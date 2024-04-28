Штайнер объяснил, почему Антонелли не получит место в «Мерседесе» на сезон-2025

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему молодой пилот Андреа Кими Антонелли не должен получить место в составе «Мерседеса» в следующем сезоне Формулы-1.

«Кими Антонелли в Формуле-2 в этом году и до сих пор не показывает чего-то невероятного, но всегда есть мечта сделать что-то вроде того, что «Ред Булл» сделал с Максом Ферстаппеном много лет назад, когда ему было 18. Он пришёл прямо из Формулы-3, выступил, и это было здорово.

Можно ли это повторить? Не знаю. Скорее, это зависит от того, какой будет машина в следующем году.

Если они смогут довести машину до ума, то им нужен лучший гонщик, которого они могут посадить в эту машину, потому что «Мерседес» хочет бороться за победы и даже за чемпионство.

Они не могут провести год так, чтобы сказать: «О, мы просто поставим кого-то в качестве подготовки к 2026 году», что было бы в случае с Кими Антонелли, потому что, даже когда Макс пришёл, он сначала отправился в «Торо Россо», — приводит слова Штайнера f1oversteer.