«КАМАЗ-мастер» создал новый грузовик на газу. Чем он лучше дакаровских?

Ещё до того, как использование альтернативных видов топлива стало мейнстримом в автоспорте, «КАМАЗ-мастер» уже вовсю эксплуатировал в гонках газовую технику. Кто знает, возможно, в свете новых правил «Дакара» газовый грузовик доехал бы и до Дакара…

Так и или иначе, необычный, но в духе времени проект не просто жив, но активно развивается. Не в последнюю очередь благодаря Сергею Куприянову, который на протяжении нескольких лет выводит на бездорожье свой необычный грузовик. Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» неизменно выступает на машине, двигатель которой питается смесью дизельного топлива и метана. И в 2022 году на «Шёлковом пути» дебютировала очередная модификация битопливного грузовика на базе модели 43509. Про неё и расскажем.

Фото: kamazmaster.ru

Двойная польза: лучше характеристики, меньше выбросов

За основу газодизельного грузовика в своё время был взят КАМАЗ-4326 — легендарная модель, которая появилась в 2007 году и с тех пор одержала массу побед и навсегда вписала своё имя в историю мировых ралли-рейдов. Разумеется, за 15 лет многое изменилось, так что нынешний газодизельный грузовик основан уже на более актуальной модели.



Главные отличия «газовика» скрыты под панелями кузова этого «КАМАЗа», за которыми установлены композитные баллоны. Внутри — запас природного газа, выступающего в качестве одного из источников энергии для двигателя грузовика. Всё дело в том, что основным топливом у необычного дизеля выступает всем привычная солярка, а метан лишь дополняет её.

Газодизельный грузовик «КАМАЗ-мастер» Фото: kamazmaster.ru

Во время работы в цилиндры подаются дизельное топливо и смесь из воздуха и компримированного природного газа (КПГ), которые и образуют рабочую смесь. Воспламеняется она от сжатия, как в традиционном дизельном двигателе. Добавление метана позволяет добиться, во-первых, более полного сгорания топливной смеси, во-вторых, снижения расхода топлива — её получается экономить за счёт природного газа.

Из очевидных достоинств — меньше вредных выбросов в отработавших газах, а из преимуществ, которые может отметить только пилот гоночного газомоторного грузовика — улучшение ездовых характеристик. По словам Куприянова, двигатель настроен так, чтобы по мощности и крутящему моменту он соответствовал обычным дизельным моторам, но за счёт метана двигатель выходит на полку своей мощности раньше, достигая максимума на более низких оборотах.



Автомобилю это обеспечивает существенно лучшую, как отмечает гонщик, разгонную динамику по сравнению с другими грузовиками. Кроме того, газодизельный «КАМАЗ» очень уверенно чувствует себя в вязких песках: даже если обороты падают, компримированный природный газ позволяет компенсировать снижение тяги, и машина прекрасно тянет на сложных покрытиях.

Фото: kamazmaster.ru

Переворот? Не страшно!

Улучшает поведение грузовика и главная новинка последних лет — автоматическая коробка передач. Вслед за моделями «КАМАЗ-43509» и «КАМАЗ-435091», которые первыми перешли на «автомат», аналогичную трансмиссию получил и четвёртый уже по счёту вариант газодизельной модели. Сергей Куприянов, комментируя нововведение, подчеркнул, что отсутствие необходимости постоянно орудовать педалью сцепления и рычагом коробки передач сильно облегчает жизнь экипажа. На машине с «автоматом» можно целиком и полностью сосредоточиться на пилотировании, оставив выбор подходящей ситуации ступени в трансмиссии электронике.



В остальном никаких отличий от классического дизельного грузовика нет — едет и управляется он так же, как и остальные спортивные автомобили в семействе «КАМАЗ-мастер». Что касается безопасности, то здесь тоже поводов переживать нет. Куприянов отметил, что его экипажу уже довелось испытать пассивную безопасность машины во время переворота — никаких проблем с баллонами и газовым оборудованием не возникло.

Сергей Куприянов Фото: kamazmaster.ru

Пока битопливный грузовик отметился участием в ралли-марафонах «Шёлковый путь» и Africa Eco Race, но на «Дакаре» модели ещё не было. А оценить газодизельный грузовик из Набережных Челнов в условиях главной внедорожной гонки планеты было бы интересно — раз уж «Дакар» взял курс на экологичность, то дизель-метановому «КАМАЗу» там самое место.