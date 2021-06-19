Второй в сезоне поул «Ред Булл»! У напарника Мазепина лучший результат в сезоне и авария

«Мерседесу» так и не удалось дотянуться до Ферстаппена, а Никита Мазепин снова 18-й — притом что напарник пробился в Q2. Пусть и с аварией.

Макс устоял

Главным фаворитом квалификацию начал Макс Ферстаппен, уверенно возглавивший протоколы утренних тренировок, но в то же время никто не мог дать гарантии, что в «Мерседесе» не припасли одну-другую десятую к решающему моменту.

Свой первый быстрый круг в Q3 Ферстаппен проехал за 1:30.325, в то время как Хэмилтон показал только 1:30.711 — на 0,38 секунды медленнее! Тем не менее даже этот круг позволил британцу расположиться вторым — Перес уступил более полусекунды, Боттас и Сайнс — по 0,8 секунды.

Вторую попытку Макс начал с улучшения, но шедший позади Хэмилтон проехал первый сектор на пару сотых быстрее! На втором Ферстаппен отыграл у британца десятую с небольшим и в итоге оказался на четверть секунды быстрее соперника: 1:29.990 против 1:30.248. Валттери Боттас уступил ещё несколько сотых и остался третьим, а замкнул квартет сильнейших Серхио Перес.



На пятой позиции квалифицировался Карлос Сайнс — испанец на три сотых опередил Пьера Гасли и полторы десятых «привёз» Шарлю Леклеру — монегаск остался седьмым и во второй раз в сезоне проиграл напарнику. Ландо Норрис квалифицировался на восьмой позиции, Фернандо Алонсо стал девятым, а замкнул топ-10 Даниэль Риккардо.

Окон и Феттель вне Q3

На протяжении всего уик-энда «Альпин» выглядела одной из сильнейших команд в пелотоне, но Эстебану Окону материализовать потенциал в высокую стартовую позицию не удалось — француз остался 11-м, причём до третьего сегмента ему не хватило более десятой доли секунды.

В то же время 12-е место Себастьяна Феттеля — неплохой результат, если учесть откровенно слабую форму «Астон Мартин» в пятничных тренировках. Ещё бы несколько сотых, и немец мог бы отобрать у Окона одиннадцатую позицию.



13-м квалифицировался Антонио Джовинацци, и это уже пятая в семи этапах победа итальянца над Кими Райкконеном, а 14-ю строчку занял Джордж Расселл — лидер «Уильямса» в этом году ещё ни разу не выбывал в Q1.

Мик прошёл в Q2… ценой аварии

Одной из главных сенсаций квалификации стало 15-е место Мика Шумахера: впервые в сезоне кому-то удалось вытащить «Хаас» во второй сегмент. Правда, далеко не факт, что немец смог бы удержаться впереди Латифи и Райкконена, если бы не разбил машину в последней попытке, спровоцировав красные флаги, — после них всем пришлось бросить свои круги.

На 16-й строчке в итоге остался Николас Латифи, Кими Райкконен квалифицировался только 17-м — это повторение худшего результата финна в этом году. Никита Мазепин занял 18-е место — его первая попытка оказалась на 0,6 секунды хуже, чем у напарника.



Ну а замкнули классификацию Лэнс Стролл и Юки Цунода. Канадец потерял свою первую попытку за нарушение границ трассы, а вторую не успел довести до конца из-за аварии Шумахера — второй этап подряд Лэнс выбывает уже в Q1. Цунода же вылетел с трассы в первом же повороте своего первого быстрого круга.

Гран-при Франции стартует в воскресенье 20 июня в 16:00 по московскому времени. Синоптики оценивают вероятность дождя во время заезда в 50%.



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