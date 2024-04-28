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Ландо Норрис повредил нос на празднике Дня короля в Амстердаме

Ландо Норрис повредил нос на празднике Дня короля в Амстердаме
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис повредил нос во время празднования Дня короля в Амстердаме. Фотография травмированного Норриса появилась в социальных сетях. На ней видно перемотанное бинтами лицо Ландо.

Ландо Норрис

Ландо Норрис

Фото: Соцсети

Пока не известно, повлияет ли эта травма на участие британского гонщика в предстоящем Гран-при Майами, который пройдёт в следующий уикенд в Соединённых Штатах Америки.

24-летний Ландо Норрис на данный момент занимает пятое место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. В его активе 58 очков. Дважды в этом сезоне он попадал на призовой подиум – он занял третье место на Гран-при Австралии в Мельбурне и второе – на Гран-при Китая в Шанхае.

Команда «Макларен» с 96-ю очками занимает третье место в зачете Кубка конструкторов Формулы-1.

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