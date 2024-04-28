Эксперт Sky Sports: иногда Стролл не выглядит как тот, кто хочет быть в Формуле-1

Британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт высказался о положении пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла в Формуле-1.

«Команда была построена вокруг него, и в этом нет ничего плохого. Если он хочет остаться в Формуле-1, он останется. Именно поэтому его отец вложил столько средств в оборудование и команду, он хочет, чтобы его сын стал победителем Гран-при и, возможно, имел шанс выиграть чемпионат мира.

Хочет ли он остаться? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Иногда он не выглядит так, как будто хочет быть в Формуле-1. Время от времени он показывает потрясающие результаты, а порой совершает ошибки новичка, которых не ожидаешь от парня, проводящего восьмой сезон в Формуле-1», — заявил Крофт на подкасте Sky Sport.