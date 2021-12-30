«Идеальная машина». Почему швейцарцы поехали на «Дакар» на старой «Ниве»

На ралли-марафоне «Дакар»-2022, как всегда, будет хватать необычных участников. И российские болельщики наверняка захотят поболеть за швейцарцев Марио Якобера и Сладана Милича, которые решили принять участие в классическом зачёте «Дакара» за рулём «Нивы» — да-да, той самой, из Тольятти. Мы встретились с Марио и Сладаном и записали их монолог о предстоящей гонке.

«Это Сибирская принцесса, на которой я хочу жениться»



Марио Якобер: Принять участие в легендарной гонке «Дакар» было моей мечтой. Благодаря открытию с 2021 года нового класса «Дакар Классик» эта возможность стала для нас более реальной. Я смотрел «Дакар», когда был ещё маленьким, помню, как в 80-е и 90-е годы классно выступала команда «Порше». Но ещё я помню, что «Лада Нива» тоже была очень сильной в то время.



Сладан Милич: Я тоже смотрел «Дакар» в детстве, каждый раз это было для меня огромным событием. А ещё я большой поклонник Фернандо Алонсо, который участвовал в «Дакаре»-2020 и многим запомнился впечатляющим переворотом. Для меня участие в «Дакаре» сравнимо с чудом. Да, это тяжёлая гонка, но я обожаю гонки на выносливость. А ещё это потрясающее приключение. Такая легенда, как Жаки Икс, принимал участие в «Дакаре» на «Ладе Нива», и просто потрясающе, что теперь нашей команде выпадает большая честь быть следующими ребятами, которые выступят на «Дакаре» на этом легендарном автомобиле.

Марио и Ульяна

Марио Якобер: Моя жена — русская. Как я люблю говорить, на 50% я тоже русский. Мы встретились с Ульяной в Санкт-Петербурге, куда я отправился на выходные. А она там училась, хотя сама родом из Новосибирска. Мы познакомились в ресторане, потом Ульяна несколько дней показывала мне город, и мы сразу же влюбились друг в друга! Я сразу понял: это Сибирская принцесса, на которой я хочу жениться. Мы вместе уже шесть лет, растим дочку.



В январе 2021-го мы с женой навестили родственников в Новосибирске, они пригласили меня на рыбалку. А в этом году была очень холодная зима: минус 35 градусов! И все вокруг были на «Нивах». Я подумал: «Вау, если машина может выдерживать суровые снежные условия, значит, она должна быть идеальной машиной для участия в «Дакаре», а с этого года есть категория «Дакар Классик», куда эта машина может подойти».

Я быстро погуглил и узнал, что «Нивы» успешно выступали на «Дакаре» в 80-х. Меня не отпускала идея, чтобы поехать на «Дакар» на «Ниве». Я позвонил Сладану и сказал: «Эй, а что ты думаешь, если мы поедем на «Дакар» в 2022 году? Я понимаю, что это безумная идея…»

Сладан Милич: И я говорю: «Да, давай, давай. Независимо от того, как и что мы должны делать, я готов». Я полностью влюбился в этот проект, который мы начали в конце января.

Пилот тольяттинской команды АТС Motorsport Александр Орлов:



«Марио и Сладан! Держите хороший темп, но не перегибайте палку, старайтесь не долбить подвеску и не перегревать двигатель. В арсенале ЗИП имейте с собой хотя бы минимум основных запчастей, которые вы сможете сами поменять в пустыне. Гонки есть гонки, в них постоянно что-то ломается, а особенно в такой сложной и протяженной, как «Дакар».



Советую вам, ребята, обязательно взять с собой шаровые опоры, ведь они много места не занимают, да и весят немного. Также возьмите прокладку ГБЦ, ступицу, по амортизатору (переднему и заднему). Меня не раз выручали в гонках моментальные герметики по металлу. Если, к примеру, пробили мост или картер — возьмите с собой герметик системы охлаждения. Хорошим подспорьем будет комплект по быстрому ремонту шин. Не обойтись и без хорошего инструмента, а также шуруповёрта для гаек для снятия колеса, хорошего и мощного компрессора. Домкрат советую взять такой, чтобы не гнулся моментально».

«Половину «Дакара» наша машина уже проехала»

Марио Якобер: После того как Сладан сказал «да», я вернулся к родственникам и сказал: «У меня есть идея – как насчет постройки «Лады Нива» в Новосибирске для участия в «Дакаре»?». А мой родственник сказал: «Нет проблем». Скажу сразу, что родственники как раз занимаются автомобильным бизнесом в Новосибирске. То есть у них были знания и понимание, как и что делать.



