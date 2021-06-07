Мазепин и Шумахер скоро столкнутся. Оба гонщика шаг за шагом идут к аварии

Гран-при Азербайджана Формулы-1 изобиловал интересными моментами, но один из них не попал в телевизионную трансляцию. Речь идёт о почти братоубийственной борьбе Мика Шумахера с Никитой Мазепиным на самом финише гонки. Обошлось без столкновения, но этот инцидент может повлечь серьёзные последствия. По крайней мере, всё к этому идёт.

Что случилось в Баку

В ходе гонки в Азербайджане Мику вновь удалось оторваться от напарника. На первом отрезке гонки пилоты ехали рядом, Никита даже интересовался по радио, почему у него не активировалась DRS: пилоту казалось, что он менее чем в секунде от немца, но на деле разрыв колебался в пределах полутора-двух секунд.



После первой волны пит-стопов отставание Мазепина увеличилось уже до 6-7 секунд. Лишившись ориентира, россиянин постепенно начал отставать. Когда разрыв составлял уже 20 секунд, Никита допустил ошибку и заехал в зону вылета — на этом он потерял ещё 20 секунд, после чего вскоре стал круговым и начал терять ещё больше времени.



Выезд сейфти-кара позволил Мазепину вернуться в один круг с лидерами, но вот пелотон он не догнал. Однако ещё одна авария — на сей раз Ферстаппена — и красный флаг позволили Никите перезагрузить гонку за два круга до финиша. Мазепин стартовал лучше напарника и вырвался вперёд, но вот удержать 13-е место до финиша не сумел.



В самом конце последнего круга Шумахер сумел оказаться в слипстриме позади напарника, в то время как у Никиты закончился разряд ERS, после чего он, по собственному выражению, фактически оказался в роли пассажира. Правда, пассажир был неспокойный: когда Мик уже был готов обойти конкурента справа, Мазепин тоже качнул рулём в правую сторону, но быстро вернулся на прежнюю траекторию. Шумахер всё-таки завершил манёвр и опередил напарника на финишной черте с преимуществом всего в 74 тысячные секунды.

ВИДЕО.



Однако после финиша у Мика была не радость, а гнев: он махал рукой, давая понять Мазепину, что совершенно не впечатлён его манёвром. Шумахер пожаловался по радио инженеру: «Какого чёрта? Серьёзно, он что, хочет нас убить?»

В пресс-релизе «Хааса» по итогам гонки Гюнтер Штайнер заверил, что инцидент случился из-за недопонимания между гонщиками, но всё улажено внутри команды, атмосфера в коллективе разряжена.



А вот гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси и стюарды гонки, как выяснилось, вообще не разбирали опасный эпизод, поскольку его не заметили. Всё случилось на самом финише и между партнёрами по команде, так что очевидно, что у судей хватало других забот, а сам «Хаас», понятное дело, не собирался инициировать расследование. Так что Мазепин — которого вполне могли признать виновным — обошёлся без получения штрафных баллов.

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Чего ждать дальше от пилотов «Хааса»

Инцидент перед финишем очень показательный, он отлично характеризует обоих молодых пилотов команды. Начнём с Никиты. Ему не впервой в этом сезоне раздражать соперников своими неоднозначными манёврами. В данном случае первый вопрос: понимал ли россиянин, что Шумахер обходит его справа, или просто пытался сместиться в эту сторону, не имея представления о намерениях оппонента?



Если первое, то это действительно опасный пилотаж, учитывая огромную скорость гонщиков и то, что у Мика практически не было времени среагировать. Дело вполне могло закончиться мощной аварией с полётами на прямой. Если бы произошло столкновение, Мазепина явно не погладили бы по головке, признали виновным и выписали суровый штраф. А журналисты и болельщики в очередной раз завели бы разговор, что российский пилот недостоин выступать в Формуле-1.



Точно ли Мазепину нужны подобные обсуждения? Жёсткая оборона — прекрасно, но всё должно быть в пределах разумного. Подобные пугающие действия на скорости за 300 км/ч — показатель не характера, а скорее отсутствия гоночной мудрости. Которая появится с опытом, но которой нередко не хватает в нынешнем сезоне.

Что же до Мика, то есть стойкое ощущение, что для него просто физически невыносимо находиться на трассе позади Мазепина. Тем более что в этот раз он вновь вёз Никите почти минуту, но чуть не финишировал позади. Шумахер мог бы поступить мудрее и «довезти» 14-е место, чтобы гарантировать «Хаасу» лучший результат в сезоне, но Мик не пересилил искушения во что бы то ни стало пройти россиянина.

При этом в Баку у чемпиона Формулы-2 действительно были все возможности для обгона: длинная прямая, слипстрим, закончившийся заряд ERS у соперника… Интереснее манёвр Шумахера в прошлой гонке в Монако, когда он в «Лёвсе» засунул нос своего болида слева от находившегося чуть впереди Мазепина и по сути оставил решение за россиянином — быть ли аварии или Никита посторонится. Это было абсолютно авантюрный, нахальный поступок, который мог плохо кончиться — и вот там вина уже точно была бы на стороне Шумахера… Похоже, он и правда не желает и круга находиться позади напарника.



Такие подходы двух пилотов — жёсткая, не всегда разумная оборона Никиты и абсолютное желание Мика его опередить — позволяют довольно легко прогнозировать: рано или поздно два «Хааса» всё-таки столкнутся. Особенно в следующем году, когда они будут бороться не за предпоследнее место в протоколе. При этом за Никитой стоит титульный спонсор команды, за Миком — «Феррари» и самая известная фамилия в истории спорта. Так что Гюнтеру Штайнеру остаётся лишь посочувствовать и пожелать удачи в усмирении двух своих юниоров.