«Ауди» построила авто за $ 12 млн ради дрифта по Вегасу. Результат стоил того!

Вслед за большим автоспортом, который уже не первый год дрейфует от бензиновых и дизельных двигателей в сторону гибридных и полностью электрических силовых установок, курс на экологически чистую технику взял и Кен Блок. И ещё до Формулы-1 приехал в Лас-Вегас, чтобы устроить гонки на улицах легендарного мегаполиса!

Возрождение «джимханы» — теперь электро и с Audi

Кен Блок известен даже тем, кто не увлекается автогонками и не следит за бизнесом, за счёт популярной серии видеороликов «джимхана», в которых американец устраивает невероятно зрелищные трюки на спортивных автомобилях. Начав с раллийных седана Subaru Impreza WRX STI и хэтчбека Subaru Impreza WRX STI, спортсмен подписал контракт с маркой Ford. Хэтчбеки Ford Fiesta GYM3, Ford Fiesta ST HFHV и Ford Fiesta ST RX43 сначала сменяли друг друга, а затем на смену им пришли рестомод Ford Mustang Hoonicorn RTR, хэтчбеки Ford Focus RS RX и Ford Fiesta WRC, Ford Mustang Hoonicorn V2, купе Ford Escort Cossie и пикап Ford F-150 Hoonitruck.

Кен Блок Фото: Audi

Потом, похоже, Блоку наскучила «джимхана» — эту «дисциплину» Кен отдал на откуп другому известному американскому экстремалу Трэвису Пастране с его эксклюзивными «Субару» — а сам пилот начал пробовать себя в новых гонках. Так появились спин-оффы «террахана» с заездами по грунтовой трассе и «клаймбхана» с подъёмами на гору (включая трассу легендарной гонки на Пайкс-Пик), но в 2022 году звезда YouTube решил вернуться к истокам и представил новую «джимхану». Впервые с участием автомобилей Audi и впервые в истории всего сериала — с электромобилем в главной роли. Причём электромобилем, уникальным во всех отношениях.

История умалчивает, как пересеклись пути Блока и Audi, но в итоге немецкий автопроизводитель подписал с 54-летним спортсменом контракт. В рамках соглашения Кен получил возможность протестировать массу интересных моделей из Ингольштадта, включая классические Audi Sport quattro S1 и Audi V8 quattro, футуристичный Audi e-tron Vision Gran Turismo и современный Audi RS Q e-tron. Но этим дело не ограничилось, и в 2021 году марка объявила, что силами заводского подразделения Audi Sport будет построен уникальный электрический прототип Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.

Audi Sport quattro S1 E2 и Audi S1 e-tron quattro Hoonitron Фото: Audi

Источником вдохновения для новинки послужил культовый раллийный прототип Audi Sport quattro S1 E2, ставший звездой «Гонки в облака» на Пайкс-Пик. К модели 1980-х отсылает характерный облик электромобиля, в котором все поклонники бренда без труда угадают исторический прототип. При этом машина не копирует целиком и полностью дизайн классической модели, а творчески переосмысливает его с учётом новых технологий. Audi S1 e-tron quattro Hoonitron построен вокруг углепластикового монокока и имеет полностью карбоновый кузов с очень агрессивной аэродинамикой, включающей в себя массивный сплиттер спереди и монструозное антикрыло сзади.

Модель является плодом труда расположенного в Неккарзульме отделения Audi Sport, а над обликом электромобиля работали специалисты Audi Design в Ингольштадте и лично главный дизайнер немецкого концерна Марк Лихте. Ему c подопечными удалось объединить в новинке черты классической и ультрасовременной моделей, а весь процесс создания облика занял рекордно короткие сроки. Обычно работа над дизайном автомобиля занимает порядка полутора лет, а для Блока машину спроектировали за четыре недели — именно столько прошло от первого скетча до утверждения окончательного проекта. Сама же постройка электромобиля для Кена прошла не менее быстро — уникальный Audi S1 e-tron quattro Hoonitron построили всего за полгода. И это невероятный темп, ведь тот же Ford Mustang Hoonicorn создавали на протяжении двух лет!

