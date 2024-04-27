Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Переса: Серхио – второй пилот в мире

Отец Переса: Серхио – второй пилот в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Антонио Перес Гарибай высказался о своём сыне, мексиканском пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«Отношения Чеко с Максом стали намного лучше. Это два тигра в одной клетке, и если вы спросите меня, кого я бы хотел видеть в качестве напарника Серхио, я бы сказал: «Лучшего в мире». Так или иначе, а сегодня Серхио — второй в мире», — приводит слова отца Переса TV Azteca.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

Материалы по теме
Отец Переса: у Чеко больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона, вместе взятых
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android