Мы начали поиски нашей машины в Новосибирске: хотели найти хорошо сохранившуюся машину ранней версии. Мы нашли «Ниву-1600» 1984 года выпуска. Цвет был светло-коричневый, машина была в очень хорошем состоянии, её не пришлось ремонтировать, сразу начали перестраивать под «Дакар».

Сначала мы поставили каркас безопасности и внесли все необходимые изменения в соответствии с требованиями категории «Дакар Классик». Девять месяцев спустя мы получили готовую машину, которая проехала из Новосибирска в Тольятти, а потом в Москву и Санкт-Петербург, оттуда в Хельсинки, а затем на пароме в Германию и дальше уже до Швейцарии.

Сладан Милич: От Тольятти до Хельсинки около 3000 км. Наш механик, который ехал из Новосибирска в Тольятти, проехал тоже около 3000 км.

Марио Якобер: Можно считать, что половину «Дакара» за одну неделю наша машина уже проехала. Та поездка стала хорошей тренировкой и подготовкой для нас. Мы увидели и по-настоящему почувствовали машину, узнали, как мы можем работать вместе, находясь по 12 часов в автомобиле. Это был хороший опыт.



Сладан Милич: Путь от Тольятти до Москвы был довольно долгим. Это была хорошая подготовка к «Дакару». Дороги в России нормальные, иногда они немного походили на бездорожье, но это тоже было хорошо для тестирования автомобиля. В принципе, дорога неплохая, проблем у нас не было. Автомобиль тоже ехал очень хорошо, двигатель идеален, нам нужно было внести лишь небольшие поправки в настройки. В целом технические данные у машины очень хорошие.

Штурман команды АТС Racing Денис Калинин, ездящий в ралли-рейдах только на «Нивах»:



«Мой вам совет: беречь машину. В «Ниве» важно тонко чувствовать грань дозволенного, после которой начинается разрушение. Умение балансировать на этой грани превращает «нивовода» в быстрого «нивовода»! Но и этого недостаточно, ведь в гонке всё важно: и штурман, и пилот, и конкурентный автомобиль, и механики, и удача!



Ещё до старта нужно научить машину ехать по песку и уделить этому основное внимание. Песок — очень тяжёлое покрытие для «Нивы». Надо правильно подобрать шины и давление в них. Также нужны максимально надёжные приводы, полуоси, так как остаться в песке на моноприводе — это фатально. И, конечно, продумать и потренировать замену привода/полуоси в полевых условиях. Обязательно взять сандтраки. В общем, очень важно правильно рассчитать ресурс экипажа и автомобиля на всю дистанцию. И не кидаться в омут с головой сразу. А ещё продумать нештатные ситуации и заранее решить, как в них действовать».

«Хотим поддерживать связь с «нивоводами»

Сладан Милич: В России к нам все очень хорошо относились, поддерживали. Во время подготовки автомобиля мы начали контактировать с ребятами с «АвтоВАЗа». Когда мы были в Тольятти, нам разрешили привезти машину в музей. Это было круто. Мы пообедали со всеми механиками. Посетили Lada Sport, нам тоже очень понравилось.

Марио Якобер: Это было потрясающе — побывать в музее «Лады» и увидеть Niva T3 и Samara T3, которые действительно участвовали в «Дакаре», у этих машин своя история.



Была забавная история. Мы давали интервью телеканалу «Лада ТВ». И там был мальчик, который подошёл и сказал: «Можно вашу подпись? Моя мама работает на заводе «Лада» с «Нивой», её выпускает, и было бы приятно иметь ваш автограф». Это так мило. Вы можете видеть ту страсть, которую все испытывают, работая на «АвтоВАЗе», этот семейный дух, и все были так позитивны и увлечены этим. Так что это оказался действительно хороший опыт.

Сладан Милич и Марио Якобер

Мы видели сообщения от рейдовых гонщиков, которые выступают на «Нивах», нам были очень приятны их слова поддержки. Мы читали всё, что они нам советовали, и хотели бы их поблагодарить. Надеемся, что в следующем году мы сможем встретиться. Конечно же, мы хотим поддерживать связь с «нивоводами», обмениваться сообщениями, давать обратную связь на их советы, рассказывая, как на самом деле всё будет на «Дакаре». Нам было очень приятно, что так много россиян хотели нам помочь подготовиться к «Дакару».



Сладан Мильич: Для нас, новичков, такая информация очень важна. Это супер! Большое вам спасибо за это.



Марио Якобер: И я также хотел бы поблагодарить мою жену. Её поддержка очень важна для меня. Спасибо ей за то, что позволила совершить это приключение, чтобы попасть на «Дакар Классик».