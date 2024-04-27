Команда мюнхенского университета выиграла гонку беспилотных машин в Абу-Даби

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Команда TUM, представляющая Технический университет Мюнхена, одержала победу в гонке беспилотных автомобилей Abu Dhabi Autonomous Racing League, состоявшейся на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби.

Соревнования проходили на автомобилях Dallara SF23, которые используются в японской Супер Формуле, но с установленными на них модулями систем автономного управления.

Заезды на «Яс Марине» начались с дуэли человека и искусственного интеллекта: Даниил Квят за рулём стандартной SF23 уверенно опередил беспилотный болид.

Затем состоялась квалификация участников Abu Dhabi Autonomous Racing League, по итогам которой четыре команды пробились в финал. Поначалу инициативу в гонке захватил автомобиль команды Polimove, однако на пятом круге на торможении её машину развернуло.

Гонка была остановлена, участники вернулись на пит-лейн, и на рестарте пелотон из трёх беспилотных автомобилей возглавила команды Unimore Racing. Однако на последнем круге машина TUM догнала Unimore, которая, обнаружив рядом с собой соперника, остановилась.

В итоге машина TUM добралась до финиша первой, а вторым финишировал болид Constructor Group. Unimore Racing в итоге классифицирована третьей, Polimove — четвёртой.