«Ауди» построила авто за $ 12 млн Фото: Audi

Характеристики Audi S1 e-tron quattro Hoonitron

Первый прототип уникального электромобиля был показан в фирменной чёрно-серо-серебристой с оранжевыми акцентами ливрее, а к съёмкам «электриханы» для машины разработали новую цветовую схему. Бело-красно-серо-чёрная ливрея со спонсорскими логотипами отсылает к историческим цветам гоночных Audi, а выполненные из светоотражающей плёнки отдельные акценты были добавлены специально с прицелом на съёмки в ночи. Добавляют стиля и белые диски Rotiform, дизайн которых также выполнен в нарочитом ретростиле. А вот установленный вертикально посередине лобового стекла «дворник» отсылает к автомобилям DTM, которые используют аналогичный элемент.

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron Фото: Audi

Салон же получился весьма аскетичным, ведь речь идёт о гоночной машине — пусть и не омологированной для официальных серий — поэтому в интерьере либо голый металл, либо отделка углепластиком. Естественно, электромобиль имеет соответствующие стандартам Международной автофедерации ФИА каркас безопасности, сиденье с многоточечными ремнями, спортивный руль и ряд другого оборудования, включая цифровую панель приборов. Впрочем, модель и без роскошного декора салона получилась весьма тяжёлой.

Несмотря на максимально широкое применение углепластика и карбон-кевлара, электромобили требуют размещения тяжёлых аккумуляторов. Новинка получила 800-вольтовую бортовую электросистему, сразу четыре батарейных блока от Audi Q7 и два электромотора — по одному на каждой оси — от гоночного болида Audi e-tron FE05 сезона-2018/2019 Формулы-Е. На переднюю и заднюю оси можно подавать до 3000 Нм крутящего момента, что позволяет не просто мгновенно разгоняться при старте с места, но и устраивать дрифт, вертясь на одном месте!

Всё это электрическое оборудование потребовало организации сразу двух систем охлаждения — одна отвечает за отвод лишнего тепла во время движения, а вторая активируется в ходе зарядки, чтобы приводить все компоненты в оптимальный температурный режим и снижать время подключения к электросети.

«Джимхана» по Лас-Вегасу Фото: Audi

Электромобиль получил мощную тормозную систему от именитой компании Alcon на основе имеющихся в ассортименте фирмы элементов, а вот подвеска электромобиля хоть и выполнена по мотивам раллийных автомобилей класса WRC2, но с использованием уникальных узлов, созданных специально для Audi S1 e-tron quattro Hoonitron. Естественно, что и геометрия подвески у модели своя и ни на что не похожая — в ней инженеры Audi Sport воплотили весь свой опыт работы над раллийными и ралли-рейдовыми машинами. А заодно сделали узлы подвески взаимозаменяемыми, чтобы сократить число запчастей, которые придётся возить по миру в рамках гастролей американского пилота.

«Ауди» построила авто за $ 12 млн Фото: Audi

Гонки по Лас-Вегасу

По словам самого Кена Блока, с переходом на электромобиль ему пришлось приспосабливаться к непривычной посадке (очень похожа на формульную, где пилот практически лежит за рулём), особенностям управления машиной без педали сцепления (инициировать занос теперь надо иначе), а также необычной динамике разгона с места и ускорению в движении. Кроме того, выяснилось, что Audi S1 e-tron quattro Hoonitron с аппетитом потребляет покрышки — для съёмок обычной «джимханы» требовалось в среднем 40 шин, а вот для «электриханы» понадобилось уже более сотни шин!

В деле новый электромобиль Блок продемонстрировал на ночных улицах Лас-Вегаса. Город, который только предстоит покорить Формуле-1, Кен уже опробовал на своём уникальном прототипе. Помимо нового Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, в «электрихане» можно заметить и другие легендарные гоночные автомобили немецкой марки — Audi 90 IMSA GTO (1989 г.), Audi 200 Trans Am (1988 г.), Audi Sport quattro S1 Pikes Peak (1987 г.), Audi quattro Gruppe B A2 (1984), а также Audi R8 LMP и Audi R18 e-tron quattro из «24 часов Ле-Мана». Самые наблюдательные увидят в одном из эпизодов и самого «мистера Ле-Ман» — девятикратного победителя марафона датчанина Тома Кристенсена, отметившегося ролью второго плана в видео.

«Джимхана» по Лас-Вегасу Фото: Audi

И хотя сами создатели «электриханы» признались, что им очень не хватает привычного по другим роликам рёва моторов, шаг в будущее получился весьма зрелищным. И не только потому, что Audi S1 e-tron quattro Hoonitron — это один из самых мощных электромобилей в мире. Это ещё и самая дорогая машина в истории «джимханы», поскольку стоимость уникального прототипа Кена Блока оценивается примерно в $ 12 млн.