниил попал, пропустив финальную ступень перед «Большими призами» — GP2, в «Ред Булл» оказался зелёным новичком с единственным годом опыта против гонщика, который теперь считается одним из лучших в пелотоне — Даниэлем Риккардо. И, кстати, в команде с Даниэлем Квят смотрелся неплохо — лучше, чем в «Альфа Таури» в минувший сезон.



Так что с одной стороны Квят не вышел на тот уровень, который от него ожидали семь лет назад, в 2013-м, он, в конце концов, в дебютном сезоне стал чемпионом GP3. Совсем немногие пилоты могут таким похвастаться. С другой стороны — Даниил провёл в Формуле-1 шесть сезонов, 110 раз выходил на старт Гран-при (это больше, чем 90% гонщиков, попадавших в «Большие призы»).

Даниил Квят Фото: Peter Fox/Getty Images

Ну и, наконец, российские пилоты поднимались на подиум гонки Формулы-1 четыре раза — трижды это был Даниил Квят. Возможно, не все сезоны сложились так, как рассчитывал сам Даниил, и часто роль играли обстоятельства, которые гонщик контролировать не мог, хотя и отрицать ошибки было бы глупо. Тем не менее это было круто. Спасибо, Даниил!



Надеемся, что в 2022-м Квят снова будет на решётке — и вновь покажет свой лучший пилотаж.