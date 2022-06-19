Невероятно: Шумахер, Хилл и Вильнёв разбили машины в одном месте. История культовой стены

В мире автоспорта, помимо автодромов, историческую ценность могут представлять также и отдельные фрагменты гоночных трасс. Подобных примеров масса: поворот «Красная вода» на «Спа-Франкоршам», кирпичная финишная черта «Индианаполиса», туннель на городской трассе в Монако – лишь малая часть культовых участков автодромов. В один ряд с вышеперечисленными фрагментами гоночных трасс можно включить и так называемую «Стену чемпионов» – барьер безопасности, мимо которого проносятся пилоты после выхода из последней связки поворотов на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Трасса в Монреале помнит множество эпохальных Гран-при. Тут можно вспомнить и единственную викторию Жана Алези в Формуле-1, и сумбурную гонку 2008 года, и великую победу Дженсона Баттона в 2011-м, которую ему принёс отчаянный обгон на последнем круге дистанции. Но всё же среди россыпи культовых гонок стоит выделить Гран-при 1999 года, после которого в словаре фаната Ф-1 появилось новое словосочетание – «Стена чемпионов».

В том чемпионате Гран-при Канады числился шестым по счёту в календаре сезона. К канадскому этапу уже полным ходом кипело сражение за лидерство в личном зачёте: Михаэль Шумахер опережал Мику Хаккинена на шесть очков, на пятки финскому пилоту наступал другой пилот «Скудерии» Эдди Ирвайн. Иными словами, канадский уикенд должен был стать очередным раундом, зародившегося ещё в прошлом году противостояния Шумахер – Хаккинен.

В квалификации первую заявку на воскресный успех сделал Красный барон, установив быстрейшее время сессии. Совсем ненамного (0,029 секунды) от лидера сезона отстал его главный преследователь из «Макларена», расположившись прямиком за Михаэлем на стартовой решётке. Впрочем, та гонка запомнилась отнюдь не сражением быстрейших гонщиков пелотона. В тот день главным героем монреальской трассы стала самая обычная стена.

Связка заключительных поворотов на автодроме имени Жиля Вильнёва – крайне коварное место, не прощающее ошибки пилотов. После длинной прямой, на которой машины развивают скорость более 300 км/ч, от гонщиков требуется безошибочно сработать рулём при прохождении секции двух поворотов с заездом на поребрики, а при выходе из виража пронестись в опасной близости от стены. Звучит настораживающе, но до поры до времени пилоты справлялись с секцией коварных поворотов без особых эксцессов. А вот в 1999-м пелотон словно прорвало: за один гоночный уикенд канадскую стену «поцеловали» пять разных гонщиков.

Начало было положено ещё во время квалификации: Ральф Шумахер потерял машину по пути от одного поребрика до другого, после чего «Уильямс» немца развернуло и вынесло прямиком в стену.

Фестиваль аварий продолжился в воскресенье. Уже на втором круге гонки пилот «БАР» Рикардо Зонта допустил снос задней части болида после выхода из последней связки поворотов. Расплатой за ошибку стал удар заднего правого колеса о стену – сход с дистанции.

Следующую жертву барьеру безопасности пришлось ждать 12 кругов, но зато это был крупный улов – чемпион мира 1996 года Деймон Хилл. Именно британцу выпала честь стать первым чемпионом Ф-1, сошедшим с дистанции после удара о монреальскую стену. Хилл допустил ту же ошибку, что и Рикардо Зонта, практически повторив аварию бразильца.

Разбитая «Феррари» Михаэля Шумахера на заднем плане Фото: Tobias Heyer/Getty Images

Спустя 15 кругов парад чемпионских аварий продолжил лидер гонки Михаэль Шумахер. Стартовав с поула, Красный барон сохранил лидерство на первых метрах дистанции, после чего помчался к третьей победе в сезоне. За круг до аварии немецкий пилот уверенно возглавлял пелотон, имея отрыв в четыре секунды от своего главного преследователя Мики Хаккинена. Но при прохождении злополучной связки поворотов потерял машину на поребрике, после чего отправился в неуправляемый занос. Обиднейший сход с дистанции, особенно в контексте борьбы за титул.

А ещё через пять кругов своим вниманием родную стену почтил любимец местной публики и по совместительству чемпион 1997 года Жак Вильнёв. Что интересно, в том же самом месте канадец уже попадал в аварию двумя годами ранее – в своём чемпионском сезоне. По сей день канадец остаётся единственным пилотом в истории, кто дважды заканчивал гонку после столкновения со знаменитой монреальской стеной.

На этом аварийный парад на автодроме имени Жиля Вильнёва подошёл к концу. Итогом Гран-при Канады 1999 года стали аварии трёх чемпионов Формулы-1 в одном и том же месте, которое чуть позже гоночная общественность наречёт «Стеной чемпионов». Что интересно, двое других пилотов, разбившие свои машины о монреальскую стену в тот гоночный уикенд, также являются чемпионами, пусть и совсем других гоночных серий. Ральф Шумахер первенствовал в Формуле-Ниппон, а Рикардо Зонта выигрывал чемпионат Формулы-3000.

В будущем со «Стеной чемпионов» продолжали знакомиться триумфаторы гоночных первенств. В 2001-м во время квалификации на монреальской трассе приложился к стене Ник Хайдфельд – победитель первенства Формулы-3000 1999 года.

После удара о Стену чемпионов «Заубер» Хайдфельда протащило через трассу Фото: Clive Mason/Getty Images

Спустя четыре года в том же самом месте завершит борьбу в гонке будущий чемпион мира Дженсон Баттон (возможно, это был такой саркастический намёк от гоночных богов). Ещё через год та же участь постигнет чемпиона серии CART 1999 года Хуана Пабло Монтойю.

Из действующих пилотов Ф-1 теряли контроль над машиной в секции коварных повторов Себастьян Феттель и Карлос Сайнс. Немецкий чемпион допустил ошибку во время сессии свободных заездов, а вот нынешний пилот «Феррари» в 2016-м испортил себе квалификацию.

Пополнит ли коварная стена список своих «жертв» или на сей раз канадский этап обойдётся без происшествий? Узнаем уже в сегодняшней гонке.