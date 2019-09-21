Это вам не диван! Как я наошибался, тестируя гоночную «Ладу»

Как-то этим летом мне позвонил главный редактор и рассказал о предложении от команды «Лада Спорт Роснефть» протестировать один из их гоночных автомобилей на автодроме Moscow Raceway. Не просто посидеть справа и покайфовать от качественного пилотажа профессионального пилота, а именно самому сесть за руль. Скажем так, прочувствовать всё по-настоящему. Поступило то самое предложение, от которого невозможно отказаться. Что из этого получилось и в каких моментах я попал впросак, сейчас расскажу.

Надо сказать, мои ожидания несколько отличались от действительности. Я-то думал, что позовут условно десять журналистов (желательно, без серьёзного гоночного опыта, чтобы не выглядеть на их фоне профаном) и трасса будет только в нашем распоряжении. На деле наши заезды проходили в рамках трэк-дня, в котором принимали участие команды РСКГ. Им всего через пару дней предстояло провести на «Рейсвее» очередной этап чемпионата, так что работали все максимально серьёзно. И тут я с моим минимальным опытом и всего лишь одним коллегой на второй жёлтой «Ладе»…



Так что главная мысль была: уф, не накосячить бы! Я даже не про возможный вылет с трассы, бог с ним. Главное — вовремя посторониться от ребят, готовящихся к этапу. И уж точно ни под кого не подставиться.

Ну а больше всего я переживал из-за механической коробки передач, потому что два с половиной года как перешёл на «автомат». Уверен, на обычной машине и при неторопливом темпе езды это не вызвало бы сильных проблем. Но вот на гоночном автомобиле, если забежать вперёд, всё пошло не так гладко. Тем более что передачи здесь нужно было переключать гораздо резче.



Хорошо хоть, что выдали не боевую машину РСКГ, которой предстояло бороться за победу в ближайшие выходные, а одну из «Вест», на которых гоняют во время зимних соревнований — например, во время традиционной Рождественской гонки в Тольятти. Техника более чем серьёзная и достаточно мощная. Но по крайней мере я понимал, что если всё пойдёт максимально не так, я не подставлю механиков и пилотов перед этапом.

В «учителя» мне назначили максимально серьёзного человека — не просто гонщика РСКГ, но и главу всей «Лады Спорт» Владислава Незванкина. На его счету в РСКГ один вице-чемпионский титул и две бронзы в классе «Супер-продакшен». Причём последнее из этих третьих мест было добыто именно в сезоне-2019.



Мне выдали необходимое обмундирование в виде балаклавы и шлема, ну а дальше Владислав провёл небольшой тренинг перед первой сессией. В частности нарисовал оптимальную схему прохождения трассы — её я вам покажу чуть позже.

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Естественно, сразу за руль меня не пустили — сначала посадили справа посмотреть на работу профессионала. Первую 15-минутную сессию я должен был внимательно изучать принципы работы с машиной и старательно запоминать оптимальные траектории в каждом из поворотов.



Сессия пролетела быстро. Дальше пауза, на время которой я играл роль куда более профессионального гонщика, чем являлся на самом деле. Я попал в окружение съёмочной группы, которая сделала серию эффектных снимков и записала проморолик к этапу РСКГ. Получилось эффектно — если не знать, кого снимают, и вправду можно подумать, что это крутой пилот милостиво согласился попозировать набежавшим представителям СМИ.

Пока всё сняли, пора возвращаться в «Весту» – причём за руль, затянувшись ремнями и подстроив кресло и зеркала, сажусь уже я. Честно скажу, было волнительно: не хотелось совсем уж опозориться. В такой ситуации все новички надеются, что для начала им удастся не заглохнуть на незнакомой технике — естественно, именно это я и сделал. Но, простите, действительно непривычно, что обороты нужно поддерживать на уровне пяти-шести тысяч, а не двух!



Что ж, снова завелись и поехали. Прогревочный круг ушёл на попытку окончательно выработать нужные траектории и напомнить самому себе, как пользоваться «механикой». Ну а дальше — упорные попытки собрать сколько-нибудь приличный круг. Давайте прямо по нему и пройдёмся. Ниже — рисунок с оптимальной траекторией от учителя Незванкина. Ну а под рисунком — мои комментарии к каждому из поворотов. Нумерацию буду вести согласно схеме, так что не удивляйтесь пропаже седьмого и восьмого.

Первый поворот мне в своё время не удался на дне открытых дверей Центра «Порше», потому что я пытался его преодолеть на слишком высокой скорости. На сей всё прошло гораздо лучше. Не исключено, что этому помогали постоянные косяки в последнем изгибе трассы, из-за которых я не разгонялся на стартовой прямой до уровня, приводившего к сложностям на торможении.



