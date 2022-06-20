Кошмарная ошибка гонщика Ф-1: сменил шины и улетел в стену в первом же повороте

На Гран-при Канады 2022 года японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода вошёл в историю — правда, не так, как ему самому хотелось бы. Цунода попал в нелепую аварию прямо на выезде с пит-лейн, что, пожалуй, стало самым ярким моментом всей гонки.

Вместо DRS-паровозика — отбойник

От воскресного заезда на автодроме имени Жиля Вильнёва Цунода в любом случае ждал не слишком многого. Из-за штрафа за перебор элементов силовой установки Юки стартовал последним, при этом скорость «Альфа Таури» была не так высока, чтобы рассчитывать на впечатляющий прорыв.



Тем не менее японец не сдавался, надеясь на какие-то происшествия или сейфти-кар — ещё не зная, что их организатором станет он сам. К 47-му кругу Юки оказался в DRS-паровозике позади ещё не менявшего шины Лэнса Стролла. Цунода шёл 12-м и решил отправиться на пит-стоп, чтобы получить свободную трассу и «подрезать» конкурентов, если они тоже поедут в боксы.

Однако сразу после остановки гонка Юки подошла к концу. Получив новый комплект шин «хард», Цунода словно забыл, что даже при использовании термочехлов нужно какое-то время, чтобы прогреть покрышки. Юки разогнался на выезде с пит-лейна и, видимо, начал слишком поздно тормозить перед вторым поворотом.



Холодная резина отреагировала на действия пилота далеко не так, как ему хотелось бы: колёса заблокировались. Дальше Цунода уже был пассажиром: несмотря на торможение, машина стремительно соскользнула на травяную зону вылета и влетела в отбойник. Скорость оказалась слишком велика, чтобы Юки получил шанс продолжить борьбу: под списание пошло не только переднее антикрыло, но и подвеска.

«Я попросту слишком сильно атаковал»

«Я уже сходил в гараж, чтобы извиниться перед командой. Я попросту слишком сильно атаковал на выезде с пит-лейна и, к сожалению, врезался в стену. Сегодня мы показали хороший темп, и на момент инцидента мы отлично отыгрались, пусть даже обгонять было нелегко. Так что я разочарован такой концовкой», – резюмировал Цунода после Гран-при.

Авария Юки Цуноды в Канаде Фото: Кадры из трансляции

С помощью столь нелепой аварии Юки оказался в неплохой компании. Схожую ошибку в далёком 1993 году допустил пилот «Феррари» Герхард Бергер. После пит-стопа на Гран-при Португалии австриец слишком сильно нажал на педаль газа на выезде с пит-лейна, и его «Феррари» резко сорвало влево, после чего болид влетел в стену. Что ж, если в итоге карьера Цунода в Ф-1 добьётся таких же высот, как у Бергера, японец должен быть доволен…

Пока же отметим, что крэш Цуноды чуть не стоил воспитавшему ему «Ред Булл» победы в Гран-при. Сейфти-кар позволил преследователю Максу Ферстаппена Карлосу Сайнсу провести пит-стоп и оказаться на рестарте прямо позади голландца. Однако, несмотря на чуть более свежие шины, атаковать Макса пилот «Феррари» так и не смог. Так что хотя бы извиняться перед главной командой «Ред Булл» Цуноде не придётся.