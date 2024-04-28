Сайнс объяснил, почему не считает старт сезона-2024 лучшим в своей карьере

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, почему не определяет старт сезона-2024 как лучший в своей карьере в Формуле-1.

«Нахожусь ли я в своей лучшей форме? Не знаю. Конечно, это было моё самое сильное начало сезона с тех пор, как я пришёл в «Феррари», — думаю, это ни для кого не секрет. Сложно ответить на этот вопрос. Наверняка это выглядит так, потому что подиумы появляются и результаты налицо.

Я показывал хорошие результаты и в «Макларене», и в «Торо Россо». Что меняется, так это машина — в некоторые годы она лучше, чем в другие. В этом году, похоже, мы нашли хороший баланс между квалификацией и гонкой. Думаю, я пилотирую на очень хорошем уровне, но я и раньше выступал в Формле-1 на хорошем уровне, поэтому не могу сказать, что это моё сильнейшее начало сезона в Формуле-1», — приводит слова Сайнса Racingnews365.