Дальше — очень интересное место: секция под названием Mercedes-AMG Arena. Довольно странная для гонщика комбинация: внутри третьего поворота вопреки рефлексам нужно «раскрывать» траекторию, а не всеми силами удерживаться внутри. Получалось через раз, я уезжал куда-то не туда, из-за чего страдал заход в четвёртый поворот и терялась скорость.

А ведь у ошибок были последствия не только в виде плохого времени на круге. Напомню, что вместе со мной на трассе работали настоящие профи из РСКГ. Так что когда ошибки накапливались, то нашу жёлтую «Ладу» вновь настигал остальной пелотон и нужно было сделать всё возможное, чтобы никому не помешать. Конечно, не слишком мотивирует, когда другие пилоты обходят тебя стайкой, но что уж поделать…

Пятый и шестой повороты в идеале проходятся на полном газу — кайфовое место, но побаиваешься слишком сильно цепануть бордюр и куда-то улететь. Не за себя боишься — за машину. Про опасный девятый поворот (связки 7-8 в нашей конфигурации круга не было) я отлично знал и до собственного трек-дня. Здесь тормозишь на горке, не видя входа, причём нужно понизиться сразу на две передачи, а с этим у меня возникали проблемы. Однако, видимо, из-за осознания опасности я тормозил довольно сильно и рано — и вписывался, несмотря на помарки.



Дальше — странно. Десятый поворот на бумаге не выглядел каким-то страшным — обычный 90-градусный. Но здесь я словно переводил дух после сложного предыдущего, забывал сбросить передачу и в итоге пару раз даже проехался по земляной обочине. Стыдобища! А главное, место-то вроде простое… Незванкин лишь грустил и покачивал головой.

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Соответственно, 11-й поворот иногда обходился без меня: я вылезал на трассу уже после апекса. А так — обычный поворот, ничего примечательного. А вот перед 12-м имелся важный нюанс: если в других местах ты, как привык при просмотре гонок, прижимаешься к внешней кромке трассы, то здесь было правильнее оставаться ближе к середине — именно это обеспечивало оптимальный заход. Вот этот момент мне более-менее удалось запомнить и осуществить.

Секцию 13-14 поворотов надо было рассматривать именно в комплексе: важно не слишком широко выйти из первого, чтобы потом оптимально пройти второй, рано нажать на газ и стремительно начать разгон на длинной прямой. Но! Тут ведь и передачу верную выбери, и траекторию, и степень атаки бордюра, и момент, когда можно газовать… Короче, получалось не всегда.

Дальше — хуже всего. После длинной прямой следовал коварный последний поворот — острый, намного меньше 90 градусов. За всю сессию он у меня с горем пополам удался всего один раз. Причины вижу две — и прикладную, и скорее психологическую. Первая — механическая коробка на «Весте». Хоть убей, но когда два с половиной года не использовал механику, то за 15-минутную сессию (а в идеале — сразу же с её началом) восстановить рефлексы сложно.

А именно в этом повороте после долгого разгона кровь из носу нужно было опуститься вниз ну хотя бы на две передачи. Суетливая работа левой ногой и правой рукой обычно отвлекали на себя слишком много внимания. Нет, тормозить я не забывал (помнил же, что отбойник не так далеко), но вот мимо траектории мазал отчаянно.



Ну а психологическая причина… Пусть это будет глупой отмазкой, но перед этим поворотом у тебя на прямой слишком много времени, чтобы начать о нём думать, настраиваться, накручивать себя, вспоминать прежние ошибки… Все остальные изгибы следуют практически один за другим, а здесь ты словно успеваешь перегореть и ошибаешься.



Что же до единственного успешного прохождения этого места, то просто надо было начать раньше тормозить — тогда времени хватало и на понижение передач, и на выбор нормальной траектории. Жаль, но это был уже последний боевой круг. Клетчатый флаг словно бы дожидался момента, когда гонщик Кустов всё-таки родит что-то относительно приличное.

Ну, что сказать… Эта сессия и близко не дала мне намёка, что лет 20 назад нужно было срочно бежать в картинг, требовать от родителей влезать в кредиты и начинать мечтать о карьере в Формуле-1. Нет уж, в ближайшие выходные я вновь буду не за рулём, а, как обычно, с дивана комментировать ошибки лучших гонщиков мира. Вот только не надо говорить про принцип «Сперва добейся»: некоторые футбольные топ-комментаторы и по мячу попасть на могут – и ничего.



Так что оставим гоночную технику пилотам Ф-1 или профи из той же «Лада Спорт Роснефть» и понаблюдаем за ними со стороны. Хотя было круто. Даже несмотря на все мои ошибки.