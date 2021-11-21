«Ред Булл» слаб, но и Ферстаппен виноват. Хэмилтон — опять фаворит в борьбе за титул?

Ещё месяца не прошло с тех пор, как Макс Ферстаппен сдержал прессинг Льюиса Хэмилтона в концовке Гран-при США и начал отрываться в чемпионате. Две недели назад — после Гран-при Мехико — разрыв составлял уже 19 очков, а Хельмут Марко прикидывал преимущество Макса после бразильской гонки. Но её «Ред Булл» проиграл, а теперь беспомощно уступил и вторую гонку подряд — ситуация в чемпионате перевернулась с ног на голову.

В «Ред Булл» рано расслабились

В Бразилии австрийцы ничего не смогли противопоставить «Мерседесу», хотя Макс Ферстаппен сделал всё, что было в его силах, а его оборонительные манёвры целую неделю обсуждали в паддоке. Но новый двигатель Льюиса не вечен, предполагалось, что такого преимущества у него уже не будет, однако в Катаре Хэмилтон вновь уверенно берёт поул — притом со старой силовой установкой!



Ферстаппен отчаянно пытался отыграться — и свой последний круг в квалификации проехал с нарушением правил. Из-за стоящей на трассе разбитой «Альфа Таури» Пьера Гасли на трассе были жёлтые флаги — по крайней мере, должны были быть, к тому же — двойные. Ещё предстоит досконально разобраться, сообщил ли гонщику инженер об инциденте на трассе, но в последнем повороте Макс и сам видел машину Гасли — и всё равно не сбросил.

Ферстаппен после квалификации в Катаре Фото: Mark Thompson/Getty Images

В такой ситуации Ферстаппен уже был в Мексике в 2019 году — в той квалификации ему даже не надо было улучшать, поскольку в момент аварии Валттери Боттаса он уже был на промежуточном поуле. На пресс-конференции голландец даже бравировал, мол, даже если его круг аннулируют, его второй результат всё равно лучше, чем у других. Результат аннулировать не стали — вместо этого выписали штраф в три позиции, а гонку выиграл Льюис Хэмилтон.



Тогда Максу было 22 года — и даже в таком возрасте с его опытом подобное поведение в Формуле-1 не прощают. Однако сейчас, в 24 и сражаясь за чемпионство, Ферстаппен по-прежнему нетерпелив — так Хэмилтона не победить.

Росберг советовал другое

Нико Росберг неоднократно повторял, что ключ к победе над Льюисом — постоянный прессинг. В расслабленном состоянии Хэмилтон не допускает ошибок и пилотирует идеально, в то время как при постоянном давлении он может выйти из равновесия и промахнуться — и именно в этот момент может появиться шанс проскочить вперёд и как-то сдержать британца.



В Катаре у «Ред Булл» не было темпа, чтобы на равных бороться с «Мерседесом», но, если бы на первом ряду с Хэмилтоном стоял не Пьер Гасли, а Ферстаппен, который только что безнаказанно «вывез» британца на «Интерлагосе», риск ошибки со стороны Льюиса значительно вырос бы.

Старт гонки в Катаре Фото: Lars Baron/Getty Images

Даже если бы Хэмилтон сработал идеально, чётная сторона решётки в Катаре находится на внутренней траектории — поравняйся Ферстаппен с Льюисом, и тому в последнем повороте пришлось бы решать: идти на столкновение с Максом или вновь ему уступить. Любой вариант — на руку Ферстаппену и «Ред Булл».



На деле же Хэмилтон уверенно заблокировал на старте Гасли и с тех пор не испытывал ни малейшего прессинга. Ферстаппен довольно быстро прорвался на вторую позицию, но Льюис уже был далеко, а созданные затем девять секунд отрыва позволяли без малейшего риска отвечать на любые тактические выпады «Ред Булл».

Матчпойнт в Джедде

До конца чемпионата остаётся две гонки, и если Хэмилтон победит в Джедде, а Ферстаппен финиширует вторым, то перед финальным Гран-при двух претендентов на чемпионство будет разделять не более двух очков. Однако предсказать расстановку сил на никому не знакомой уличной трассе решительно невозможно, а потому считать Льюиса фаворитом пока рано.



К тому же продолжается борьба в Кубке конструкторов — прокол Валттери Боттаса обошёлся «Мерседесу» в несколько очков, а отрыв сократился до ничтожных пяти баллов.

Хэмилтон пересекает линию финиша Гран-при Катара Фото: Lars Baron/Getty Images

Для немцев, напомним, на кону стоит рекордный восьмой подряд Кубок конструкторов. Его — в теории — «Мерседес» может обеспечить себе уже в Саудовской Аравии.



Впрочем, так же, как и Ферстаппен может уже в Джедде стать чемпионом — если отыграет у Хэмилтона 18 очков разом. На фоне формы британца в последних гонках представить такое сложно, но в сезоне-2021 уже случалось всякое.