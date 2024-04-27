«Мы наблюдаем за историей, и здорово быть её частью». Квят – о гонке с беспилотным болидом

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал свою дуэль с болидом, управляемым искусственным интеллектом.

«Мы наблюдаем за историей, и здорово быть её частью. Еще недавно трудно было представить такое. Машины с искусственным интеллектом стали очень хороши. Это хорошая разработка на будущее, в том числе для всех инженеров, вовлеченных в этот проект. Это здорово!

Мы стараемся изо всех сил. Это фантастика видеть машину без водителя», — сказал Квят после заездов.

Сегодня в Абу-Даби прошли соревнования на автомобилях Dallara SF23, которые используются в японской Супер Формуле, но с установленными на них модулями систем автономного управления.

Заезды начались с дуэли человека и искусственного интеллекта, в которой Даниил Квят за рулём стандартной SF23 уверенно опередил беспилотный болид.