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Перес – о 42-летнем Алонсо: у пилотов нет физических ограничений, дело в мотивации

Перес – о 42-летнем Алонсо: у пилотов нет физических ограничений, дело в мотивации
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался о двукратном чемпионе мира испанец Фернандо Алонсо, представляющим команду «Астон Мартин».

«Я испытываю огромное уважение к Фернандо. И не потому, что он способен выступать до 45 или 50 лет, а из-за уровня мотивации, который он имеет после стольких лет в спорте. Я считаю, что пилоты способны гоняться столько, сколько пожелают, физических ограничений нет, думаю, это больше связано с мотивацией.

Гонок много, Формула-1 и вправду требует очень от вашей жизни многого. Вы отдаёте спорту всё, и я уважаю Фернандо за то, что он занимается этим так долго», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

Ранее об Алонсо высказался пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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