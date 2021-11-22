Хельмут Марко: «Ред Булл» должен победить в Саудовской Аравии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поставил перед австрийской командой максимальную задачу на Гран-при Саудовской Аравии.
«Мы должны победить в Саудовской Аравии. Тогда всё решится в последней гонке. После того как мы не оправдали своих ожиданий в Бразилии, мы должны выступить лучше в Джидде», — приводит слова Марко Speedweek.
Также австриец поделился своим мнением о скорости «Мерседеса»: «Они были здесь медленнее в ходе свободных заездов, и это связано с тем, что они использовали заднее антикрыло, которое больше не гнулось. И их максимальная скорость вернулась к нормальным значениям. Подозреваю, что они больше не будут использовать то крыло, потому что у ФИА есть все возможности по контролю. Не могу представить, чтобы они пошли на такой риск».
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