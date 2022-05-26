Взял на слабо. Как чемпион Формулы-1 заставил «Боинг» ответить за гибель 223 человек

В этот день 31 год назад — 26 мая 1991-го — в районе деревни Данчанг рухнул пассажирский «Боинг 767» авиакомпании «Лауда Эйр». Все находившиеся на борту — 223 человека — погибли. Трагедия стала крупнейшей авиакатастрофой в истории гражданской авиации Австрии.

Ники Лауда, трёхкратный чемпион Формулы-1, основатель и глава «Лауда Эйр», лично участвовал в разборе завалов и похоронах погибших. Позже он скажет, что этот период был самым тяжёлым в его жизни — тяжелее мучительного восстановления после аварии на «Нордшляйфе» в 1976-м…

Катастрофа рейса NG004

Рейс NG004 вылетел из Бангкока в 23:02 по местному времени — всё проходило штатно. Самолёт — «Боинг 767-3Z9ER» с бортовым номером OE-LAV — к тому моменту налетал без малого 7,5 тысяч часов, на его счету было более тысячи циклов «взлёт-посадка». В этот раз уже через пять минут после взлёта экипаж получил предупреждение о неисправности в системе реверса, но пилоты сочли сигнал ошибочным.

В 23:17 по местному времени, когда самолёт находился на высоте 7600 метров, левый двигатель перешёл в режим реверса и начал тянуть в обратную сторону. Машину резко развернуло влево, пилоты пытались выправить положение и перевели двигатель в режим малого газа, отключили подачу топлива, но всё оказалось тщетно. Самолёт опрокинулся, ушёл в пике и полетел вниз.

Лауда на месте крушения самолёта Фото: Peter Charlesworth/Getty Images

На высоте 1200 метров «Боинг» летел к земле со скоростью 1051 км/ч, преодолев звуковой барьер. От перегрузок разлетелась хвостовая часть, вслед за ней оторвались консоли крыла. Самолёт рухнул в пяти километрах от города Пхутой — на территорию национального парка.

Как только о трагедии стало известно, Лауда отправился на место катастрофы, руководил разбором обломков и был одним из тех, кто пытался разобраться в причинах падения. Ники помогал организовывать похороны — тела 43 погибших опознать так и не удалось, их похоронили в братской могиле неподалёку от места крушения. В «Боинге» всё это время никак не комментировали ситуацию — вместо этого юристы работали над официальной позицией компании.

Лауда против «Боинга»

Собственную авиакомпанию Лауда создал ещё в 1979 году, но по-настоящему её деятельность началась лишь в 1985-м — когда Ники окончательно покинул Формулу-1. Самолёты были ещё одной страстью австрийца — он даже получил лицензию пилота и время от времени сам садился за штурвал на коммерческих рейсах. Поначалу «Лауда Эйр» использовала лишь лёгкие самолёты и лишь потом расширилась до больших пассажирских перевозок.

Разбившийся в Таиланде 737-й был не первым для «Лауды Эйр» — таких самолётов в парке компании было шесть, но один из самых новых, и в «Боинге» делали всё, чтобы обвинить в трагедии экипаж. Расследование осложнялось тем, что чёрный ящик был нечитаем из-за повреждений, но в «Боинге» заверяли, что даже при неожиданном включении реверса на одном из двигателей самолёт не теряет устойчивости и достаточно квалифицированные пилоты способны безопасно посадить машину и в таких условиях.

После завершения карьеры гонщика Ники Лауда не ограничивался работой в Формуле-1 Фото: Mark Sandten/Getty Images

Тогда Лауда отправился в Сиэттл и потребовал предоставить ему симулятор «Боинга» и воспроизвести условия, при которых упал самолёт: скорость, высоту, внезапное переключение на реверс. 15 сессий Ники провёл на симуляторе — и ни разу ему не удалось посадить 737-й — машина неизменно падала. Даже это не заставило «Боинг» признать проблемы с самолётом, и тогда Лауда предложил компании следующее: раз уж инженеры так уверены в безопасности двигателя, то пусть два её пилота поднимутся на высоту 7600 метров, достигнут той же скорости — 828 км/ч — и включат реверс на левом двигателе. «Боинг» от эксперимента отказался.

Позже выяснилось, что испытания, которые проводила компания, проходили на высоте трёх километров, в то время как у рейса NG004 реверс включился на отметке 7600 метров — на такой высоте спасти борт было уже невозможно. И в конце концов инженерам пришлось изменить конструкцию обратного клапана привода реверса на 767-х, 757-х и 737-х «Боингах». Лауда оказался прав и спас репутацию пилотов. Но их жизни спасти уже было невозможно — они, как и ещё восемь членов экипажа и 213 пассажиров, погибли из-за того, что «Боинг» недостаточно тщательно проверил конструкцию двигателя и не учёл всех возможных в воздухе ситуаций. И только Лауда продолжал биться, чтобы выяснить правду о трагедии.