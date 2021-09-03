Подарок за 35 млн! Пилоту «Мерседеса» на прощание вручили шикарный спорткар. Фото

Как в «формульных» сериях есть своя иерархия, на вершине которой стоит Формула-1, так и в линейке автомобилей Mercedes-Benz есть своя табель о рангах, в которой AMG-версиям отведено место над базовыми модификациями, а во главе всех дорожных спорткаров стоят модели Black Series. И предсказуемо они есть у пилотов Формулы-1.

В 2014 году подразделение Mercedes-AMG, выросшее к тому времени из простого наименования «заряженных» вариантов Mercedes-Benz в отдельный суббренд, представило купе и родстер Mercedes-AMG GT. Второй после Mercedes-Benz SLS AMG «именной» спорткар, который хоть и не стал полноценным преемником современного «крыла чайки», но сыграл для немецкой марки важную роль в сегменте спорткаров.

Фото: Mercedes-Benz

Стильный и мускулистый дизайн немецкие специалисты подкрепили соответствующей технической «начинкой». На рынок семь лет назад AMG GT вышел в двух версиях — «просто» GT и GT S — обе из которых получили одинаковый 4-литровый турбомотор V8, но разной мощности, 462 и 510 «лошадей» соответственно. Двигатель в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, задним приводом и многочисленными настраиваемыми электронными ассистентами наделил спорткар многогранным характером. Одинаково комфортно за рулём себя чувствовали и далёкие от гоночных трасс клиенты, которые ездили на Mercedes-AMG GT по звёздным тусовкам да снимали свой автомобиль для «Инстаграма», и те, кто периодически выезжал на трек-дни, выбирая максимально экстремальные варианты настроек.

Фото: Mercedes-Benz

В 2017 году настал черёд рестайлинга, в ходе которого купе и родстер получили характерную решётку радиатора AMG Panamericana в честь спортивных моделей 1950-х годов и ряд других обновлений, самым главным из которых стала выросшая мощность двигателя — до 476 л.с. у GT и до 522 л.с. у GT S — и новая 557-сильная модификация GT C. Но куда более важно, что, помимо базовых вариантов, у спорткара появилась более мощная и ориентированная на гоночную трассу версия R — её показали на Фестивале скорости в Гудвуде в 2016 году.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT R облегчили за счёт более широкого использования углепластика в конструкции (стандартный спорткар построен на алюминиевом шасси, имеет алюминиевый кузов с элементами из стали и карбона), а заодно переработали подвеску, добавив систему полноуправляемого шасси и пересмотрев множество компонентов. Также установили титановую выхлопную систему, карбон-керамические тормоза, перенастроили электронные системы помощи водителю, оптимизировали аэродинамику и сделали ещё более агрессивным экстерьер спорткара. Не обошлось и без тюнинга двигателя. Изменение настроек и замена ряда компонентов позволили увеличить отдачу V8 до 585 л.с. и сделали GT R флагманом (не считая гоночных версий GT3, вышедшей в 2015 году, и GT4, которая была создана на базе GT R в 2017-м) в семействе.

Фото: Mercedes-Benz

Новое купе получило фирменный зелёный цвет AMG Green Hell Magno, а в рекламных материалах Mercedes-AMG GT R именовался не иначе как «зверь из «Зелёного ада» — в компании обыграли и цвет новинки, и прозвище «Нордшляйфе», где доводили спорткар. А для рекламы топовой на тот момент модели в линейке Mercedes-AMG призвали самого Льюиса Хэмилтона, снявшегося в презентационном видео купе. Говорят, что британский пилот также участвовал и в настройке автомобиля.

Время очередного обновления настало в 2018 году. Спорткар, купе и родстер, получили слегка подкорректированную внешность, изменённый интерьер и более технологичное оснащение, но двигатели трогать не стали. Вместо этого немецкие инженеры представили купе Mercedes-AMG GT R Pro — самую экстремальную модель, в которой учли опыт гоночных GT4 и GT3.

Спорткар получил развитый аэродинамический обвес, серьёзно переработанную регулируемую подвеску, которая вкупе с усиленным кузовом и опциональным полукаркасом безопасности существенно улучшила поведение автомобиля на гоночной трассе. Несколько снизилась и масса купе, что позволило с полным правом считать GT R Pro флагманом семейства. В подтверждение этого немец Маро Энгель проехал круг по «Северной петле» за рулём новинки за 7:04.632 — на 6,288 сек быстрее, чем AMG GT R! При том, что оба купе имеют одинаковый 585-сильный мотор и отличаются только подвеской да аэродинамикой.

Казалось, что круче уже некуда, но в Mercedes-AMG, похоже, не знают границ. В подтверждение тому в 2020 году состоялась премьера Mercedes-AMG GT Black Series. К «Чёрной серии» немецкая марка относит самые невероятные версии своих автомобилей, которые уже близки к полноценным трек-карам, но всё ещё имеют допуск на дороги общего пользования. С 2006 года, когда впервые появилась модель Black Series, этого наименования удостоились всего 6 машин, каждая из которых сегодня — на вес золота у коллекционеров.

Фото: Mercedes-Benz

История началась с 400-сильного родстера Mercedes-Benz SLK 55 AMG Black Series, который превратили в купе и выпустили тиражом в 120 машин. В 2007-м появилось 507-сильное купе Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series, собранное в количестве 700 штук и участвовавшее в том числе в Формуле-1 в качестве машины безопасности. Годом позже был сделан Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series — 670-сильный родстер со стационарным жёстким верхом стал первым и пока единственным автомобилем «Чёрной серии» с двигателем V12 — в количестве 350 штук. На 2011 год пришлась премьера 517-сильного купе Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Black Series, сделанного тиражом в 800 автомобилей. Последним спорткаром Black Series долгое время оставался выпущенный в 2013 году в количестве 350 машин 631-сильный Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, но в 2020-м преемник SLS AMG возродил славную традицию.

