Величие Алонсо! Двукратный чемпион — главный герой дождевой квалификации Ф-1 в Канаде

Q1: провал «Астон Мартин» и Гасли

На протяжении всего уик-энда в Монреале идут дожди — в четверг автодром имени Жиля Вильнёва едва ли не затопило. В пятницу стихия дала пилотам передышку — первые две сессии свободных заездов прошли по сухой трассе, но в субботу дождь зарядил вновь и шёл весь соревновательный день — с утренней тренировки и до конца квалификации.

В итоге в первом сегменте пилоты отправились на трассу на шинах для сильного дождя и без перерыва на смену резины наматывали круги в надежде высушить траекторию и выхватить в трафике момент для быстрого круга. В таких условиях быстрее всех проехали Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, которые «привезли» ближайшим соперникам — Сайнсу, Магнуссену и Леклеру — более полусекунды.

А вот среди тех, кому блеснуть под дождём не удалось, оказался Пьер Гасли — на своём последнем быстром круге француз потерял на втором и третьем секторах и в итоге остался только 16-м. Не подошли дождевые условия гонщикам «Астон Мартина» — Себастьян Феттель и Лэнс Стролл не смогли улучшить на последних кругах и остались 17-м и 18-м, опередив лишь Николаса Латифи. Неожиданный результат на фоне неплохой скорости Себа в третьей тренировке…

Замкнул же протоколы Юки Цунода, который и без того вынужден был стартовать с последнего ряда из-за замены компонентов двигателя, а потому уже после четырёх кругов вернулся в боксы.

Q2: Перес в стене, Норрис без шансов

К старту второй части квалификации дождь прекратился, и сразу несколько пилотов решили попробовать «промежуточные» шины. Среди них были в том числе Алекс Албон и Серхио Перес — оба почти одновременно не удержались на скользком покрытии и приехали в отбойники. И если Албон смог вернуться на трассу, то Чеко не удалось воткнуть заднюю передачу — его «Ред Булл» пришлось эвакуировать маршалам, а заезды прервали красные флаги.

За время перерыва трасса ещё немного подсохла, и когда заезды возобновились, все пилоты перешли на «промежуточные». Скорости заметно выросли, но впереди остались всё те же — Ферстаппен и Алонсо, третье время показал Расселл, опередивший Сайнса, а на пятую строчку в последний момент прорвался Хэмилтон. Сильными результатами на подсыхающей трассе отметились Шумахер и Чжоу — они прошли в Q3 с шестой и седьмой позиций.

Успех китайского дебютанта тем более удивителен, что Валттери Боттас оказался на 0,6 секунды медленнее, занял лишь одиннадцатое место и выбыл из сессии. Не смог оправиться после вылета и Албон, который оказался самым медленным и расположился на 12-й строчке, опередив занявшего 13-е место Переса. А ещё двое пилотов вовсе не показали результата — Леклер не стал выезжать, поскольку из-за замены компонентов силовой установки был оштрафован стартом с последнего ряда, а у Норриса возникли проблемы с силовой установкой.

После красных флагов Ландо долго не выезжал на трассу, а когда всё-таки смог покинуть боксы, ехал в настолько медленном темпе, что вынужден был пропустить Окона. Круг Норрис так и не закончил и вернулся на пит-лейн.

Q3: второй в сезоне поул Макса

К финальной части сессии траектория почти просохла, но на трассе оставались лужи, а потому пилоты продолжили работать с «промежуточными» шинами. Уже в первой попытке Ферстаппен проехал блестящий круг, на секунду опередив всех остальных, и хотя Сайнс с Алонсо позже подтянулись к лидеру чемпионата, навязать ему борьбу никому не удавалось.

Перед второй серией быстрых кругов на «софт» неожиданно переключился Джордж Расселл, но риск британца не оправдался — уже во втором повороте быстрого круга британец вылетел с трассы и повредил заднее антикрыло. Со сликами больше никто не экспериментировал…

Тем временем Ферстаппен снял со своего времени ещё секунду и забронировал за собой второй в сезоне поул, а второе место уже после клетчатого флага вырвал Алонсо, который на протяжении всей сессии доминировал вместе с Максом. Великолепный круг испанца отправил на третье место Сайнса (испанец в последней попытке ошибся в финальной эске), а Хэмилтона — на четвёртое.

На пятом и шестом местах расположились гонщики «Хааса» — Кевин Магнуссен опередил Мика Шумахера почти на четыре десятых секунды. Тем не менее немец оказался быстрее Окона и Расселла, который так и не смог вернуться на трассу после своего вылета, а замкнули топ-10 Риккардо и Чжоу. Последнего, правда, будут проверять судьи — срезав девятый поворот, дебютант неправильно вернулся на трассу.

Гран-при Канады стартует в воскресенье, 19 июня, в 21:00 по московскому времени.