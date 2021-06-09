Шумахер призвал дисквалифицировать Мазепина. Хотя позволял себе куда более грязные манёвры

После Гран-при Азербайджана Формулы-1 бывший гонщик чемпионата мира Ральф Шумахер решил встать на защиту своего племянника Мика. Ральфу не понравился манёвр напарника Мика по «Хаасу» Никиты Мазепина, который чуть не организовал столкновение на последнем круге гонки, резко вильнув в сторону сокомандника. Всё обошлось испугом, но бывший пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» призвал наказать Никиту.

«Подобные резкие движения неприемлемы, — написал Ральф в своей колонке для немецкого Sky. – Мы говорим о езде на скорости более 300 километров в час. Такие действия могут быть опасными для жизни. Контакт на такой скорости может привести к тому, что болид взлетит в воздух!



Мазепин — очень приятный молодой человек, в общении в боксах он очень вежлив. Но во время гонок он зачастую действует неправильно. Ему нужно срочно поработать над этим.



Судьи уже пообещали рассмотреть ситуацию, но я даже не знаю, что там можно рассматривать. Это было опасно и неприемлемо. На мой взгляд, очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение на одну гонку было бы логичным. Он бы задумался, что так вести себя нельзя».

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В принципе Шумахер-младший имеет право на собственное мнение — точно так же, как любой другой гонщик, эксперт и вообще болельщик. Другое дело, что уж кому-кому, а Ральфу точно не следует комментировать действия новичков Формулы-1 — по той простой причине, что свой дебютный сезон 1997 года немец провёл, скажем так, грязновато. Памятны сразу несколько эпизодов, когда Ральф оказался не на высоте.



На Гран-при Аргентины Формулы-1 Шумахер и его напарник по «Джордану» Джанкарло Физикелла оба имели возможность пробиться на подиум, причём тактика итальянца была более перспективной. Однако Ральф решил проблему радиально: выбил болид Джанкарло с трассы и в итоге обеспечил себе третье место на подиуме.

Ну, там ещё можно было говорить о случайности и о том, что оба пилота слишком хотели впервые в карьере завоевать заветный кубок. Куда серьёзнее поступок Ральфа, случившийся на Гран-при Италии.

В Монце речи о борьбе за подиум не шло, да и просто очки пилоту «Джордана» не светили, но это не помешало Шумахеру организовать серьёзнейшую аварию. На стартовой прямой с Ральфом поравнялся представлявший «Заубер» Джонни Херберт. Шумахер, однако, сделал вид, что никакого британца рядом нет: взял и подвинулся в его сторону. После контакта Херберт на огромной скорости оказался на обочине и врезался в отбойник.

Джонни Херберт летит в отбойник на Гран-при Италии Фото: Bongarts/Getty Images

К счастью, Джонни не заработал серьёзных травм и сумел выйти уже на старт следующего этапа. Что, впрочем, никак не оправдывает грязный поступок Ральфа. Его болид, к слову, тоже получил повреждения, так что круг спустя Шумахер сошёл. Получил ли он штраф от судей? Может, ту самую дисквалификацию, которую немец теперь просит для Мазепина? Конечно, нет. В те времена правила были либеральнее, тем более раз пилот сошёл. Так что Шумахер даже не потерял стартовых позиций на следующую гонку.



А лучше бы потерял! Наверняка так размышлял его брат Михаэль после быстрого схода на Гран-при Люксембурга. На подходе к первому повороту пилот «Феррари» оказался рядом с двумя гонщиками «Джордана», и те снова не поделили трассу. Болид Ральфа подскочил над трассой и отлетел в «Феррари» Михаэля. Шумахер-старший после экскурсии на обочину сумел поехать дальше, но из-за повреждений машины сошёл в боксах. В том числе эта авария помешала Михаэлю стать чемпионом мира 1997 года…

Столкновение Михаэля и Ральфа Фото: Bongarts/Getty Images

Таким образом, за свой дебютный сезон Ральф успел дважды столкнуться с напарником, чуть не отправить на больничную койку конкурента и даже мощно ударить по чемпионским шансам родного брата. Так точно ли он идеальный эксперт для того, чтобы призывать ФИА жесточайше наказать Мазепина?



Нет-нет, мы не оправдываем поступок Никиты, он правда был необдуманным и опасным, но стоит помнить о прошлом экспертов, требующих «крови».