Ферстаппена лишат титула? Бывший босс Ф-1 пообещал «Ред Булл» жесточайшее наказание

Формула-1 продолжает ждать решения Международной автомобильной федерации: как именно накажут «Ред Булл» за «незначительное» превышение лимита бюджета в 2021 году? Пока сами «быки» продолжают спорить, что вообще ничего не превышали, конкуренты жаждут крови, а бывший босс Ф-1 Берни Экклстоун даёт сенсационные прогнозы. Так что всё-таки ждёт команду Макса Ферстаппена и его самого?

«Наказание «Ред Булл» будет гораздо серьёзнее»

Решение ФИА было объявлено в прошлый понедельник, 10 октября, и вот уже неделю все обсуждают, что теперь ждёт лучшую команду нынешнего чемпионата. Дровишек в костёр подкинул бывший босс и владелец Формулы-1 Берни Экклстоун. У Берни спросили, может ли Ферстаппен потерять чемпионский титул. Для этого Макса Ферстаппена должны лишить, скажем, десяти очков по итогам чемпионата-2021, и он пропустит вперёд Льюиса Хэмилтона.

Экклстоун внезапно ответил в интервью Blick: «Наказание «Ред Булл» будет гораздо серьёзнее, чем лишение очков!» Вот и гадай, есть ли у Берни инсайды или он просто любит громкие заявления. При этом напомним: нынешняя жена Экклстоуна входит в команду нового президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, занимая пост вице-президента ФИА по вопросам Южной Америки. Так что с инсайдами проблем у Берни как не было, так и нет.

Как в теории могут наказать «Ред Булл»?

Ещё раз напомним полный список наказаний, которые предусмотрены за «незначительное» превышение лимита. Таковым считается превышение на 5%, то есть не более чем на 7 с небольшим миллионов долларов.

Вот какие виды санкций может применить ФИА:

финансовый штраф;

публичное предупреждение;

лишение некоторого числа очков в Кубке конструкторов — за сезон, в котором было нарушение;

лишение некоторого числа очков у пилотов — за сезон, в котором было нарушение;

запрет на участие в некоторых сессиях Гран-при (за исключением гонки);

ограничения на проведение аэродинамических или других испытаний;

уменьшение лимита бюджета.

Разумеется, в «Ред Булл» рассчитывают на наименее жёсткое наказание или его полное отсутствие, в то время как «Мерседес» и «Феррари» как главные конкуренты «быков» требуют как можно более суровых санкций. Конкуренты настаивают, что важно создать прецедент на будущее, чтобы всем было неповадно. Ну и, разумеется, соперники «Ред Булл» хотели бы извлечь выгоду для себя – если не в плане перехвата прошлых достижений австрийцев, то хотя бы на будущее.

Пока ФИА разбирается с прошлым сезоном, Ферстаппен взял титул во второй раз Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так отберут ли у Макса титул?

Давайте сразу дадим прогноз: конечно, не отберут. Концовка сезона-2021 и так стала достаточно скандальной, чтобы спустя год (!) внезапно изменить обладателя чемпионского титула. Вот наши аргументы.

1. Изменение имени чемпиона спустя год – огромный удар по репутации Формулы-1. У болельщиков моментально появятся вопросы: вот мы сейчас следим за гонками, но точно ли после финала сезона мы поздравим с победой именно того пилота, у которого потом будет дома храниться кубок? Зачем вообще смотреть спорт, где, как оказывается, кругом «чемпионы-мошенники»?

2. Считается, что результаты всех сезонов «отлиты в граните» после призовой церемонии ФИА в конце года. Если сейчас создать прецедент, то такими темпами можно и дальше отматывать ленту назад. Например, вспомнить скандальный финал сезона-1994 и как-нибудь наказать Шумахера. Пересмотреть аварии Сенны с Простом или несостоявшуюся дисквалификацию Хоторна в 1958-м, отменить результаты Гран-при Сингапура 2008 года, ну и так далее. Вы точно этого хотите?

3. Кто будет в состоянии объяснить, почему у Ферстаппена отобрали, к примеру, 10 очков, а не 100 или пять? Что за расчёты должны быть представлены, чтобы мы легко с ними согласились?

4. Какими тогда должны быть санкции за «значительное» превышение регламента, если за «незначительное» отбирают чемпионский титул? Исключить команду из чемпионата и сломать пилотам ноги?

А что будет на самом деле?

Сегодня в СМИ появилось письмо босса «Макларена» Зака Брауна, в котором он предложил ФИА свою версию потенциального штрафа «Ред Булл». И, знаете, там всё весьма здраво и справедливо.

Во-первых, Зак предлагает понизить «Ред Булл» потолок бюджета на 2023 год – в двойном размере относительно суммы превышения. То есть если «быки» пробили потолок на $ 2 млн, то понизить планку на $ 4 млн.

Во-вторых, на 20% сократить лимит «быков» на испытания в аэродинамической трубе и при помощи компьютерного моделирования CFD. Таким образом, развитие «Ред Булл» притормозят и позволят отыграться всем тем, кто строго соблюдал ограничения от ФИА.

Кроме того, Браун предложил две поправки в финансовый регламент: уменьшить «незначительное» превышение до $ 2,5 млн, а если какая-то команда позволяет себе его во второй раз, то наказывать такую конюшню уже как за значительное превышение. Логично? По-моему, на все сто процентов. Теперь дело за ФИА. Но сколько ещё ждать вердикта федерации, не знает никто.