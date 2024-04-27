Отец Переса: Серхио – второй пилот в мире

Антонио Перес Гарибай высказался о своём сыне, мексиканском пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«Отношения Чеко с Максом стали намного лучше. Это два тигра в одной клетке, и если вы спросите меня, кого я бы хотел видеть в качестве напарника Серхио, я бы сказал: «Лучшего в мире». Так или иначе, а сегодня Серхио — второй в мире», — приводит слова отца Переса TV Azteca.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.