«Посмотрите на Хюлькенберга». Росберг предостерегает «Мерседес» от подписания Антонелли

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг предостерегает руководство «Мерседеса» от поспешного решения о приглашении в команду 17-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Я бы предпочел Карлоса Сайнса, но он, вероятно, хочет многолетний контракт, а это не особого нужно «Мерседесу». Это делает ситуацию такой сложной, и именно поэтому Тото Вольф внимательно следит за тем, как идут дела у Антонелли.

Мы знаем, что это талант, но сколько раз мы видели такое? Мегаталантливый Нико Хюлькенберг — лучший пример, абсолютный мегаталант», — приводит слова Росберга издание Motorsport-Total.

Хюлькенберг выигрывал серию GP2 и считался будущей звездой Формулы-1, но сейчас он является обладателем антирекордов по числу гонок без подиумов и побед.