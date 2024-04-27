Риккардо считает, что успехи Цуноды это и его заслуга

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что в успехах Юки Цуноды есть и его заслуга.

«Он хорошо пилотирует машину. Всё очень просто. Делает ли он что-то особенное? Не совсем. Я думаю, что он просто проходит нескольких хороших кругов.

В прошлом году в Мексике мы совершили небольшой прорыв. После того очень хорошего уикенда Юки определённо заинтересовался моим пилотажем и настройками машины, и, естественно, извлёк из этого выгоду.

Теперь мы очень похоже управляем машиной, и как я считаю, он лучше приспособился к ней, чем я. Он смог получить максимальную отдачу от этого болида. Он хорошо адаптировался к этому и сейчас хорошо справляется с машиной.

Не хочу ничего такого сказать… Он не делает ничего сверхординарного, но у него всё очень хорошо», — приводит слова Риккардо издание Speed Cafe.