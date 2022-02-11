«Макларен» показывает свой болид на сезон-2022 Формулы-1. LIVE!
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Что покажут бывшие чемпионы из Уокинга в 22:00 мск?
Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Вслед за «Хаасом», «Ред Булл» и «Астон Мартин» своё мероприятие проведёт «Макларен», который покажет болид MCL36. Это первый автомобиль с 2014 года, который в «Макларене» изначально проектировали под силовую установку «Мерседес» — посмотрим, что придумал Джеймс Ки с коллегами. Если, конечно, нам покажут реальный автомобиль или хотя бы его рендеры, а не перекрашенный шоу-кар. Ещё раз напомним — начало в 22:00 мск!
Live Дмитрий Захарченко
До презентации остаётся ещё полтора часа — в «Макларене» продолжают дразнить тизерами. А мы отметим, что сегодня в Уокинге нам представят не только новое шасси Формулы-1 — MCL36, но также команды «Макларена» в IndyCar и Extreme E, а также виртуальный коллектив. Будет интересно!
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