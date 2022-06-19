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Гран-при Канады Формулы-1: Макс Ферстаппен выиграл, Сайнс — второй, Леклер — пятый, Перес сошёл

Нет методов против стального Ферстаппена! Макс ещё ближе ко второму чемпионству подряд
Александр Кожевников
Ферстаппен ещё ближе ко второму чемпионству
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Всю гонку в Канаде было ощущение, что вот-вот начнётся борьба за победу, но ваши ожидания — ваши проблемы.

Предсказуемый старт

Сразу после квалификации главный герой субботы Фернандо Алонсо обещал к первому повороту атаковать Макса Ферстаппена. Однако реальность оказалась куда прозаичнее — Макс выиграл старт, гораздо лучше рванув к первому повороту, уже к активации DRS создав задел в полторы секунды. Алонсо, правда, удалось сохранить позицию, сдерживая соотечественника Карлоса Сайнса.

В первой десятке на старте обошлось без особых перестановок, разве что Мик Шумахер не менее ожидаемо потерял пару позиций, пропустив вперёд Окона и Расселла.

Алонсо же сдерживал Сайнса крайне недолго — уже при первой возможности открыть DRS более молодой испанец прошёл более опытного. Правда, к тому моменту Макс уехал уже почти на три секунды.

Что до главной жертвы мотора «Феррари», Шарля Леклера, то он сумел отыграть на старте несколько позиций и выйти на 15-е место.

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Тактический пинг-понг

Для ещё одного неудачника квалификации, Серхио Переса, всё закончилось весьма быстро — уже на девятом круге мексиканец замедлился, пожаловался на двигатель и вызвал появление над трассой режима виртуальной машины безопасности, чем моментально воспользовался Макс Ферстаппен, отправившись на пит-стоп. То же самое решили сделать и в «Мерседесе» для Льюиса Хэмилтона.

Макс в итоге потерял лишь пару позиций, пропустив вперёд Сайнса и Алонсо, а вот Хэмилтон пропустил вперёд напарника и Эстебана Окона, потеряв немного времени за французом.

Через 10 кругов, как по часам, над трассой появилась ещё одна виртуальная машина безопасности — на этот раз её вызвал Мик Шумахер, столкнувшийся с техническими проблемами и повторивший остановку своего более старшего мексиканского коллеги. На этот раз на эту возможность среагировали и оставшиеся лидеры — Сайнс, Расселл и Окон, а вот Фернандо Алонсо в боксы решил не заезжать. Правда, Сайнс заехал на пит-стоп уже под конец режима VSC, потеряв гораздо больше времени, чем тот же Ферстаппен 10 кругами ранее.

В итоге на трассе сложилась весьма интересная ситуация: Сайнс достаточно быстро разобрался с Алонсо и вернул себе вторую строчку, однако, имея паритет по количеству пит-стопов с Ферстаппеном, отставал от него почти на 10 секунд, но имея в запасе 10 кругов жизни в шинах.

Что до Алонсо, то ветеран вскоре пропустил вперёд и Хэмилтона — решение не заезжать в боксы выглядело, мягко скажем, провальным. Поехав же на пит-стоп последним из тех, кто стартовал на «медиуме», Алонсо вернулся на трассу позади Леклера, которого впереди пит-стоп ждал наверняка — монегаск стартовал на «харде» и первый отрезок отыгрывал позиции в основном не на трассе, а за счёт пит-стопов соперников. Однако в какой-то момент Шарль застрял за Оконом, что несколько разбило надежды даже на пятую позицию на финише, на которую рассчитывали в команде, учитывая штраф за замену двигателя.

Застрявший и страдающий Леклер в итоге на первом отрезке проехал 41 круг, а на пит-стопе у «Феррари» снова не обошлось без приключений: произошла заминка, из-за которой Шарль вернулся на трассу лишь 12-м, позади паровозика, созданного Строллом.

Вслед за Леклером в боксы заехал и лидер гонки, причём Ферстаппен перешёл на «хард» и вернулся на трассу сразу позади Хэмилтона — на третьей строчке. Однако голландец не потерял много времени позади принципиального соперника, поскольку Льюис нырнул в гаражный переулок уже на следующем круге.

В итоге в «Феррари» в ситуации с Сайнсом оказались перед весьма сложным выбором — в восьми секундах позади оказался быстрый Ферстаппен, что поставило итальянцев в заведомо проигрышную ситуацию. Если Сайнс заезжает в боксы, то, не имея в запасе свежего «медиума», догнать Макса не представляется возможным, а если не заезжать, то весьма высока вероятность просто отдать победу на трассе. Пожалуй, единственной надеждой Сайнса оставалась машина безопасности.

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Триллера не вышло

И, как по заказу, эта самая машина безопасности появилась — на выезде с пит-лейна нелепо разбил машину Цунода. В «Феррари» моментально зазвали в боксы испанца. На трассу он вернулся позади голландца, но, разумеется, на расстоянии атаки на рестарте. Среагировали на машину безопасности и в «Альпин», переведя обе машины на «медиум». Окон перед рестартом был пятым, а Алонсо — шестым.

За 16 кругов до финиша был объявлен рестарт, прошедший весьма спокойно, однако Сайнсу всё же удалось сохранить отставание менее чем в секунду к открытию DRS, что обещало огненную концовку.

Однако такие обещания далеко не всегда выполняются. Зато позади Леклер быстро разделался с двумя «Альпин», выйдя на столь желанное пятое место, и отправился в безуспешную погоню за Расселлом.

В итоге гонка плавно дотекла до своего логичного завершения, лишь обозначив борьбу за победу, но так и не подарив её.

Формула-1 2022. Этап 9, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.27 км)
19 июня 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:36:21.757
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.993
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.006

Ферстаппен одержал 26-ю победу в карьере и шестую в сезоне, ещё больше увеличив свой отрыв от Леклера в чемпионате. Сайнс впервые за долгое время смог провести более-менее чистый уикенд, добравшись хотя бы до подиума. Тройку сильнейших в итоге замкнул Льюис Хэмилтон. Четвёртым к финишу пришёл Расселл, пятым — Леклер. Помимо этой пятёрки, в очки попали Окон, Алонсо, Боттас, Чжоу и Стролл.

Гонка вышла не самой насыщенной, однако весьма показательной — «Ред Булл» всё больше и больше приближается ко второму подряд титулу Ферстаппена, а «Феррари» пусть и удалось выполнить программу-минимум, но в борьбе за титул это Леклеру уж точно не особо и помогло.

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