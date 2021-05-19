На гонке Ф-1 в Монако потерялся дорогущий бриллиант. Оказывается, нас обманывали 17 лет!

Британская команда Формулы-1 «Ягуар» подходила к сезону-2004 в далеко не самой лучшей форме. Конюшня закончила прошлый сезон на седьмом месте в Кубке конструкторов, и у неё оставался всего один сезон на улучшение результатов и спасение. В «Форде» уже фактически приняли решение выйти из Ф-1, так как не считали свои вложения туда выгодными, и команда отчаянно боролась за каждый спонсорский контракт.

Первые пять гонок сезона ситуации совершенно не помогали. Марк Уэббер и Кристиан Клин на двоих смогли набрать всего одно очко на три схода. Как итог — команда шла на девятом месте и даже не была лучшей среди клиентов «Форда».



Тут на сцену вышли промоутеры фильма «12 друзей Оушена», который готовили к выходу в прокат в конце 2004 года. Они предложили максимально неожиданную и роскошную акцию: увеличить стоимость обеих машин «Ягуара» примерно на 250-350 тысяч долларов, разместив на носу не только само название фильма, но и бриллиант. Это выглядело весьма неожиданно, учитывая, что сам фильм вертелся вокруг кражи яйца Фаберже, но на тот момент это никого особо не беспокоило.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Камни предоставил Бени Штайнмец, израильский бизнесмен, владевший на тот момент алмазными шахтами в Африке, что давало некую уверенность в их подлинности. Однако в 2017 году он был арестован по подозрению в мошенничестве, так что кто знает…



А вот что известно наверняка, так это то, что бриллианты почему-то не были застрахованы. Страховые компании мгновенно отклоняли это предложение, как только узнавали, где окажутся эти камни и чему их подвергнут.

Удивило всех то, что они были не только для гонки. Все ожидали, что до воскресенья носовые обтекатели с камнями будут держать под охраной или как минимум в гараже, однако команда проявила хитрость. Никто не сможет похитить драгоценный камень, если он будет на носу едущей быстрее 200 км/ч машины. В итоге бриллианты торжественно сияли на носах болидов и в тренировках, и в квалификации. Вот только посиять в гонке им не удалось…

Клин разбивает машину на первом же круге Фото: Clive Rose/Getty Images

На первом же круге Кристиан Клин промахнулся с торможением в шпильке и въехал носом прямо в барьер, закончив гонку на последнем месте. Он и машина по итогу смогли без проблем вернуться в боксы, но команду явно заботило не это. Гонщик врезался в самом медленном повороте, с ним ничего страшного не будет, да и машину реально починить, а вот бриллиант лучше бы вернуть владельцу. Но, само собой, украшения на носу не оказалось.

Часть команды была готова незамедлительно отправиться на поиски, но тут же столкнулась с правилами безопасности. Согласно им, на месте аварии могли присутствовать только стюарды, которые находились непосредственно рядом с ней, и дополнительная техника, необходимая для уборки машины с трассы. Да и вообще — пускать членов команды ползать по асфальту и залезать в шины и барьер ради поиска детали кажется нелогичным. Особенно в Монако, где до машин всего несколько метров.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Спустя всего 11 кругов из-за проблем с трансмиссией гонку закончил и Марк Уэббер, и команде только и оставалось, что изнывать от ожидания финиша, поглядывая на пустое гнездо в носу машины Клина. Как только маршал взмахнул клетчатым флагом, закончив яркую борьбу за победу, в которой Трулли смог удержать Баттона за собой, представители «Ягуара» сломя голову побежали на поиски в шпильку.



Единственной находкой оказался лишь тот факт, что камня там не оказалось. После этого команда выпустила заявление со следующими словами: «Кристиан потерял управление и врезался в барьер, из-за чего сошёл. Машина вернулась в гараж, за исключением бриллианта — его только предстоит отыскать».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Потом представитель команды Нав Сидху отдельно добавил: «Может, у нас не лучший результат на трассе, но мы определенно оставили свой гламурный след. Кто-то сегодня уйдёт домой с более весомым гоночным сувениром, чем можно было бы ожидать. Я не думаю, что мы его найдём, но мы были готовы к такому развитию событий, иначе бы и не стали и пытаться».



Этот загадочный камень многие годы будоражил умы фанатов Формулы, задавая гораздо больше вопросов, чем ответов. Был ли камень настоящим? Схватил ли его один из стюардов или он затерялся в барьере? А может, он вообще смог укатиться вниз по холму и сейчас лежит на дне морском?

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но больше думать не надо. Буквально на днях Марк Уэббер лично развенчал миф. Гонщик рассказал, что на самом деле вместо бриллиантов на машинах были дешёвые камни, которые можно было купить всего за несколько долларов. То есть нас обманывали все эти годы!



Вот так австралийский гонщик спустя 17 лет поставил точку в этой легенде. Развязка истории показывает, что Ф-1 даже при своём элитарном статусе всё ещё не готова на такие замашки, как швыряние денег в барьеры с шинами.



И всё же если вы вдруг окажетесь в Монако и придёте в район шпильки «Лёвс», то осмотритесь — может быть, гоночный сувенир с 15-летней историей окажется у вас под ногами…