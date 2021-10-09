Хэмилтон быстрее всех, но вместо поула — штраф. Мазепин уступил Шумахеру пропасть

Теперь Боттасу предстоит сдерживать Ферстаппена и не позволить ему одержать победу.

Победа в квалификации, но не поул

Сцепление с асфальтом, как и в прошлом сезоне, стало главной темой в паддоке Гран-при Турции. Но если тогда проблема была в новом и слишком гладком асфальте, то теперь свою роль сыграла погода. После прошедшего ночью дождя трасса оставалась сырой — температура воздуха прогрелась лишь до 19 градусов, но нависшие над трассой тучи не давали асфальту высохнуть. В пасмурных и прохладных условиях шины отказывались прогреваться — во втором сегменте многие даже предпочли «медиум».

Впрочем, к финальному сегменту все лидеры уверенно выбрали «софт». В первых попытках неожиданно выстрелил Валттери Боттас, опередивший Льюиса Хэмилтона на 0,02 секунды. Макс Ферстаппен, в пятницу испытывавший проблемы с балансом машины, уступил финну более 0,2 секунды и оказался третьим.

Во второй попытке Хэмилтон превзошёл Боттаса — 1:22.868, что стало новым рекордом «Истанбул-парка». Ни Ферстаппен, ни Валттери ничем не смогли ответить действующему чемпиону и остались вторым и третьим. Правда, за замену двигателя внутреннего сгорания Льюис будет стартовать лишь 11-м, так что первый ряд стартовой решётки разделят Боттас и Ферстаппен.

Шарль Леклер квалифицировался 4-м и будет стартовать третьим — второй ряд с ним разделит Пьер Гасли. Шестым квалифицировался Фернандо Алонсо — испанский ветеран начнёт воскресную гонку из топ-5. Серхио Перес расположился лишь на 7-й позиции, но опередил Норриса, Стролла и Цуноду.

Расселл и Леклер ошиблись в последних поворотах

Себастьяну Феттелю до выхода в финальный сегмент не хватило 0,15 секунды, но немец в итоге будет стартовать с одиннадцатой позиции. 12-м квалифицировался Эстебан Окон — француз в условиях холодной трассы уступил Алонсо более 0,9 секунды.

Впрочем, больше всех не повезло Джорджу Расселу. В последней попытке британец ошибся в последнем повороте, но вернулся на трассу и мог рассчитывать на небольшое улучшение, однако засбоила силовая установка, испортив разгон. Расселл занял 13-е место и остался им не слишком доволен — хорошая иллюстрация прогрессу «Уильямса» в последние годы.

14-м квалифицировался Мик Шумахер, который великолепно сориентировался в первом сегменте и прошёл его с 12-м временем, а на 15-й строчке остался Карлос Сайнс — испанцу поставили новый двигатель, так что он в любом случае стартует с конца стартовой решётки.

Риккардо остался в Q1

Лишь 16-е место занял Даниэль Риккардо: австралийца уже под клетчатым флагом в самом конце первого сегмента выбил из топ-15 Фернандо Алонсо. Вслед за австралийцем расположился Николас Латифи.

Настоящим провалом обернулась сессия для «Альфа Ромео»: Антонио Джовинацци показал 18-е время, а Кими Райкконен не смог прибавить в последней попытке и оказался только 19-м.

Россиянин Никита Мазепин занял последнее место. Россиянину дважды не удалось попасть в первый поворот, и хотя под конец он смог собрать круг, Мику Шумахеру он уступил 2,9 секунды.

Гран-при Турции стартует в воскресенье, 10 октября, в 15:00 по московскому времени.