«Феррари» снова проиграла гонку. Вместо провальной тактики — ужасная техника!

Перес провёл идеальный старт
Перед стартом гонки очень многое говорило за пилота «Феррари» Шарля Леклера (ну или за Ферстаппена) – по статистике за шесть лет проведения гонок Формулы-1 на трассе в Баку победитель ни разу не повторялся.
Однако старт сыграл точно не на руку монегаску – Шарль ошибся на торможении после короткого рывка к первому повороту, заблокировал колёса и без особого сопротивления отдал лидерство Серхио Пересу. Мексиканец подарком на первых кругах воспользовался по полной программе – уже к открытию DRS на третьем круге он уехал от соперника почти на две секунды.
Позади же обошлось практически без перестановок – разве что Себастьяну Феттелю на первом круге удалось опередить Юки Цуноду. Этим перестановки в первой десятке и ограничились.
Что касается группы лидеров, то на первом отрезке машины «Ред Булл» явно выглядели побыстрее «Феррари» — отрыв создать удалось не только Серхио Пересу, но и Максу Ферстаппену, который пусть и застрял за Шарлем Леклером, но от Сайнса оторвался почти на пять секунд. В целом у испанца уикенд не задался ещё с ошибки в квалификации, что, впрочем, и не ново для Карлоса.
Сайнс попытался подарить победу Леклеру
Однако отставать Сайнсу пришлось недолго – уже на девятом круге гонка для испанца закончилась. На его «Феррари» попросту отказала система brake-by-wire, что вызвало появление на трассе виртуальной машины безопасности. Его напарник же моментально среагировал на эту ситуацию, заехав в боксы. То же самое сделали Расселл, Феттель и Хэмилтон, причём Льюис из-за двойного пит-стопа пропустил вперёд Себа.
Ближе к концу первого отрезка проблемы возникли у Переса – мексиканец прилично потерял темп, что позволило Ферстаппену подъехать и довольно легко выйти в лидеры гонки, а за следующий круг Макс отъехал от напарника на две (!!) секунды.
Потеряв за следующий круг ещё три с половиной секунды, Перес отправился в боксы, окончательно отмучившись на первом отрезке. Тремя кругами позднее в боксы отправился и Ферстаппен, отдав лидерство Леклеру.
Моторы «Феррари» решили иначе
Казалось, что «Ред Булл» проиграл гонку ещё в моменте схода Сайнса, но двигатель «Феррари» решил иначе – на 21-м круге над машиной Шарля Леклер появился дым, монегаск доехал до боксов, однако гонка на этом для него была закончена. Буквально накануне Маттиа Бинотто говорил о том, что надёжность мотора – не приоритетная проблема. Но такими темпами приоритетной проблемой перестанет быть борьба за титул.
Сход «Феррари»
Фото: Clive Rose/Getty Images
Проблемы «Феррари» на это не закончились – следующей жертвой технических проблем стал пилот клиентской команды «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, а десяток кругов спустя то же самое произошло и на «Хаасе» Кевина Магнуссена, боровшегося за очки.
Сход Магнуссена вызвал появление над трассой режима виртуальной машины безопасности, что позволило лидерам спокойно провести «бесплатные» пит-стопы, что фактически убило оставшуюся интригу в гонке за 17 кругов до финиша.
Шестая гонка в Баку — шестой победитель!
Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, Перес довёз дубль для «Ред Булл», добавив к этому ещё и лучший круг. Компанию на подиуме им составил лучший из остальных – Джордж Расселл, проведший очередную уверенную, пусть и спокойную гонку. Четвёртым к финишу пришёл Хэмилтон, опередивший на последнем отрезке обе машины «Альфа Таури» (у Цуноды DRS открывалась только наполовину — пришлось обматывать изолентой в боксах и терять шансы на очки). Гасли стал пятым, а шестым – Себастьян Феттель. До очков доехал и Алонсо, снова опередивший Окона, ставшего 10-м. Восьмое и девятое места достались Риккардо и Норрису.
Ферстаппен одержал 25-ю победу в карьере и первую на трассе в Баку, став шестым победителем гонки в Азербайджане за шесть сезонов её существования. Эта победа принесла Максу весьма приличный задел в чемпионате – 34 очка над Леклером. Однако Шарль уступил и второе место в личном зачёте, на которое вышел Перес. Чеко отстаёт от напарника на 21 балл.
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