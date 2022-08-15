Проклятье или милость. Нужно ли команде Ф-1 возвращать пилота, кинувшего её 2 года назад?

Последние пару недель по паддоку и в СМИ активно распространяются слухи о возможном возвращении Даниэля Риккардо в состав «Альпин». С одной стороны, это и неудивительно — у австралийца достаточно хорошая история с французской командой, с другой – это выглядит по меньшей мере странно, учитывая нынешнюю форму Дэна. Так в чём же причина таких слухов и пойдёт ли этот переход, если он состоится, на пользу обеим сторонам?

Есть ли выбор у Риккардо?

Пожалуй, этот вопрос является одним из двух главных перед потенциальным переходом. Дэн на фоне последних неудачных сезонов из одного из самых талантливых пилотов современности перешёл в статус одного из самых переоценённых. Фактически в составе «Макларена» в беспросветной тьме его выступлений было только одно светлое пятно — прошлогодний Гран-при Италии, на котором Дэн одержал победу. Мы здесь не для того, чтобы оценивать то, насколько заслуженной или случайной была эта победа — да, в ней был элемент везения, но везёт тем, кто везёт, да и непокорный болид «Макларена» на этой трассе весьма и весьма подходил Риккардо, учитывая специфику автодрома. Проблема, пожалуй, в том, что чемпионат мира проводится не только на трассе в Монце, в связи с чем у Дэна и упали результаты — слишком уж специфичную технику он получил в британском коллективе.

Важно другое: «Макларен» больше не хочет видеть Риккардо за рулём своей машины Формулы-1, причём настолько, что они готовы выплатить неустойку как ему, так и «Альпин», правда, не за Дэна, а за другого австралийца — Оскара Пиастри. И это звучит более чем логично: «Макларен» с Норрисом и Пиастри выглядит явно перспективнее «Макларена» с Норрисом и Риккардо. Да, конечно, Оскар — кот в мешке, но с точки зрения Зака Брауна ход кажется логичным: Риккардо сейчас выступает настолько бледно, что хуже уже точно не будет.

А что же Дэн? Судя по последним интервью и разговорам в паддоке, Риккардо не намерен просто так смириться с уходом из Формулы-1 (хотя год назад его уход не казался чем-то сверхъестественным) и явно собирается найти себе место в пелотоне. И у этого есть объяснение: перед нынешним сезоном Австралия ослабила ковидные ограничения, и Дэн, так скучавший по семье из-за невозможности поехать домой, теперь всегда имеет возможность выехать на недельку к родителям и племянникам. Риккардо явно был на грани того, чтобы бросить всё из-за семьи, но сейчас эта причина ушла сама по себе, так что и повод закончить карьеру пропал.

Логично, что Дэну хочется перезапустить свою карьеру не где-нибудь, а именно в Формуле-1, а, учитывая трансферные движения последних недель, в пелотоне осталась лишь пара мест: в «Альпин» и в «Уильямсе», и второй вариант для австралийца — явно не вариант.

Фактически, если Риккардо хочет сохранить место в Формуле-1, «Альпин» — его единственный шанс. Скажем за это спасибо Фернандо Алонсо и Пиастри, «кинувшим» коллектив с разницей в несколько дней.

Есть ли варианты у «Альпин»?

А вот у французской команды есть множество вариантов, несмотря на уход из команды примы и отказ от выступлений другой потенциальной примы помладше. Но так ли эти варианты хороши?

Ральф Шумахер в недавнем интервью в очередной раз напомнил всем, что у него есть племянник, и предположил, что Мик станет лучшим вариантом для «Альпин» в текущих условиях. Но так ли это? Более опытный Риккардо пусть сейчас и не выглядит кем-то, кто на голову сильнее переоценённого сына семикратного чемпиона мира, но явно может принести команде чуть больше пользы, чем пара телекоммуникационных немецких спонсоров и громкое имя. Как минимум Зафнауэр и его коллектив могут видеть в Риккардо потенциальную «заглушку» на ближайшие пару-тройку лет, пока не найдётся другой молодой талант, способный привести «Альпин» к победам. Да и в годы своих выступлений в прошлой жизни французского коллектива Риккардо был сильнее Окона, ныне выступающего лишь немногим хуже Фернандо Алонсо.

Даниэль Риккардо Фото: Clive Mason/Getty Images

На бумаге Риккардо выглядит неплохим выбором для «Альпин» на фоне других кандидатов, среди которых либо молодёжь, ничем себя не проявившая, либо ветераны вроде Хюлькенберга, являющиеся ещё большей неизвестной, чем нынешняя форма Риккардо.

Вопрос здесь скорее в другом: станет ли возвращение Дэна благословением для «Альпин» или очередной неудачной попыткой перезапустить свою карьеру, коих мы видели в Формуле-1 достаточно много. Не ждут ли нас бесславное забвение Риккардо и переход в чемпионат статусом похуже? Хотелось бы верить, что у Дэна всё получится, учитывая его обширный и успешный бэкграунд, но с каждой гонкой всё больше и больше кажется, что время Дэна прошло и сейчас он всего лишь занимает в чемпионате чьё-то место.

Хотя теоретически бывает всякое. Может, MCL36 подойдёт Риккардо в Монце не меньше, чем MCL35B, он снова одержит там победу и не оставит никаких вопросов о кандидате для «Альпин»? Тем более даже сейчас лучшего варианта для французов попросту нет на горизонте.

А как вы считаете, станет ли возвращение Риккардо в «Альпин» (если оно состоится) успешным? Оставляйте свои мнения в комментариях!