Нет методов против стального Ферстаппена! Макс ещё ближе ко второму чемпионству подряд

Предсказуемый старт

Сразу после квалификации главный герой субботы Фернандо Алонсо обещал к первому повороту атаковать Макса Ферстаппена. Однако реальность оказалась куда прозаичнее — Макс выиграл старт, гораздо лучше рванув к первому повороту, уже к активации DRS создав задел в полторы секунды. Алонсо, правда, удалось сохранить позицию, сдерживая соотечественника Карлоса Сайнса.

В первой десятке на старте обошлось без особых перестановок, разве что Мик Шумахер не менее ожидаемо потерял пару позиций, пропустив вперёд Окона и Расселла.



Алонсо же сдерживал Сайнса крайне недолго — уже при первой возможности открыть DRS более молодой испанец прошёл более опытного. Правда, к тому моменту Макс уехал уже почти на три секунды.



Что до главной жертвы мотора «Феррари», Шарля Леклера, то он сумел отыграть на старте несколько позиций и выйти на 15-е место.

Тактический пинг-понг

Для ещё одного неудачника квалификации, Серхио Переса, всё закончилось весьма быстро — уже на девятом круге мексиканец замедлился, пожаловался на двигатель и вызвал появление над трассой режима виртуальной машины безопасности, чем моментально воспользовался Макс Ферстаппен, отправившись на пит-стоп. То же самое решили сделать и в «Мерседесе» для Льюиса Хэмилтона.



Макс в итоге потерял лишь пару позиций, пропустив вперёд Сайнса и Алонсо, а вот Хэмилтон пропустил вперёд напарника и Эстебана Окона, потеряв немного времени за французом.

Через 10 кругов, как по часам, над трассой появилась ещё одна виртуальная машина безопасности — на этот раз её вызвал Мик Шумахер, столкнувшийся с техническими проблемами и повторивший остановку своего более старшего мексиканского коллеги. На этот раз на эту возможность среагировали и оставшиеся лидеры — Сайнс, Расселл и Окон, а вот Фернандо Алонсо в боксы решил не заезжать. Правда, Сайнс заехал на пит-стоп уже под конец режима VSC, потеряв гораздо больше времени, чем тот же Ферстаппен 10 кругами ранее.



В итоге на трассе сложилась весьма интересная ситуация: Сайнс достаточно быстро разобрался с Алонсо и вернул себе вторую строчку, однако, имея паритет по количеству пит-стопов с Ферстаппеном, отставал от него почти на 10 секунд, но имея в запасе 10 кругов жизни в шинах.



Что до Алонсо, то ветеран вскоре пропустил вперёд и Хэмилтона — решение не заезжать в боксы выглядело, мягко скажем, провальным. Поехав же на пит-стоп последним из тех, кто стартовал на «медиуме», Алонсо вернулся на трассу позади Леклера, которого впереди пит-стоп ждал наверняка — монегаск стартовал на «харде» и первый отрезок отыгрывал позиции в основном не на трассе, а за счёт пит-стопов соперников. Однако в какой-то момент Шарль застрял за Оконом, что несколько разбило надежды даже на пятую позицию на финише, на которую рассчитывали в команде, учитывая штраф за замену двигателя.

Застрявший и страдающий Леклер в итоге на первом отрезке проехал 41 круг, а на пит-стопе у «Феррари» снова не обошлось без приключений: произошла заминка, из-за которой Шарль вернулся на трассу лишь 12-м, позади паровозика, созданного Строллом.

Вслед за Леклером в боксы заехал и лидер гонки, причём Ферстаппен перешёл на «хард» и вернулся на трассу сразу позади Хэмилтона — на третьей строчке. Однако голландец не потерял много времени позади принципиального соперника, поскольку Льюис нырнул в гаражный переулок уже на следующем круге.



В итоге в «Феррари» в ситуации с Сайнсом оказались перед весьма сложным выбором — в восьми секундах позади оказался быстрый Ферстаппен, что поставило итальянцев в заведомо проигрышную ситуацию. Если Сайнс заезжает в боксы, то, не имея в запасе свежего «медиума», догнать Макса не представляется возможным, а если не заезжать, то весьма высока вероятность просто отдать победу на трассе. Пожалуй, единственной надеждой Сайнса оставалась машина безопасности.

Триллера не вышло

И, как по заказу, эта самая машина безопасности появилась — на выезде с пит-лейна нелепо разбил машину Цунода. В «Феррари» моментально зазвали в боксы испанца. На трассу он вернулся позади голландца, но, разумеется, на расстоянии атаки на рестарте. Среагировали на машину безопасности и в «Альпин», переведя обе машины на «медиум». Окон перед рестартом был пятым, а Алонсо — шестым.



За 16 кругов до финиша был объявлен рестарт, прошедший весьма спокойно, однако Сайнсу всё же удалось сохранить отставание менее чем в секунду к открытию DRS, что обещало огненную концовку.



Однако такие обещания далеко не всегда выполняются. Зато позади Леклер быстро разделался с двумя «Альпин», выйдя на столь желанное пятое место, и отправился в безуспешную погоню за Расселлом.



В итоге гонка плавно дотекла до своего логичного завершения, лишь обозначив борьбу за победу, но так и не подарив её.

Ферстаппен одержал 26-ю победу в карьере и шестую в сезоне, ещё больше увеличив свой отрыв от Леклера в чемпионате. Сайнс впервые за долгое время смог провести более-менее чистый уикенд, добравшись хотя бы до подиума. Тройку сильнейших в итоге замкнул Льюис Хэмилтон. Четвёртым к финишу пришёл Расселл, пятым — Леклер. Помимо этой пятёрки, в очки попали Окон, Алонсо, Боттас, Чжоу и Стролл.



Гонка вышла не самой насыщенной, однако весьма показательной — «Ред Булл» всё больше и больше приближается ко второму подряд титулу Ферстаппена, а «Феррари» пусть и удалось выполнить программу-минимум, но в борьбе за титул это Леклеру уж точно не особо и помогло.