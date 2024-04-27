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Деймон Хилл назвал интересный вариант продолжения карьеры Ньюи

Деймон Хилл назвал интересный вариант продолжения карьеры Ньюи
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл заявил, что возвращение в «Макларен» может стать хорошим вариантом продолжения карьеры нынешнего главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Мне просто интересно, что бы произошло, если бы Эдриан осмотрелся вокруг и обдумал возможность перехода в «Макларен». Они уже показали, что движутся в правильном направлении, это определённо не сырая команда», — сказал Хилл в эфире Sky Sports F1.

Эдриан Ньюи работал в «Макларене» с 1997 по 2006 год, он разработал машину «Макларен» MP4/13, на которой были выиграны оба зачёта чемпионата Формулы-1 1998 года, и MP4/14, на котором Мика Хаккинен выиграл второй титул в следующем сезоне. Но затем «Макларен» не смог повторить тот успех на фоне доминирования «Феррари» и Михаэля Шумахера.

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