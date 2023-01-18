Десятки зрителей погибли, а гонку даже не остановили. Ф-1 в 1950-е — жуть и бессердечность

В начале 50-х гонки в Аргентине были очень популярны: Хосе-Фройлан Гонзалес в 1951-м принёс «Феррари» первую победу на этапах чемпионата мира, а Хуан-Мануэль Фанхио в конце года завоевал чемпионство в составе «Альфа Ромео». Именно с подачи Фанхио президент страны Хуан Перон поручил построить трассу мирового уровня. Её назвали «Автодром 17 октября» — в честь Дня лояльности, национального праздника, отмечавшегося в годовщину демонстраций, которые впоследствии привели Перона к власти.

Это был передовой автоспортивный комплекс, включающий в себя множество различных конфигураций для разного вида гонок, и в 1953 году Гран-при Аргентины включили в календарь чемпионата мира, причём именно этот этап открывал сезон. Более того, этот Гран-при Аргентины стал первой гонкой чемпионата мира за пределами Европы (если не считать «500 миль Индианаполиса», которые входили в календарь, но популярностью у континентальных команд не пользовались).



Этап чемпионата мира — это само по себе событие, но для аргентинцев эта гонка и правда была особенной: Фанхио вернулся на стартовую решётку после полученной полгода назад в Монце травмы. Маэстро в домашней гонке выступал за «Мазерати», а кроме неё, в Буэнос-Айрес прилетели «Феррари», «Купер» и «Гордини».

Медики осматривают Хуана Мануэля Фанхио после травмы шеи на гонке в Монце Фото: Keystone/Getty Images

В квалификации лучшее время показал Аскари, Фанхио занял второе место, уступив 0,7 секунды. В первом ряду вместе с ними стояли Виллорези и Фарина, а на втором расположились Гонзалес, Хоторн и Тринтиньян.

В день гонки — 18 января 1953 года — трибуны были забиты до отказа. Вход на трассу был свободным, а по всему городу была реклама гонки, так что зрители начали занимать места за пару часов до старта. Мест уже не было, но зрители продолжали прибывать, а Перон приказал полиции не препятствовать желающим прийти на трассу. К старту на трассе собралась толпа численностью от 300 до 400 тысяч человек, а те, кому не хватило места на трибунах, просто стояли вдоль полотна.

Пилоты понимали всю опасность ситуации и предложили отменить заезд, но было понятно, что в таком случае разъярённая толпа разорвёт каждого из них, так что старт всё-таки дали. Аскари сохранил лидерство, а на второе место прорвался Гонзалес, однако на третьем круге он пропустил Фанхио и откатился на третье, а на десятом уступил Фарине и шёл уже четвёртым.



Толпа безумствовала — зрители стояли буквально у асфальта и в экстазе приветствовали пилотов. «Раз за разом я махал им рукой, чтобы они отошли, но становилось только хуже, — будет вспоминать позднее Майк Хоторн. — Они начали снимать футболки и рубашки и начали выставлять их перед машинами, чтобы в последний момент убрать — как тореадор перед быком». На 21-м круге на «Купере» Адольфо Швелма Круза лопнула ось, колесо оторвалось и улетело прямо в зрителей — в том эпизоде лишь по счастливой случайности никто не пострадал, а вот через десять кругов начался сущий кошмар…

Сейчас невозможно точно установить, сам ли ошибся Джузеппе Фарина или на трассу кто-то выбежал, из-за чего гонщику пришлось уворачиваться, но в повороте «Курва Нор Эсте» его «Феррари» вылетела прямо в зрителей. Началась паника, болельщики метались из стороны в сторону, не зная, куда деваться и чем помочь пострадавшим. В суматохе на трассу выбежал ребёнок — и погиб под колёсами «Купера» Алана Брауна.



На место происшествия мгновенно отправилась скорая, и в давке под её колёсами погибли ещё двое. По официальным данным, в тот день скончались 10 человек, более 30 получили травмы, но есть версия, что умерших было в три раза больше — автоспорт к тому моменту не знал ужасов, подобных этому.



Гонку не остановили. Альберто Аскари 66 раз проехал мимо и выиграл гонку, на круг опередив Виллорези и Гонзалеса. Алан Браун, вынужденный трижды заезжать в боксы для заправки разбитого радиатора, замкнул пелотон на девятой позиции.



ВИДЕО: ОБЗОР ГОНКИ

Некоторые источники сообщают, что после трагедии Перон скрытно покинул трассу, но это не так. После финиша президент Аргентины в белоснежном костюме со своей фирменной улыбкой как ни в чём ни бывало вручил Аскари кубок за победу — Альберто стал лидером чемпионата и в конце сезона оформит второй подряд титул чемпиона мира Формулы-1.



Аскари разобьётся в мае 1955 года во время гонки в Монце. Его вылета никто не видел, но по одной из версий гонщик потерял управление из-за того, что на трассу вышел кто-то из зрителей.



В том же 1955-м Перона свергнут в результате переворота (хотя в 1973-м он вновь изберётся президентом Аргентины), а трассу переименуют в Муниципальный автодром Буэнос-Айреса. Позже она стала носить имена братьев Оскара и Хуана Галвесов, гонки Формулы-1 будут проходить здесь вплоть до 1998 года. О произошедшем в 1953 году постараются забыть.