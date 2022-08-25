«Альпин» привлекла Пиастри к работе на ГП Бельгии, несмотря на скандал с контрактом

Резервный гонщик «Альпин» Оскар Пиастри продолжает работать на команду, несмотря на контрактные разбирательства насчёт сезона-2023. Ранее в «Альпин» объявили, что Пиастри станет боевым пилотом команды после неожиданного ухода Фернандо Алонсо, однако сам австралиец опроверг возможность выступлений за «Альпин».
Несмотря на скандал и возможное рассмотрение спора в суде, «Альпин» продолжает нагружать Пиастри работой, сообщает The Race. В дни Гран-при Бельгии чемпион Формулы-2 будет работать на симуляторе на базе команды, как это было и на предыдущих этапах.
В то же время не совсем ясно, остаются ли в силе планы «Альпин» дать Пиастри две пятничные тренировки в рамках уикендов Формулы-1. Ранее планировалось, что одну из таких практик Оскару отдадут на Гран-при Бельгии или Гран-при Италии.
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