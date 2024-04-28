Друг Ньюи назвал два условия для его перехода в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Иван Капелли прокомментировал слухи о том, что его товарищ, именитый британский конструктор Эдриан Ньюи может перейти из австрийского «Ред Булл» в итальянскую «Феррари».

«Насколько я его знаю, он вряд ли переберётся в Италию, если только не поступит предложение, сильно отличающееся от остальных. Его работа и жизнь глубоко укоренились в Англии. Если он и приедет, то только в том случае, если сможет привезти с собой некоторых лояльнейших коллег. Но в таком случае это будет революция, которая не принесёт мгновенных результатов», — приводит слова Капелли издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее прошёл слух, что Ньюи обсудит с «Ред Булл» своё будущее к вечеру воскресенья.