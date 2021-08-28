Драма и триумф дождевой Ф-1 в Спа: Норрис в стене, Расселл в шаге от поула!

«Уильямс» на первом ряду!

В Спа в дни Гран-при Бельгии стоит пасмурная и переменчивая погода — дожди над трассой с переменным успехом идут буквально весь день. И усилились осадки как раз к старту решающей части сессии. Пилоты отправились на трассу даже не на «промежуточных» шинах, а на резине для сильного дождя, и всё равно многие жаловались на аквапланирование.

А всего через три минуты после старта в «Радийоне» разбил машину Ландо Норрис. «Макларен» повело в сторону на выходе из «Красной воды», а в «Радийоне» просто смыло в отбойник. Затем машину через всю трассу выбросило в противоположную зону вылета, но инцидент всё равно напомнил произошедший накануне завал в W Series и недавнюю аварию в «24 часах Спа».

Заезды пришлось прервать на полчаса — пока маршалы эвакуировали разбитый «Макларен», дождь пошёл ещё сильнее, а по трассе текли потоки воды. Но тучи рассеялись, осадки прекратились, а третий сегмент продолжился — пусть и в де-факто сокращённом 9-минутном формате.

Хэмилтон первым проехал быстрый круг — 2:01,552. Ферстаппен уступил Льюису 0,97 секунды, Боттас — более 1,5. Все трое проехали по медленному кругу, чтобы остудить шины, и приготовились к решающей попытке: трасса постепенно просыхала. Во вторых попытках Макс на первом секторе отыграл у Хэмилтона 0,2 секунды, затем — ещё 0,2 на втором, чуть-чуть потерял на третьем, но в итоге опередил британца на 0,3 секунды.

Однако второе место Хэмилтону не досталось — Джордж Расселл, чей «Уильямс» весь день великолепно смотрелся на мокрой трассе, завоевал вторую позицию! Хэмилтон остался только третьим, а на четвёртой и пятой позициях расположились Риккардо и Феттель. Шестое место занял Гасли, седьмым стал Перес, а Боттас квалифицировался лишь восьмым — а из-за штрафа за завал Венгрии будет стартовать лишь 13-м. В итоге 8-е место на старте перейдёт к Окону, девятое — к Норрису.

Отметим, что для «Ред Булл» это первый поул в Бельгии за десять лет — в последний раз австрийские машины выигрывали квалификацию в Спа в 2011 году.

«Феррари» выбыла в Q2

Для «Феррари» уик-энд в Бельгии складывается непросто, и в квалификации ни один из её пилотов не сумел пройти в финал. Шарль Леклер в последней попытке уступил собственному времени более секунды и в итоге выпал на 11-ю позицию, а Карлос Сайнс показал 13-е время. И нельзя сказать, что Леклеру до топ-10 не хватило чуть-чуть: Окону монегаск уступил более трёх десятых.

На 12-й позиции расположился Николас Латифи — для канадца это второй в карьере случай, когда он прошёл дальше первого сегмента, а 14-е место занял Фернандо Алонсо, во второй раз подряд проигравший квалификацию напарнику.

Замкнул протоколы второго сегмента Лэнс Стролл — канадец проиграл Феттелю более 1,4 секунды и теперь будет стартовать с последнего ряда: его ещё ждут пять позиций штрафа за столкновение с Леклером и Риккардо в Венгрии.

Мазепин всё-таки проиграл Мику

Первый сегмент проходил в условиях переменчивой погоды — трасса подсыхала после дождя, который пошёл аккурат перед стартом. Поначалу большинство пилотов даже выехали на «дождевой» резине, и лишь гонщики «Уильямса» решили рискнуть с «промежуточными» и уверенно прошли во второй сегмент.

А вот Антонио Джовинацци этого не удалось — итальянец на сырой трассе показал только 16-е время, до Q2 ему не хватило порядка полусекунды. Дебютант Юки Цунода квалифицировался 17-м — это худший результат японца после неудачи в Ле-Кастелле.

Мик Шумахер занял 18-е место, и хотя весь уик-энд уступал Никите Мазепину, на влажной трассе оказался быстрее россиянина. Никита остался 20-м, проиграв Шумахеру 0,97 секунды, а на 19-й строчке, между пилотами «Хааса», расположился Кими Райкконен. Для финна это худший результат в сезоне.

Гран-при Бельгии стартует в воскресенье, 29 августа, в 16:00 по московскому времени.