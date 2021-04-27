Как?! Круг «Феррари» по трассе в Монако сняли с уникального ракурса. Видео

В минувшие выходные вопреки пандемии коронавируса Монте-Карло принял исторический Гран-при Монако, своего рода прелюдию этапа Формулы-1, который пройдёт в конце мая. Заезды исторических болидов принесли немало интересных моментов, включая сражение Жана Алези с Марко Вернером за победу (дело закончилось столкновением, после которого Алези на «Феррари» врезался в отбойник, а Вернера наказали и тем самым лишили первого места).

Алези прокомментировал свою аварию в гонке исторических машин, он разбил болид Лауды

Однако рискнём предположить, что самым захватывающим моментом уик-энда стала не эта схватка, а запись видео круга по трассе, пройденного Алези на «Феррари» 312 B3 1974 года — той, на которой в составе «Скудерии» дебютировал будущий трёхкратный чемпион мира Ники Лауда.

Самим фактом создания видео, снятого с бортовой камеры на болиде, в наши дни никого не удивишь. Однако Лукасу Брито из компании Virtual Reality International удалось создать нечто действительно уникальное: в его ролике камера установлена не на переднее или заднее антикрыло либо какой-то другой привычный нам элемент гоночной машины, а снимает болид целиком, находясь позади. При этом в ролике не видно, как камера связана с автомобилем!

Права на видео принадлежат Automobile Club de Monaco / VRI. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ACM Media.

Как такое возможно? Ну, внимательный зритель всё-таки заметит тень от монопода, соединяющего камеру с автомобилем. При этом современные технологии позволяют автоматически, на ходу, затирать изображение селфи-палки в снимающемся видео. Из-за этого впечатлённые и озадаченные зрители сразу не понимают, за счёт чего камера летит позади заднего антикрыла, то чуть приближаясь к нему на торможениях, то вновь отдаляясь.

В «Твиттере» не обошлись без шуток насчёт того, как на самом деле выглядела съёмка.

…Если вернуться к видео, то нельзя не отметить звук от 12-цилиндрового мотора «Феррари». Ну и как же красиво смотрится легендарная трасса в Монте-Карло! К слову, обратите внимание, насколько меньше болид 1974 года по сравнению с нынешними «лимузинами»… Нынешней Ф-1 в Монте-Карло откровенно тесно, а вот круг Алези по улицам княжества за рулём миниатюрной 312-й хочется пересматривать вновь и вновь.