Чемпиона «Дакара» из России выбили из гонки. Опаснейшее лобовое на скорости за сотню

SSV: сход Карякина
Седьмой этап стал для Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка, вероятно, последним на «Дакаре» 2022 года. Экипаж боролся за победу — первую в этом году, как откуда ни возьмись прямо в лоб — в обратном каналу направлении — выскочил итальянец Марко Каррара на прототипе Zephyr. Итальянцы ошиблись в навигации и возвращались назад — и на огромной скорости налетели на мотовездеход Карякина и Власюка.
Как сообщил с трассы последний, россияне в порядке, но штурман Каррары — Энрико Гаспари получил травмы. За последним в течение нескольких минут прилетел вертолёт, штурман доставлен в госпиталь. Кроме того, обе машины серьёзно разбиты. «Мне тяжело об этом говорить, но «Дакар» для нас окончен», — передал с места аварии Власюк. Чуть позже стало известно, что экипаж Карякина сумел эвакуировать технику с места аварии и надеется вернуться в гонку на следующий день, если мотовездеход сумеют восстановить. Но, конечно, уже с огромным штрафом и без шансов побороться за высокое место.
В отсутствие Карякина лидирует в зачёте Т4 Остин Джонс, который отобрал первую строчку у Родриго Луппи Де Оливейры, потерявшего более часа. Правда, Михал Гочал и Жерар Фаррес менее чем в семи минутах позади. А в Т3 доминирует Сет Кинтеро, который записал на свой счёт шестую победу в семи этапах. В общем зачёте по-прежнему лидирует Чалеко Лопес. Россиянин Павел Лебедев благодаря сильному выступлению поднялся с девятой позиции на шестую.
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 28:17.24
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +1:24.05
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +2:12.40.
Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ7:
1. Остин Джонс (Can-Am) — 29:28.14
2. Михал Гочал (Can-Am) +5.11
3. Жерар Фаррес (Can-Am) +6.33.
BIKE/QUAD: ещё одна травма
В зачёте мотоциклов этап тоже начался с неприятностей: на лиазоне упал Дэниел Сандерс, отметившийся парой побед и сражавшийся за победу. Австралиец получил травму и вынужден был сняться с этапа, хотя должен был его открывать: перед днём отдыха он был быстрейшим на сокращённой дистанции, а в общем зачёте занимал третью строчку.
Сэм Сандерленд, лишившийся товарища по команде, вынужден был искать верный маршрут в одиночку и показал в итоге лишь 28-е время, потеряв 26 минут. Потерял 23 минуты и Маттиас Валькнер, а на первую строчку общего зачёта в итоге вырвался Адриен ван Беверен. «Навигация была сложной, и я знал, что осторожность окупится, — отметил француз на финише. — Я сделаю всё, чтобы отстоять свою позицию, но не буду атаковать как бешеный. Моя цель — финишировать».
Ван Беверен — новый лидер гонки в зачёте мотоциклов
В общем зачёте мотоциклистов по-прежнему нет явного фаворита, а напряжение лишь нарастает: Маттиас Валькнер, Кевин Бенавидес и Сэм Сандерленд проигрывают ван Беверену менее шести минут, в то время как в 30 минутах от лидера умещаются 10 человек.
Среди квадроциклистов быстрейшими стали бразилец Марсело Медейрос и лидер общего зачёта Александр Жиру. Последний за счёт этого в генеральной классификации оторвался от Пабло Копетти на 18 минут, а от россиянина Александра Максимова — на 52.
1. Адриен ван Беверен (Yamaha) — 23:45.02.
2. Маттиас Валькнер (KTM) +5.12.
3. Кевин Бенавидес (KTM) +5.23.
4. Сэм Сандерленд (КТМ) +5.38.
5. Лоренцо Сантолино (Sherco) +6.34.
Квадроциклы. Общий зачёт после СУ7:
1. Александр Жиру (Yamaha) — 29:38.54.
2. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +18.21.
3. Александр Максимов (Yamaha) +52.39.
