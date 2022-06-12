«Феррари» снова проиграла гонку. Вместо провальной тактики — ужасная техника!

Итальянцы грамотно среагировали на сход Сайнса, но выиграть гонку им было не суждено.

Перес провёл идеальный старт

Перед стартом гонки очень многое говорило за пилота «Феррари» Шарля Леклера (ну или за Ферстаппена) – по статистике за шесть лет проведения гонок Формулы-1 на трассе в Баку победитель ни разу не повторялся.

Однако старт сыграл точно не на руку монегаску – Шарль ошибся на торможении после короткого рывка к первому повороту, заблокировал колёса и без особого сопротивления отдал лидерство Серхио Пересу. Мексиканец подарком на первых кругах воспользовался по полной программе – уже к открытию DRS на третьем круге он уехал от соперника почти на две секунды.

Позади же обошлось практически без перестановок – разве что Себастьяну Феттелю на первом круге удалось опередить Юки Цуноду. Этим перестановки в первой десятке и ограничились.

Что касается группы лидеров, то на первом отрезке машины «Ред Булл» явно выглядели побыстрее «Феррари» — отрыв создать удалось не только Серхио Пересу, но и Максу Ферстаппену, который пусть и застрял за Шарлем Леклером, но от Сайнса оторвался почти на пять секунд. В целом у испанца уикенд не задался ещё с ошибки в квалификации, что, впрочем, и не ново для Карлоса.

Сайнс попытался подарить победу Леклеру

Однако отставать Сайнсу пришлось недолго – уже на девятом круге гонка для испанца закончилась. На его «Феррари» попросту отказала система brake-by-wire, что вызвало появление на трассе виртуальной машины безопасности. Его напарник же моментально среагировал на эту ситуацию, заехав в боксы. То же самое сделали Расселл, Феттель и Хэмилтон, причём Льюис из-за двойного пит-стопа пропустил вперёд Себа.

Ближе к концу первого отрезка проблемы возникли у Переса – мексиканец прилично потерял темп, что позволило Ферстаппену подъехать и довольно легко выйти в лидеры гонки, а за следующий круг Макс отъехал от напарника на две (!!) секунды.

Потеряв за следующий круг ещё три с половиной секунды, Перес отправился в боксы, окончательно отмучившись на первом отрезке. Тремя кругами позднее в боксы отправился и Ферстаппен, отдав лидерство Леклеру.

Моторы «Феррари» решили иначе

Казалось, что «Ред Булл» проиграл гонку ещё в моменте схода Сайнса, но двигатель «Феррари» решил иначе – на 21-м круге над машиной Шарля Леклер появился дым, монегаск доехал до боксов, однако гонка на этом для него была закончена. Буквально накануне Маттиа Бинотто говорил о том, что надёжность мотора – не приоритетная проблема. Но такими темпами приоритетной проблемой перестанет быть борьба за титул.

Сход «Феррари» Фото: Clive Rose/Getty Images

Проблемы «Феррари» на это не закончились – следующей жертвой технических проблем стал пилот клиентской команды «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, а десяток кругов спустя то же самое произошло и на «Хаасе» Кевина Магнуссена, боровшегося за очки.

Сход Магнуссена вызвал появление над трассой режима виртуальной машины безопасности, что позволило лидерам спокойно провести «бесплатные» пит-стопы, что фактически убило оставшуюся интригу в гонке за 17 кругов до финиша.

Шестая гонка в Баку — шестой победитель!

Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, Перес довёз дубль для «Ред Булл», добавив к этому ещё и лучший круг. Компанию на подиуме им составил лучший из остальных – Джордж Расселл, проведший очередную уверенную, пусть и спокойную гонку. Четвёртым к финишу пришёл Хэмилтон, опередивший на последнем отрезке обе машины «Альфа Таури» (у Цуноды DRS открывалась только наполовину — пришлось обматывать изолентой в боксах и терять шансы на очки). Гасли стал пятым, а шестым – Себастьян Феттель. До очков доехал и Алонсо, снова опередивший Окона, ставшего 10-м. Восьмое и девятое места достались Риккардо и Норрису.

Ферстаппен одержал 25-ю победу в карьере и первую на трассе в Баку, став шестым победителем гонки в Азербайджане за шесть сезонов её существования. Эта победа принесла Максу весьма приличный задел в чемпионате – 34 очка над Леклером. Однако Шарль уступил и второе место в личном зачёте, на которое вышел Перес. Чеко отстаёт от напарника на 21 балл.