Фото: Mercedes-Benz

Визуально отличить Mercedes-AMG GT Black Series от прочих моделей семейства можно без всякого труда — машина практически целиком испещрена различными воздуховодами и закрылками, выделяется углепластиковыми элементами кузова (в салоне также обширный углепластиковый декор, отделка кожей и алькантарой, изменённая графика цифровой панели приборов) и массивным двухэтажным антикрылом, являющимся частью комплекса активной аэродинамики. У спорткара практически целиком переработана подвеска, которую, естественно, можно регулировать под конкретную трассу, изменена работа электронных систем, усилены тормоза, облегчён кузов, а также предусмотрены специально созданные под модель покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO.

Фото: Mercedes-Benz

Впрочем, главное скрыто под капотом. Как и другие Mercedes-AMG GT, вариант Black Series получил 4-литровый V8, но изрядно доработанный. Чтобы получить мощность 730 л.с. пришлось не просто установить более производительные турбины, улучшить системы охлаждения и смазки, но и даже адаптировать к дорожному автомобилю привычный по гоночным моторам «плоский» коленвал.

Фото: Mercedes-Benz

У обычного коленчатого вала кривошипы располагаются в двух плоскостях под углом 90 друг к другу, а у «плоского», как можно догадаться, в одной плоскости — при определённых условиях работы такое решение позволяет оптимизировать параметры двигателя для достижения большей мощности. И немецкая марка, имея огромный опыт в автоспорте, внедрила «плоский» коленвал в Mercedes-AMG GT Black Series. Сочетается он с усиленным и перепрограммированным 7-ступенчатым «роботом».

Фото: Mercedes-Benz

В итоге получился самый мощный серийный Mercedes-Benz с двигателем внутреннего сгорания в истории, самый мощный V8 от AMG за всю историю и один из самых динамичных автомобилей на рынке — сочетание выросшей мощи и сниженной на 35 кг массы (множество кузовных панелей из карбона, более тонкое остекление и карбон-керамические тормоза) позволяет разгоняться 0-100 км/ч за 3,2 сек и развивать 325 км/ч.

Фото: Mercedes-Benz

Не самые впечатляющие, возможно, цифры в «сухом» виде, но и создавался спорткар не для дрэг-рейсинга, а для максимально быстрого прохождения кольцевых гоночных трасс. Что и доказал круг в исполнении уже знакомого вам Маро Энгеля на «Нордшляйфе». На абсолютно стандартном с технической точки зрения Mercedes-AMG GT Black Series, но с оптимизированными под трассу настройками ходовой части и аэродинамики немец прошёл 20,6-километровый круг за 6:43.616. Это сделало 730-сильное купе самым быстрым серийным автомобилем в истории «Северной петли»! Причём дорожный спорткар по максимальной скорости оказался даже быстрее гоночного Mercedes-AMG GT3, на котором всё тот же Маро Энгель регулярно гоняется в «Зелёном аду».

Примечательно, что приобрести машину-рекордсмен может любой, у кого найдётся 34 970 000 рублей — новый GT Black Series стал самым дорогим новым Mercedes-Benz на российском рынке. И это без учёта опций, куда входят набор AMG Track (780 000 рублей) с титановым полукаркасом безопасности, огнетушителем и четырёхточечными ремнями безопасности, акустика Burmester (498 000 рублей за топовый вариант) и множество другого оборудования. Но самой дорогой опцией стали матовые цвета кузова за 876 000 рублей! Впрочем, на чём-то можно сэкономить, если конфигурировать машину под гоночную трассу (там дорогая аудиосистема ни к чему) или под ночные променады по гламурным заведениям (там уже не нужны каркас и огнетушители).

Но вот кто вряд ли выкраивал каждый евроцент, заказывая свой Mercedes-AMG GT Black Series, так это Валттери Боттас. Финн, выступающий за заводскую команду марки с 2017 года, поделился в соцсетях фотографиями спорткара, который ему гоночный коллектив презентовал на день рождения. Сразу пошли пересуды, что новенькое купе может быть прощальным подарком перед увольнением из Mercedes-AMG Petronas F1 Team, но даже если и так — плохое разве выходное пособие, учитывая стоимость модели от € 335 000?

Фото: Mercedes-Benz

Примечательно, что официально о владении Mercedes-AMG GT Black Series не заявлял 7-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, да и бессменный водитель автомобиля безопасности Бернд Майландер довольствуется «всего лишь» 585-сильным GT R (это купе с 2018 года используется в качестве сейфети-кара вместо эксплуатировавшегося в 2015-2017 гг. варианта GT S). Так что как минимум в этом отношении британец и немец уступили не хватающему звёзд с неба пилоту. И пусть Хэмилтон и Майландер на трассе чаще всего впереди Боттаса, хотя бы в обладании новинкой Валттери опередил и Льюиса, и Бернда.

Фото: Mercedes-Benz

И нельзя исключать, что на Mercedes-AMG GT Black Series история спорткара не закончится. Если Льюис Хэмилтон выиграет свой 8-й титул и станет самым успешным пилотом в истории Формулы-1, то на базе флагманского купе могут создать спецверсию имени чемпиона. А вот в гонках ждать «Чёрную серию» не стоит — наоборот, в ней нашли воплощение уже обкатанные в автоспорте решения. Что и делает модель уникальной.