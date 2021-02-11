Гонки уродцев, или История о том, как машины Формулы-1 обзавелись «пипками»

Совсем скоро мы увидим машины Ф-1 2021 года. А пока вспоминаем автомобили, которые очень хочется забыть навсегда.

На следующей неделе команды Формулы-1 начнут представлять свои автомобили к сезону-2021 — первым новинку обещает представить 15 февраля «Макларен», за ним следуют «Альфа Таури» и «Альфа Ромео», «Мерседес» и «Уильямс». Остальные команды дат презентаций пока не подтвердили.

Каких-либо неожиданных откровений от этих презентаций не ждут — команды обязаны использовать пусть и доработанные, но всё же прошлогодние шасси. Однако отсутствие сюрпризов это не так уж и плохо — особенно если вспомнить 2014 год, когда новые болиды выглядели один хуже другого…

Омерзительная десятка. 10 худших машин Формулы-1 2010-х Слабые, некрасивые и просто провальные болиды Ф-1. Провожая 2010-е, представляем самый важный из серии субъективных рейтингов.

Автоспортивный кошмар эстета

В 2014 году в Формуле-1 вступал в силу новый турбогибридный регламент — одна из наиболее обширных реформ в истории первенства, а потому интерес к внешнему облику автомобилей был огромен. У многих к тому же теплилась надежда, что носовые обтекатели будут хоть сколь-нибудь эстетичнее странных ступенек. Надежды оказались тщетными, а носовые обтекатели — страшнее самых жутких прогнозов.

Первым свой новый автомобиль тогда показал «Макларен». В целом машина выглядела довольно симпатично — если не обращать внимание на нос — на нём выросла, извините, «пипка». Дело в том, что регламент ограничивает максимальную ширину носового обтекателя, при этом крайняя секция (выступающая за границы главной плоскости переднего антикрыла) должна была быть уже. Вероятно, в ФИА надеялись, что инженеры сделают расширение более плавным, но выяснилось, что с аэродинамической точки зрения в рамках существующего регламента наиболее эффективным решением будет некрасивый узкий отросток посередине.

Кевин Магнуссен («Макларен») и Фернандо Алонсо («Феррари») на Гран-при Абу-Даби-2014 Фото: Hoch Zwei/Getty Images

На следующий день новую машину представила «Феррари» — и, о чудо, она была без странного отростка на обтекателе. В Маранелло избрали иную концепцию обтекателя — он не выступал далее основной плоскости антикрыла. Но и эту машина далеко не всем показалась красивой — из-за изгиба обтекателя и внешнего вида пилонов антикрыла кому-то этот автомобиль напоминал пылесос. Затем настала очередь «Заубера» и «Торо Россо» — и они спроектировали точно такую же «пипку», как и в «Макларене».

Различные вариации этой штуки представили также «Форс Индия», «Уильямс» и «Маруся», в то время как в «Кэтерхэме» пошли ещё дальше: носовой обтекатель фактически заканчивался ещё до антикрыла, которое крепилось к шасси своеобразной штангой. Однако главным сюрпризом стал новый «Лотус», на носу которого красовалась не одна, а сразу две «пипки»! Причём они были разной длины — только так конструкция вписывалась в регламент.

Жан-Эрик Вернь («Торо Россо») и Ромен Грожан («Лотус») на Гран-при Бразилии-2014 Фото: Hoch Zwei/Getty Images

Сколь-нибудь оригинальное решение представил разве что «Ред Булл»: на конце обтекателя тоже был дополнительный «отросток», однако он получился куда менее провокационной формы и к тому же был частью сложной системы воздуховодов. Ну а наиболее эстетичной получился «Мерседес» — F1 W05 к тому же оказалась на голову быстрее и надёжнее всех остальных, а в конце сезона легко взяла чемпионский титул и Кубок конструкторов.

Работа над ошибками

К счастью, в ФИА быстро поняли, что автомобили Формулы-1 не должны быть поводом для скабрезных шуток — норму о ширине носового обтекателя пересмотрели, и уже в 2015 году отростков на носовых обтекателях почти не было, лишь в «Форс Индия», «Заубере» да «Уильямсе» продолжили использовать эту концепцию, ну а в 2020-м о том ужасе уже почти ничего не напоминало.

Гран-при Бельгии-2014 Фото: Clive Mason/Getty Images

Если присмотреться к внешнему облику прошлогодних машин, то можно обратить внимание, что на обтекателях некоторых шасси («Хаас», «Уильямс») по-прежнему есть небольшие выступы — более узкие, чем основная плоскость обтекателя. Однако и эти «отростки» постепенно уходят в прошлое, поскольку всё больше команд начинают по примеру «Мерседеса» использовать концепцию узкого носа.

К слову, любопытно, что дизайн машин «Мерседес» в Формуле-1 на протяжении всех этих лет не был вызывающим или столь очевидно неестественным, как, например, носовой обтекатель «Макларена» в 2014-м, но немцам до сих пор нет в чемпионате равных. В каком-то смысле сезон-2014 доказал верность фразы, что машина едет так же, как она выглядит…