4. Камиль Вишневский (Yamaha) +1:55.18.
5. Франсиско Морено (Yamaha) +2:13.35.
CARS: Лёб отыграл пять минут
В зачёте внедорожников второй этап подряд победа остаётся за «Продрайвом»: перед днём отдыха первенствовал Орландо Терранова, а на седьмом этапе не было равных Себастьену Лёбу. Со вторым временем дистанцию преодолел лидер гонки Нассер Аль-Аттия — своему главному сопернику в этом марафоне катарец отдал пять с половиной минут, но в общем зачёте по-прежнему «везёт» ему 45.
Третье и четвёртое время осталось за Карлосом Сайнсом и Стефаном Петеранселем — новые внедорожники «Ауди» демонстрируют стабильно неплохой темп, если не ломаются и не теряются в пустынях. Замкнул пятёрку быстрейших Язид Аль-Раджи — в общем зачёте он откатился третьим, зато идёт с небольшим запасом от преследователей в 21 минуту.
На СУ7 Лёб одержал вторую по ходу гонки победу
Джиниэл де Вильерс, партнёр Аль-Аттии по Toyota Gazoo Racing, по ходу этапа столкнулся с проблемами и потерял целый час, пока ждал помощи от Хенка Латегана. В общем зачёте южноафриканец откатился с четвёртой строчки на девятую, пропустив Альвареса, Пшигонски и Терранову.
Кроме того, одну позицию на злоключениях де Вильерса отыграл Владимир Васильев — он после 5-минутного штрафа и висящей условной дисквалификации идёт седьмым в генеральной классификации, а Денис Кротов занимает 32-ю строчку.
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 23:52.22.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +44.59.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +53.31.
4. Лусио Альварес (Toyota) +1:15.09.
5. Якуб Пшигонски (Mini) +1:30.04.
6. Орландо Терранова (Prodrive) +1:36.55.
7. Владимир Васильев (BMW) +1:39.47.
8. Мартин Прокоп (Ford) +1:44.48.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:47.14.
10. Себастьян Халперн (Mini) +1:58.24.
…32. Денис Кротов (Mini) +6:11.20.
TRUCK: Сотников потерял семь минут, ван Кастерен — ещё больше
В зачёте грузовиков первую в этом году победу оформил экипаж Антона Шибалова. Серебряный призёр двух последних «Дакаров» признался, что главным вызовом в этот день был поиск правильного маршрута. «Очень сложный в плане навигации спецучасток, наверное, никто не проехал чисто, но мы видели много других грузовиков и за счёт этого справились получше», — отметил пилот на финише.
Со вторым временем дистанцию прошёл Эдуард Николаев, уступивший Шибалову чуть более полутора минут, а на третью строчку сумел прорваться Мартин ван ден Бринк на «Ивеко». Голландец отстал от победителя этапа лишь на четыре с небольшим минуты. Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников расположились на четвёртой и пятой позициях — лидер гонки потерял семь минут на навигации, но критических проблем не испытывал.
В общем зачёте разрыв между Сотниковым и Николаевым сократился до пяти минут, в то время как идущий третьим Шибалов отстал на полчаса. Главным преследователем россиян вновь стал Алеш Лопрайс на грузовике «Прага», однако он отстал уже на 67 минут, в то время как проигрыш Януса ван Кастерена, лидера команды «Ивеко», достиг уже 96 минут. На шестой строчке по-прежнему Андрей Каргинов — до ван Кастерена ему осталось 59 секунд.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 26:05.54.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +5.14.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +31.25.
4. Алеш Лопрайс (Praga) +1:07.25.
5. Янус ван Кастерен (Iveco) +1:36.51.
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:37.50.
7. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +1:59.45.
8. Виктор Верстейнен (Iveco) +3:10.53.
Что дальше
В рамках восьмого этапа экипажам предстоит преодолеть 830 километров от Аль-Давадими до Вади-ад-Давасира. 395 из них составят зачётный спецучасток. Организаторы обещают 200 километров сплошных песков и дюн, а также новые коварные навигационные ловушки.
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