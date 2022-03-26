Квалификация Ф-1 — трижды шок: Хэмилтон провалился, Шумахер попал в аварию, Перес на поуле

Оставив позади как минимум странную ситуацию с проведением этапа в условиях ракетных обстрелов, гонщики и команды Формулы-1 словно ни в чём не бывало провели квалификацию Гран-при Саудовской Аравии. Без ряда серьёзных происшествий в ней не обошлось.

Q1: что с Хэмилтоном?!

Квалификация должна была дать ответ, насколько «Мерседесу» удалось справиться с проблемами, которые продолжают преследовать болид действующих обладателей Кубка конструкторов. И если Джордж Расселл уверенно пробился в Q2, то у Льюиса Хэмилтона возникли серьёзнейшие проблемы. Казалось, что британец всё-таки сможет проскочить в топ-15, но не тут-то было: стоило Хэмилтону занять как раз 15-ю позицию, как его менее чем на десятую опередил Лэнс Стролл. 16-е место — и полнейший провал для Хэмилтона. Причём в общении с журналистами Льюис не стал искать каких-то глобальных проблем: просто его сторона гаража совершенно не попала в настройки. Да уж…



Также дальше не смогли пройти Алекс Албон, Нико Хюлькенберг (четверть секунды от Стролла), Николас Латифи и Юки Цунода. При этом у канадца и японца даже не было шанса побороться. Пилота «Альфа Таури» подвела машина: какие-то проблемы с топливной системой (пока неясно, имеют ли они что-то общее с тем, что остановило «Ред Булл» в Бахрейне). Ну а Латифи сам виноват: Николас стал первым гонщиком, кто разбил свою машину в квалификации, улетев в стену.

Q2: шокирующая авария Шумахера

Главным событием второго сегмента стал не чей-то быстрый круг и даже не блокировка Окона со стороны Риккардо (штраф для пилота «Макларена» выглядит неизбежным), а серьёзнейшая авария, в которую попал пилот «Хааса» Мик Шумахер. Немец занимал промежуточное девятое место, но попробовал выжать из своего болида ещё чуть больше — и перестарался. Шумахер потерял контроль над машиной в скоростном повороте, после чего «Хаас» начало метать по всей трассе — от отбойника к отбойнику.

Авария оказалась столь серьёзной, что Шумахер даже не сумел самостоятельно покинуть болид. К счастью, довольно быстро стало известно, что Мик в сознании и его жизни ничего не угрожает — пилота извлекли из машины и отправили на дальнейшие обследования в медицинский центр и больницу. Первые обследования никаких травм не обнаружили.

Что касается спортивной части сегмента, то без Q3 чуть не остался и второй «Мерседес»: на счету Джорджа Расселла оказался 10-й результат, причём британец опередил Ландо Норриса всего на 33 тысячные. Молодому пилоту «Макларена» остаётся утешаться тем, что он опять оказался впереди Даниэля Риккардо, пусть и всего на десятую. Гуаньюй Чжоу стал 13-м, проиграв Боттасу четыре десятые. Ну а Лэнс Стролл даже не опередил Шумахера и занял 15-ю позицию. Увы, «Астон» не едет.

Q3: «Ред Булл» на поуле, да не тот!

Первая попытка в решающем сегменте осталась за «Феррари», причём Сайнс захватил промежуточный поул с преимуществом в 44 тысячные от Леклера. Перес проигрывал испанцу полторы десятые, а вот у Ферстаппена всё явно пошло не по плану: первый круг он бросил, а на втором допустил парочку ошибок и проиграл аж восемь десятых, обматерив сцепление на надетом комплекте «софта».



Казалось, что на второй попытке Макс всё-таки включится в борьбу с «Феррари» и вновь заявит о себе как безоговорочном первом номере «Ред Булл». Не тут-то было: голландец занял лишь четвёртое место, а сражаться с пилотами «Скудерии» отправился Перес. Когда казалось, что Леклер отобрал поул у Сайнса, сзади накатил Чеко — и опередил Шарля на 25 тысячных секунды! Серхио — на сенсационном первом месте впереди двух «Феррари» и напарника.

Лучшим из остальных стал Эстебан Окон, чуть не разбивший машину под конец сессии (хватило круга с первой попытки). Расселл прибавил и стал шестым, далее расположились Алонсо, Боттас, Гасли и Магнуссен — борьба в средней группе максимально плотная.



Эта квалификация вышла яркой и не обошлась без красных флагов. Что же принесёт гонка? Её старт запланирован на 20:00 мск в воскресенье, 27 марта.