«Макларен» показывает свой болид на сезон-2022 Формулы-1. LIVE!

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Вслед за «Хаасом», «Ред Булл» и «Астон Мартин» своё мероприятие проведёт «Макларен», который покажет болид MCL36. Это первый автомобиль с 2014 года, который в «Макларене» изначально проектировали под силовую установку «Мерседес» — посмотрим, что придумал Джеймс Ки с коллегами. Если, конечно, нам покажут реальный автомобиль или хотя бы его рендеры, а не перекрашенный шоу-кар. Ещё раз напомним — начало в 22:00 мск!

Сначала старые Только важные Live Дмитрий Захарченко До презентации остаётся ещё полтора часа — в «Макларене» продолжают дразнить тизерами. А мы отметим, что сегодня в Уокинге нам представят не только новое шасси Формулы-1 — MCL36, но также команды «Макларена» в IndyCar и Extreme E, а также виртуальный коллектив. Будет интересно!