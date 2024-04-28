Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг: если бы я продолжил карьеру, то легко бы заработал ещё € 100 млн

Росберг: если бы я продолжил карьеру, то легко бы заработал ещё € 100 млн
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг рассказал о том, что деньги не являлись для него важным фактором, когда он решил закончить карьеру.

«У меня был действующий контракт, рассчитанный ещё на два года. Если бы я просто продолжил ездить, то легко заработал бы ещё € 100 млн.

Но мне повезло, что к тому моменту я уже столько заработал благодаря Формуле-1, что эти деньги не играли роль в моём решении об уходе. Потому что я знал, что у меня уже столько денег, что хватит и мне, и моим детям с внуками», — заявил Росберг в подкасте Business of Sport.

В настоящий момент экс-пилот Формулы-1 является комментатором. Напомним, Нико решил закончить карьеру сразу после того, как добыл чемпионство в 2016 году.

Материалы по теме
«Посмотрите на Хюлькенберга». Росберг предостерегает «Мерседес» от подписания Антонелли
Материалы по теме
Дурацкая битва за подиум и обидное прощание легенды. История первого Гран-при Австралии
Дурацкая битва за подиум и обидное прощание легенды. История первого Гран-при Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android